Headhunterit kertovat millä keinoilla osaajia houkutellaan töihin – palkka on ”typerä houkutin”, joka toimii vain jos ei ole muuta

Headhunterit houkuttelevat ammattilaisia uusille aloille, mutta nykypäivän työntekijöihin eivät vetoa perinteiset hierarkiat tai perinteiset viiden päivän konttorityöviikot.

Suorahaulla ammattilaisia etsivät headhunterit houkuttelevat ihmisiä töihin nyt palkan sijasta yrityksen tarinalla, arvoilla, joustavuudella ja toimivalla johtamiskulttuurilla.

Kari Juutilainen.

– Esimiehen pitää osata nykyään myydä firmansa työpaikkana. Enää ei pelkästään kuulustella hakijalta, mitä kaikkea hän osaa, vaan osaaja sanoo haastattelijalle kyllä tai ei, kertoo InHunt groupin toimitusjohtaja Kari Juutilainen.

ICT-alalle kaivataan ammattilaisia ja rakennusalan esimiehistä on huutava pula. Headhunterit etsivät suorahaulla myös esimiehiä hoito- ja ravintola-alalle.

– ICT-asiantuntemusta kysytään enemmän kuin sitä on tarjolla. Vahvoja asiantuntijoita on haastava löytää ja saada pidettyä. ICT-puolella palkka-asiallakin on merkitystä, kertoo Kulmian toimitusjohtaja Laura Santasalo.

Juutilaisen mukaan rakentamisen esimiestehtävien työntekijöistä kuten työnjohtajista on kova pula.

” ”Epävarmoina aikoina he, joilla menee töissä hyvin eivät mielellään vaihda työpaikkaa, muut voivat vaihtaa herkästikin.”

– Sinne vaaditaan tietyt koulutukset ja vaikka alalle koulutetaan ihmisiä, menee vuosia ennen kuin tämä työvoimaongelma ratkeaa. ICT-alalla ja rakentamisen esimiestehtävissä on villiä meininkiä houkuteltaessa osaajia, koska kilpailu heistä on todella kovaa ja palkkataso korkea.

Juutilaisen mukaan ihmiset eivät vaihda nyt työpaikkaa kovin helposti, elleivät työpaikka ja mahdollinen työntekijä sovi toisilleen täydellisesti.

– Epävarmoina aikoina he, joilla menee töissä hyvin eivät mielellään vaihda työpaikkaa, muut voivat vaihtaa herkästikin. Ensin oli korona, sitten Ukrainan sota. Tulevaisuus on epävarma, nyt on inflaatio ja ensi vuonna on taantuma. Miksi ottaa riski ja vaihtaa työpaikkaa?

– Hakijoita on työpaikkoihin hirveästi, mutta taso ei ole hyvä. Hyviä ehdokkaita täytyy todella etsiä ja houkutella kiinnostumaan uusista haasteista.

Kynnys irtisanoutua töistä on madaltunut. Voisi erehtyä luulemaan, että palkka on isoin houkutin vaihtaa työpaikkaa.

– Palkka on typerä houkutin. Jos vain palkka on houkuttelukeino, ihminen lähtee seuraavaankin työpaikkaan palkan perässä. Eivät hakijat ensimmäisenä kysy, paljonko palkkaa saa. Tieto palkkahaarukasta riittää, jos muut asiat ovat kunnossa ja houkuttimena palkka toimii silloin, jos ei ole muita houkuttelukeinoja.

Santasalo sanoo, että riittää, kun palkka oikeudenmukainen ja suhteessa työhön.

” ”Vahvalla brändillä ihmiset menevät töihin pienemmälläkin palkalla.”

Työntekijöitä kiinnostavat nyt ennen kaikkea yrityksen arvot, johtamiskulttuuri, joustavuus, etätyömahdollisuudet ja mahdollisuus vaikuttaa yrityksen toimintaan.

– Me tutustumme toimeksiantajiemme yrityskulttuuriin pieteetillä. Joustavuus on myös tullut jäädäkseen etenkin asiantuntijatyössä, Santasalo kertoo.

– Työn pitää tuntua merkitykselliseltä ja erityisesti lähityöyhteisön olla hyvä. Se on monelle merkityksellisempää kuin brändi. Mutta vahvalla brändillä ihmiset menevät töihin pienemmälläkin palkalla, hän jatkaa.

Juutilaisen mukaan yleisin syy irtisanoutumisiin on työpaikan kulttuurissa. Huono työilmapiiri tai johtaja pilaa helposti työnilon.

– Täytyy tunnistaa todelliset houkuttelutekijät. Ihmisiä kiinnostaa yrityksen tarina ja se, kuinka he siihen tarinaan kuuluvat. Millainen tulevaisuus yrityksellä ja työntekijällä on ja mitä tavoitellaan.

– Millainen on työyhteisö, johtamiskulttuuri tai esimies, millaisen perehdytyksen saa työhön, millaiset ovat mahdollisuudet tehdä etätyötä ja vaikuttaa asioihin, hän listaa.

Norsunluutornista ohjailevat pomot eivät puhuttele nuoren polven työntekijöitä. Heille tärkeintä on, että työt tulee tehtyä ja tulosta tulee, mutta perinteiset 9–16-päivät tai pelkästään korkea palkka eivät houkuta heitä.

– Nuorille työ ei ole enää kaikki, vaikka siihen suhtaudutaan intohimolla. Sen pitää olla merkityksellistä, ei vain työtä, jossa on pakko käydä. Nuoret ovat valmiita joustamaan ja toivovat myös työnantajalta joustavuutta, Santasalo kertoo.

Moni nuori hakee töistä Juutilaisen mukaan ”flättiä organisaatiota” eli matalahierarkista työympäristöä, jossa esimiehet ovat työntekijöiden seassa.

– Nuoret haluavat itsemääräämisvaltaa ja tiimejä, joissa vastuut vaihtelevat, eikä tässä ole kyse lyhyen ajan trendistä, Juutilainen kertaa.

Epävarmoina aikoina monen yrityksen rekrytointiprosessit heittävät häränpyllyä. Headhunterit käyttävät monia kanavia löytääkseen toimeksiantajilleen täydellisen matchin eli kumppanin. Jos haluaa tulla headhuntatuksi, kannattaa olla LinkedInissä.

– Haemme laajasti ihmisiä johtoon, keskijohtoon ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Yksi tärkeä kanava on LinkedIn. Osaajien kannattaa pitää siellä omaa profiilia ja olla aktiivinen, se lisää ammatillista näkyvyyttä, Santasalo muistuttaa.

Juutilainen korostaa monikanavaisuutta ja kertoo, että on tärkeää, että headhuntereiden verkostot toimialojen sisällä ovat hyvät.

– Digityökalut ovat menneet todella pitkälle. Meillä on 12 suorahakuprosessia, joista puolet on digitaalisia. Some on vain yksi niistä. LinkedIn on Suomen työnhakukanavissa noussut ykköseksi, mutta sen kautta ei löydy riittävästi osaajia headhuntereille, Juutilainen toteaa.

Sekä Juutilainen että Santasalo painottavat ammattilaisuutta ja sitä, että pitää tietää, millaista henkilöä mihinkin virkaan haetaan.

– CV-kauppaa on etenkin ICT-alalla paljon ja monet rekrytoinnit yrityksissä epäonnistuvat, koska ne eivät ole riittävän läpinäkyviä ja ne ovat hitaita. Ihmisiä voidaan ottaa töihin ilman riittävän tasokasta haastattelua ja silloin tulee usein virherekrytointeja, Juutilainen kertoo.