Venäläistä öljyä virtaa aiempaa enemmän Välimeren maihin – kaupittelee öljyä tuntuvalla alennuksella

Venäjä yrittää houkutella etenkin Aasian maita ostamaan lisää öljyään. Bloombergin lähteiden mukaan se on tarjonnut jopa 30 prosentin alennuksia.

Osana Venäjän-vastaisia pakotteitaan länsimaat ovat sopineet energian tuontirajoituksista. Uutistoimisto Bloomberg kertoo, että Venäjä on lähestynyt useita Aasian maita ja tarjonnut halpoja pitkiä öljysopimuksia. Eräs nimettömänä pysyttelevä virkamies on kertonut, että alennukset ovat jopa 30 prosenttia.

Myös Indonesian matkailuministeri Sandiaga Uno sanoi kirjoitti viikonloppuna Instagramissa, että Venäjä on tarjonnut maalle öljyä näin paljon alle kansainvälisen markkinahinnan. Hänen mukaansa presidentti Joko Widodo harkitsi tarjousta, muttei hyväksynyt sitä, koska pelkäsi, että Yhdysvallat asettaa maan kauppasaartoon.

Euroopan unioni kieltää venäläisen raakaöljyn tuonnin meritse joulukuussa. Öljytuotteita koskeva vastaava kielto astuu voimaan helmikuussa. Yhdysvallat on kieltänyt öljyn ja kaasun tuonnin tyystin.

G7-maat ovat myös pohtineet, voitaisiinko venäläiselle öljylle asettaa hintakatto. Sillä pyrittäisiin supistamaan Venäjän vientituloja nopeasti. Saksan liittokansleri Olaf Scholz on arvioinut, että asia on monimutkainen ja vaatisi muidenkin maiden tukea. Venäjän arvioidaan alehinnoillaan pyrkivän tärvelemään hanketta.

Moni maa on supistanut ostojaan Venäjältä. Brittiläinen yleisradioyhtiö BBC kertoo, että kesäkuussa Britannia ei tuonut enää ollenkaan polttoainetta Venäjältä. Ostot jäivät nollaan ensimmäistä kertaa virallisten lukujen historiassa.

Kansainvälisen energiajärjestön mukaan viime vuonna Britannia toi Venäjältä noin 11 prosenttia öljystään ja 4 prosenttia kaasustaan.

Osa maista on kuitenkin toiminut toisin. Bloomberg kertoo öljyalusten seurantatietojen perusteella, että neljän viime viikon aikana Venäjältä on viety öljyä aiempaa enemmän. Viime perjantaina päättyneellä jaksolla sitä kuljetettiin 3,41 miljoonaa barrelia, kun edellisellä neliviikkoisjaksolla vastaava määrä oli 3,24 barrelia.

Suuri osa lisälastista vietiin Välimeren ja Mustanmeren alueille. Italian satamiin on viime viikkoina rahdattu venäläistä öljyä aiempaa enemmän. Uutistoimisto Reuters kertoo, että Turkki on kaksinkertaistanut venäläisen öljyn tuontinsa tänä vuonna.

Myös Pohjois-Eurooppaan venäläistä öljyä on päätynyt yhä enemmän. Pohjois-Eurooppaan ja etenkin Rotterdamin satamaan vietiin viime viikkoina keskimäärin miltei 400 000 öljybarrelia päivässä. Vienti Bulgariaan ja Romaniaan nousi aiemmasta ja suurimmilleen seitsemään viikkoon.

Yksi tankkeri on matkalla rahapulasta kärsivään Sri Lankaan ja kaksi on saapunut Egyptiin. Venäläinen RIA Novosti on kertonut, että Afganistanin Taleban-hallinto on kiinnostunut ostamaan raakaöljyä Venäjältä.

Lue lisää: Viisi tapaa: Näin Venäjä kiertää nyt pakotteita

Lue lisää: Onko Venäjän talous romahtamassa? Asiantuntija kertoo, miten maa tulee kestämään pakotteita

Lue lisää: Kommentti: Energiapakotteet uhkaavat heikentää enemmän EU-maiden kuin Venäjän taloutta – tai Putinin sotakassaa