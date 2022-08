Fortumin osinkopolitiikka ennallaan – ”tilanne on muuttunut radikaalilla tavalla”

Fortum arvioi osinkoa vuodenvaihteen tienoilla.

Energiayhtiö Fortum pitää toistaiseksi kiinni osinkopolitiikastaan, joka on jakaa kestävää, vakaata ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.

Näin siitä huolimatta, että Venäjän hyökkäyssota, energiakriisi ja Fortumin Uniper- ja Venäjän kaupat ovat ajaneet yhtiön ahdinkoon, jossa osingonmaksuun ei monikaan usko pitkään aikaan.

Fortum on tunnettu tasaisena osingonmaksajana, joka on jakanut vuosittain noin miljardin euron osingot.

Tulosinfoissa Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoi tavoitteena olevan, että Fortumin osinkopolitiikka pysyy muuttumattomana. Rauramo painotti, että osinkopolitiikka ja päätöksenteko tulevasta osingosta on erotettava toisistaan.

– Osinkopolitiikkamme on muuttumaton, mutta se ei tarkoita, että osinko on muuttumaton.

Yhtiö ei tässä vaiheessa ota kantaa siihen, mitä yhtiön hallitus ehdottaa keväällä yhtiökokoukselle.

– Kun tullaan ensi talveen ja vuodenvaihteeseen, katsotaan, mikä on senhetkinen Fortumin tilanne. Miltä tase näyttää, kasvumahdollisuudet, osingonmaksukyky ja markkinatilanne.

– Ymmärrämme, että meillä on iso määrä omistajia, jotka ovat arvostaneet osingon vakautta ja pitkäjänteisyyttä. Nyt tilanne on muuttunut radikaalilla tavalla, mutta arvioimme sen vaikutuksen asiaan, kun se on ajankohtaista.

Keväällä osinkoa irtosi 1,14 euroa osakkeelta viime tilivuodelta.

Tammi-kesäkuun tuloksesta torstaina kertoneen Fortumin osake oli noin yhden prosentin nousussa iltapäivällä kello 15 aikaan.