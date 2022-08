Ainakaan toistaiseksi asiakkaat eivät ole suuremmin alkaneet vaihtaa sopimuksiaan hintojen nousun takia.

Energiayhtiö Helen nostaa hintojaan rajusti. Yhtiö on ilmoittanut asiakkailleen, että reilun kuukauden päästä perussähkön hinta nousee peräti 58 prosenttia 23,21 senttiin kilowattitunnilla.

Perussähkö on Helenin suosituin toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että sen hinta on vakaa ja myötäilee sähkön markkinahintoja.

Korotuksen tuntuvuus arjessa riippuu siitä, miten paljon asiakas käyttää sähköä. Kerrostaloasukkaalta, joka käyttää 2 000 kilowattituntia vuodessa, sähköön menee noin 15,40 euroa kuukaudessa aiempaa enemmän.

Omakotitalossa, jota ei lämmitetä sähköllä, nousu on arviolta 38,40 euroa kuukaudessa ja sähkölämmitteisessä omakotitalossa 138,30 euroa kuukaudessa. Näin ollen sähkölämmitteisen pientalon lasku suurenee noin 1 600 euroa vuodessa.

Korotukset koskevat myös aikasähköä. Kyseisessä sopimuksessa sähkö on halvempaa yöllä ja kalliimpaa päivällä. Esimerkiksi päiväsähkö kallistuu 12,70 senttiä kilowattitunnilta.

Myynti- ja asiakaspalvelun johtaja Anu-Elina Hintsa kertoo, että Helenillä ei ole havaittu erityisen suurta asiakkaiden liikehdintää korotusten vuoksi.

– Asiakkailla on erilaisia tarpeita. Esimerkiksi pörssisähkösopimus voi olla varsin kustannustehokas vaihtoehto talvelle, jos omaa kulutusta pystyy ohjaamaan aktiivisesti. Emme kuitenkaan ole nähneet isoa muutosta.

Korotuksiaan Helen perustelee olojen olennaisella muuttumisella ja sähkön hankintakustannusten nousulla.

– Sähkön hankintakustannuksia ovat nostaneet geopoliittinen tilanne, Venäjän pakotteet ja Olkiluoto 3 -laitosyksikön kaupallisen käyttöönoton viivästyminen, Hintsa kertoo.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on myllertänyt energiamarkkinoita. Raaka-ainekustannukset kuten kivihiilen ja kaasun hinta ovat vaihdelleet maailmanmarkkinoilla suuresti ja nopeasti. Helen käyttää kivihiiltä, mutta ei enää hanki sitä Venäjältä.

Hintsan mukaan kaasun tuonnin huomattava vähentyminen Euroopassa on aiheuttanut painetta sähköpörssin hintoihin.

– Lisää haastetta ovat tuoneet Euroopan kuivuus, muun muassa Rein-joen veden pinnan historiallisen alhainen taso sekä Ranskan ydinvoiman tuotannon tason puolittuminen.

Jo aiemmin tänä vuonna Helen on nostanut hintojaan, eivätkä korotukset välttämättä jää tähän. Helenin toimitusjohtaja Juha-Pekka Weckström kertoi osavuosikatsauksessa vajaa kuukausi sitten, että yhtiö odottaa markkinoiden epävakauden ja arvaamattomuuden jatkuvan.

– Polttoaineiden hankinta uusista kanavista lisää kustannuksia. Haastavat markkinaolosuhteet kiihdyttävät edelleen hintojen vaihtelua, hän sanoi.

Jos hinnat sähköpörssissä kääntyvät laskuun, myös asiakashinnat voivat alentua. Hintsan mukaan toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnat seuraavat tilannetta ja muutoksia tehdään joitakin kertoja vuodessa.

Määräaikaisten sopimuksien uusmyyntihinnat muuttuvat tarvittaessa markkinatilanteen mukaan.

– Seuraamme aktiivisesti markkinoiden hintojen muutoksia ja erityisesti ennusteita tulevasta, joten hinnoittelu ei riipu vain kyseisen päivän hinnasta, vaan sopimuskauden koko ajanjakson hinnasta.

Pörssisähköasiakkaat sen sijaan pääsevät nopeastikin nauttimaan hinnanlaskusta.

Viime aikoina on puhuttu paljon siitä, pitäisikö kuluttajahintojen ja etenkin energian hinnan roimaa nousua kompensoida kuluttajille jotenkin. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty sähkön arvonlisäveron laskua, mutta on epäilty, että sähköyhtiöt eivät siirtäisi sitä ainakaan kokonaan kuluttajahintoihin.

– Tämän toimenpiteen tavoitteena olisi kohtuullistaa asiakkaiden haastavaa tilannetta, joten lähdemme siitä, että alv-hyöty siirtyisi asiakkaille, Hintsa sanoo.