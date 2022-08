Valtion tiloissa aletaan säästää energiaa – sisälämpötilat voivat laskea

Senaatti-kiinteistöt alkaa säästää sähköä ja lämpöä.

Valtion kiinteistöistä vastaava Senaatti-konserni alkaa säästää sähköä ja lämpöä. Konserni kuvailee tiedotteessaan energiansäästöohjelmaa mittavaksi.

Lämmityskaudella tämä voi merkitä muutoksia sisälämpötiloihin. Tarkoituksena on myös selvittää mahdollisuuksia sähkönkulutuksen ohjaamiseen niin, että se tukisi sähkön riittävyyttä Suomessa.

– Valtion toimijana kannamme vastuuta osaltamme siitä, että Suomi selviää tulevasta, haastavasta talvesta. Energiakustannuksilla on suuri vaikutus valtion talouteen ja toimia tarvitaan myös kustannusnousun hillitsemiseksi, Senaatin konsernijohtaja Jari Sarjo sanoo tiedotteessa.

Energiansäästöohjelma valmistuu syyskuun aikana.

Senaatti-konsernin vastuulla on yhteensä noin 8 700 valtion rakennusta. Rakennusten pinta-ala on noin kuusi miljoonaa neliötä, joista puolustushallinnon kiinteistöjen osuus on noin kolme miljoonaa neliötä.