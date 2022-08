Uusi vaimo kavalsi kuolemaa tekevältä mieheltään 37 000 euroa – käsinraapustettu testamentti julistettiin mitättömäksi

Miehen lapset nostivat oikeusjutun, kun isän tili olikin lähes tyhjä.

Aviomiehen kuoleman jälkeen paljastunut törkeä kavallus toi uudelle vaimolle ehdollisen vankeustuomion Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.

Noin 60-vuotias leski valitti saamastaan tuomiosta Turun hovioikeuteen, joka ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa, ja viiden kuukauden ehdollinen vankeustuomio jää voimaan. Lesken on maksettava kuolinpesälle kavaltamansa 37 000 euroa.

Aviomies kuoli tammikuussa 2020. Tuolloin miehen ensimmäisen avioliiton lapsille selvisi, että isän pankkitili oli lähes tyhjä. Tilillä oli vain vajaat 2 200 euroa. Juuri muuta omaisuutta isältä ei edes jäänyt. Hän oli kuollessaan 60-vuotias.

Lasten käsitys tapahtumista oli, että isän uusi vaimo oli käyttänyt vakavasti sairaan miehensä terveydentilaa ja ymmärtämättömyyttä hyväkseen ja siirtänyt rahat itselleen. Pari oli ollut avioliitossa vain muutaman vuoden.

Lasten mukaan isän terveydentila oli viimeisinä aikoina sellainen, ettei hän voinut antaa rahojaan lahjana vaimolleen.

Rahat vaimo siirsi tililleen ajankohtana, jolloin aviomies oli sairaalassa hoidettavana ja vaimo oli häntä katsomassa. Sairaalasta vaimo kiirehti illan aikana kotiinsa ja siirsi rahat omalle tililleen.

Lasten mukaan isä ei ollut koskaan edes maininnut mahdollisuudesta luopua rahoistaan.

Vaimo oli tehnyt perusteellista työtä ja ilmoitti rahoista verottajalle lahjaveroilmoituksella muutama kuukausi miehensä kuoleman jälkeen. Ilmoituksen mukaan hän oli saanut rahat lahjana juuri sinä päivänä, jolloin oli siirtänyt ne tililleen.

Käräjäoikeuden tuomion perusteista selviää, että leski oli etukäteen ilmoittanut perukirjan mukaan uskotulle miehelle asumisoikeudestaan edesmenneen puolisonsa omistamaan tilaan.

Omaisuuden kohtalosta edesmennyt mies olisi viimeisenä tahtonaan tehnyt testamentin, jolla hän olisi määrännyt kaiken omaisuutensa rakkaalle puolisolleen. Testamentti julistettiin tosiasiassa jo ennen kavallustuomion antamista mitättömäksi Kanta-Hämeen käräjäoikeuden yksipuolisella tuomiolla.

Kun törkeää kavallusta käsiteltiin keväällä käräjäoikeudessa, vaimo kiisti törkeän kavalluksen ja julisti, että rahat oli siirretty nimenomaan miehen tahdon mukaisesti. Hän muistutti lisäksi oikeudestaan käyttää miehensä nettipankkia tämän puolesta.

Oikeuden ratkaisusta kuitenkin selviää, että pankkiin tehdyn tiedustelun perusteella vaimolla ei ollut käyttöoikeutta rahojen siirtämiseen.

Isällä oli ollut ennen uuden vaimon kuvioihin tulemista hyvät välit lapsiinsa, mutta sittemmin välit huononivat, eivätkä lapset saaneet aina edes yhteyttä isäänsä. Kun yksi jälkeläisistä yritti vierailla isänsä luona, ei häntä päästetty asuntoon.

Oikeus kuuli useita henkilöitä todistajina, myös vainajan lapsia. Yksi jälkeläisistä hoiti isänsä raha-asioitakin, kunnes isä kävi uuden puolisonsa kanssa pankissa sopimassa asiat toisin. Hän kertoi lisäksi isän usein maininneen, että isä halusi jättää kaiken omaisuutensa lapsilleen.

Mitättömäksi julistetusta testamentista käräjäoikeus totesi, että lesken kertomus testamentista ei ollut uskottava ja se osoitti lesken epärehellistä toimintaa vainajan varallisuuteen liittyen.

Lahjaveroilmoituksen jättäminen perunkirjoituksen jälkeen oli niin ikään oikeuden mukaan viittaus lesken epärehellisyydestä, kuten myös se seikka, että leski olisi pystynyt keskustelemaan miehensä kanssa tämän ollessa tehohoidossa sairaalassa ja leski kiirehti sairaalasta kotiinsa tekemään pankkisiirrot.

Käräjäoikeuden päätöksen mukaan leski siirsi rahat ilman puolisonsa lupaa tililleen ja aiheutti kavalluksellaan huomattavaa vahinkoa.

Käräjäoikeus katsoi, että leski syyllistyi törkeään kavallukseen, joka oli suunnitelmallinen, ja hänet tuomittiin viideksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen.

Lesken on maksettava kuolinpesälle kavaltamansa 37 000 euroa. Summalle on maksettava viivästyskorkoa lähes kolmen vuoden ajalta. Korkosumma on useita tuhansia euroja.

Tuomitun on maksettava lisäksi vainajan lasten lähes 10 000 euron oikeudenkäyntikulut.

Hovioikeus teki ratkaisunsa maanantaina. Ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan.