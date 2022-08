Olkiluodon kolmosreaktori kytketään verkkoon sunnuntaina

Ensi viikolla saataneen tietoa koekäytön jatkumisesta. OL3:n kaupallisen käytön on määrä alkaa joulukuussa.

Teollisuuden voima TVO on tänään ilmoittanut markkinoille, että Olkiluodon kolmosreaktori OL3 kytketään verkkoon sunnuntaina 28. elokuuta. Tarkempia tietoja on luvassa siinä vaiheessa, kun koekäyttö jälleen jatkuu ja laitos on verkossa. Tällä hetkellä OL3:n sähköntuotanto on TVO:n verkkosivujen mukaan yhä nollassa.

Elokuun alussa TVO kertoi, että Olkiluodon kolmosyksikön turbiinipuolen huolto- ja korjaustyöt on saatu päätökseen ja koekäyttö jatkuu 60 prosentin tehotasolla.

Yhtiön 8. elokuuta antaman tiedotteen mukaan 60 prosentin tehotaso OL3:lla vastaa noin 850 megawatin tuotantoa, mikä puolestaan vastaa noin kymmentä prosenttia senhetkisestä sähkönkulutuksesta Suomessa. Koekäytön oli määrä edetä elokuun puolenvälin jälkeen 80 prosentin tehotason testeihin, ja syyskuussa piti tehdä ensimmäiset täyden tehon testit.

Kuitenkin heti 11. elokuuta ilmeni, että OL3:lla on tehtävä turbiinipuolen automaatiopäivitys, mikä siirtää 60 prosentin tehotason testit elokuun lopulle, 80 prosentin testit syyskuulle ja täyden tehon testit lokakuun alkuun. Tästä huolimatta TVO:n ennuste säännöllisen käytön alkamisesta pysyi ennallaan eli joulukuussa 2022.

Olkiluodon kolmosreaktorin rakentaminen aloitettiin vuonna 2005, ja sen oli alun perin määrä aloittaa tuotanto vuonna 2009. Rakentaminen on kuitenkin viivästynyt monien ongelmien vuoksi, ja arvio säännöllisen sähköntuotannon alkamisesta on lykkääntynyt kerta toisensa jälkeen.

Kolmosyksikkö kytkettiin verkkoon jo tämän vuoden maaliskuussa, mutta testit jouduttiin keskeyttämään turbiinin välitulistimella ilmenneiden irto-osaongelmien vuoksi.

Olkiluodon kolmosreaktorin käynnistymistä seurataan nyt entistäkin tarkemmin, kun Eurooppa valmistautuu energian kallistumiseen ja mahdolliseen sähköpulaan. Jos uusi reaktori saadaan kaupalliseen tuotantoon ennen talven pakkasia, se korvaisi arvioiden mukaan suurin piirtein tuontisähkön katkeamisen Venäjältä. Olkiluoto 3 tuottaa TVO:n mukaan 14 prosenttia Suomen sähkön kokonaiskulutuksesta.

Sähköpulaan varaudutaan myös kuluttajille suunnatulla säästöohjelmalla, josta kerrottiin eilen.