Apotti haastoi oikeuteen kolme kuntaa – kunnat eivät aio maksaa järjestelmästä, jota ne eivät koskaan saaneet

Apotin myöhästyminen on ajanut kunnat kiperään tilanteeseen. ”Me emme voi polttaa veronmaksajien rahaa palveluun, jota meille ei ole toimitettu”, sanoo Siuntion kunnanvaltuuston puheenjohtaja.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmiä kehittävä Apotti on haastanut Inkoon ja Siuntion kunnat sekä Loviisan kaupungin oikeuteen maksamattomista laskuista. Apotin mukaan yhtiön myyntisaamiset näiltä kolmelta kunnalta yhteensä ovat noin 1,5 miljoonaa euroa tältä vuodelta.

Kunnat sanovat, että ne eivät maksa laskuja, koska Apotti on toistuvasti viivästynyt, ja niille on koitunut tästä kustannuksia. Kunnat ovat joutuneet kehittämään omia potilastietojärjestelmiään Apotin myöhästyttyä, koska ymmärrettävästi kunta ei voi olla ilman toimivaa potilasjärjestelmää.

Apotti on kuntien ja HUS-yhtymän yhdessä omistama, nollatulosta tekevä yhtiö.

Siuntion kunnanvaltuuston puheenjohtaja Merja Laaksonen (r) sanoo, että kunta lähti mukaan Apottiin omistajaksi vuonna 2020, samoin kuin Inkoo ja Loviisa. Ajatus oli, että Apotti olisi kunnan käytettävissä vuoden 2021 loppupuolella tai 2022 alkupuolella. Apotin käyttöönotto on myöhästynyt useamman kerran, ja nyt Apotti on ilmoittanut, että ohjelma voitaisiin ottaa käyttöön tämän vuoden marraskuussa.

Se taas on kunnan näkökulmasta järjetöntä, koska Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta ja on siitä eteenpäin vastuussa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä.

– Viivästysten aikana kunnan on täytynyt huolehtia nykyisten terveydenhuollon järjestelmien toimintakyvystä. Se on vaatinut päivityksiä. Lisäksi olemme valmistautuneet ottamaan Apotin käyttöön, ja siitä on tullut kuluja, Laaksonen sanoo.

– Meidän siis pitäisi maksaa jostain, mikä ei missään vaiheessa tule kunnan käyttöön, sillä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ehtii aloittaa. Me emme voi polttaa veronmaksajien rahaa palveluun, jota meille ei ole toimitettu, Laaksonen sanoo.

Yksittäisen kunnan tarkkoja summia on vaikea tietää, koska esimerkiksi Siuntion kunnan esityslistoilla osa asioista on merkitty ei-julkiseksi. Pelkästään vanhojen järjestelmien päivityskustannukset ovat maksaneet Siuntiolle noin 100 000 euroa tänä vuonna.

Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtajan Henrik Wickströmin (r) puheet ovat hyvin samanlaisia kuin Siuntiossa. Wickström istuu myös Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustossa.

– Apotin tavoite oli tavattoman hyvä. Meistä tuntui järkevältä liittyä järjestelmään, jossa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon järjestelmät keskustelevat keskenään, Wickström sanoo.

– Mutta myöhästymisiä on niin paljon, että emme ehdi ottaa Apottia ollenkaan käyttöön, vaan se menee suoraan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aikaan. Emme me voi maksaa järjestelmästä, josta emme ole nähneet vilaustakaan käytössä, hän jatkaa.

Wickström sanoo, että Inkoon kunnalla on Apotin erilaisissa maksuissa kiinni satojatuhansia euroja.

– Ne ovat sellaisia summia, ettei kunta voi painaa asiaa vain villaisella.

Lisää kierrettä asiaan tekee se, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ei ole tehnyt vielä päätöstä siitä, mitä potilastietojärjestelmää se alkaa käyttää. Hyvinvointialueen suurin kunta on Espoo ja se on suhtautunut Apottiin nuivasti.

Apotin toimitusjohtaja Hannu Välimäki harmittelee syntynyttä tilannetta, mutta sanoo, että yhtiön näkökulmasta asia on sopimusteknisesti sopimusten perusteella selvä.

– Kaikilla Apotin kunnilla on täsmälleen samanlaiset sopimukset, eikä ole mahdollista, että joku kunta vain päättää olla maksamatta. Tämä tarkoittaisi nollatulosta tekevässä yhtiössä sitä, että nämä laskut tulisivat muiden omistajien maksettaviksi, Välimäki sanoo.

Hän tietää, tietysti, kuntien pääargumentin siitä, että ne eivät maksa tuotteesta, jota eivät ole saaneet.

– Sanoisin tähän, että Helsinki odotti tuotetta vuodet 2013–2021 ja maksoi silti koko ajan, koska niin se on sopimukseen kirjattu.

Apotti tekee investointinsa lainarahalla, ja pääosa kustannuksista tulee maksettavaksi siinä vaiheessa, kun kunta ottaa Apotin käyttöön. Näistä kustannuksista kunnat ja Apotti ovat sopineet, että niille annetaan lisää maksuaikaa.

– Kiinteitä kustannuksia jokainen kunta maksaa osuutensa mukaan. Jos joku ei maksa, muut kunnat joutuvat maksamaan heidän osuutensa. Osakeyhtiölain ja sopimusten mukaan kaikkia osakkaita on kohdeltava yhdenvertaisesti, joten en näe, että Apotti voisi toimia tässä tilanteessa toisin muita kuntia kohtaan, Välimäki sanoo.

– Siksi tämä on meidän näkökulmasta ihan selvä asia. Neuvotteluja Inkoon, Siuntion ja Loviisan kanssa maksamattomista laskuista käytiin puolisen vuotta. Kun sopua ikävä kyllä ei löytynyt, perimme maksamattomia laskuja nyt oikeuden kautta.