Noin 8 000 Lumo Energian asiakasta joutuu solmimaan uuden sähkösopimuksen hankalassa markkinatilanteessa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV katsoo, että sähköyhtiö Lumo Energian määräaikaisten sopimusten purkamista voi pitää sopimusrikkomuksena, jonka perusteella kuluttajat voivat hakea yhtiöltä korvauksia.

Lumo Energia lopettaa toimintansa 1. syyskuuta. Yhtiöllä on ollut noin 70 000 asiakasta. Valtaosa sopimuksista siirtyy syyskuun alusta uudelle sähkönmyyjälle entisin ehdoin.

Noin 8 000 asiakkaan sopimus ei kuitenkaan siirry, vaan heidän on itse tehtävä viipymättä uusi sähkönmyynti sopimus toisen myyjän kanssa.

KKV:n mukaan näillä 8 000 Lumo Energian asiakkaalla on ollut määräaikainen sähkönmyyntisopimus. Kuluttajaviranomainen katsoo, että nämä asiakkaat joutuvat solmimaan uuden sähkönmyyntisopimuksen hankalassa markkinatilanteessa, jossa esimerkiksi määräaikaisten sähkösopimusten hinnat ovat moninkertaistuneet.

– Tästä seuraa rahallisia vahinkoja, jotka ovat erisuuruisia eri asiakkailla. Vahingon määrään vaikuttaa muun muassa uuden ja vanhan sopimuksen hintaero, sähkönkäytön määrä ja se, kuinka pitkään Lumo Energian määräaikaista sopimusta olisi ollut jäljellä, KKV:n tiedotteessa sanotaan.

KKV katsoo, että määräaikaisten sähkönmyyntisopimusten ennenaikaista purkamista voi pitää sopimusrikkomuksena, jonka perusteella asiakkaat voivat hakea Lumo Energialta vahingonkorvauksia. Täsmällistä vahingon määrää ei voi tietää etukäteen vaan kuluttajan on arvioitava menetykset mahdollisimman reaalisesti, viranomainen huomauttaa. Se myös muistuttaa, että Lumo Energia on ilmoittautunut hakeutuvansa selvitystilaan. Tämän vuoksi on epätodennäköistä että kuluttajat saisivat täysimääräisiä korvauksia vahingoistaan.

Korvausvaatimus kannattaa tehdä viipymättä ja sen voi osoittaa Lumo Energian asiakaspalveluun, KKV neuvoo verkkosivuillaan. Asiakaspalvelun kerrotaan olevan toiminnassa ainakin syyskuun ajan. Jos korvausvaatimuksen yhteydessä ilmenee ongelmia, yhteyttä kannattaa ottaa KKV:n kuluttajaneuvontaan.