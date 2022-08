Euro on jo dollaria halvempi

Markkinoilla hermoillaan rahapolitiikan kiristymistä ja energiakriisiä.

Yhteisvaluutta euro on jälleen heikentynyt uuteen kahden vuosikymmenen ennätykseensä, kun sijoittajia hermostuttavat näkymät rahapolitiikan kiristymisestä.

Loppuviikosta keskuspankkiirit ovat koolla vuotuisessa tapaamisessaan Yhdysvaltain Jackson Holessa. Yhdysvaltain keskuspankin pääjohtajan Jerome Powellin odotetaan kokouksessa toistavan linjauksensa, jonka mukaan lisäkoronnostot ovat tarpeen kuluttajakysynnän ja sitä kautta inflaation suitsimiseksi.

– Powell todennäköisesti sanoo Fedin olevan valmis nostamaan korkoja niin ylös kuin on tarpeen ja niin pitkään kuin on tarpeen, Standard Chartered -pankin strategi Steve Englander sanoo talouslehti Financial Timesille (FT).

Tunnelmia synkentävät lisäksi tiedot energiamarkkinoilta, joilla Euroopan kaasunhinnat ovat jälleen nousseet uusiin ennätyksiin Venäjän ilmoitettua huoltokatkon jatkuvan Nord Stream 1 -kaasuputkessa.

Maanantaina euro painui dollaria heikommaksi. Tiistaina alamäki on jatkunut ja yhteisvaluutta painunut 0,3 prosenttia 0,9913 dollariin.