Sähkön hinta lähti tänään hurjalle laukalle – analyytikko antaa hyödyllisen vinkin

Tyyni sää tietää sähkön hinnannousua.

Sähkön spot-hinta oli alkuiltapäivästä 55 senttiä. Illemmalla se lähtee nousemaan ja käy kello kahdeksan aikaan hurjassa 75 sentissä kilowattitunnilta.

Tätä korkeammalla hinta oli 8. elokuuta, jolloin hinta kävi vajaassa 83 sentissä.

Perusselitys taustalla on yksinkertainen, sähköä tuotetaan vähemmän kuin kulutetaan. Tuotantoa on tänään vähän, koska ydinvoimalayksiköistä Loviisa 2 on vuosihuollossa, eikä Olkiluoto 3 -ydinvoimalan testikäyttö ole alkanut vieläkään.

Olkiluoto 3:n koekäyttö 60 prosentin teholla jatkuu elokuun lopulla ja kaupallinen käyttö joulukuussa TVO:n tämänhetkisen ilmoituksen mukaan.

Suomessa ei ole lauhdetuotantoa päällä, ja useat vanhat voimalaitokset on purettu viime vuosikymmenen aikana.

Lisäksi sähkön hintapiikkiin vaikuttaa tuulivoiman määrä, ja viime päivät ovat olleet tyyniä.

– Kohtuuheikkoa on tuulituotanto myös huomenna, eikä torstaina tai perjantainakaan tuulituotanto riitä pelastamaan tilannetta, Gasumin energiamarkkinapalveluiden analyytikko Toni Sjöblom kertoo.

Torstain tuulituotantoennusteet ovat niin alhaiset, että hinta saattaa olla tiistain tasoilla.

Korkean hinnan syynä on myös se, että venäläistä sähköä ei ole tullut toukokuun jälkeen.

Kännykkäsovelluksesta hyötyä

Sähkön hinta ei enää asetu sen tuotannon rajakustannuksen perusteella. Näin siksi, että kaikki helposti käyttöön otettava lisäsähkö on jo tuotannossa.

–Hinta määräytyy enemmänkin sen perusteella, missä pisteessä teollisuus on valmis vähentämään sähkön käyttöä, kun sitä ei ole enää järkevää ostaa.

Kaikki toimet, joilla sähkön käyttöä voi ajoittaa edullisemmille tunneille, on kaikkien käyttäjien ja ympäristön kannalta järkevää. Mitä suurempi niukkuus sähkössä, sitä enemmän energiayhtiöt joutuvat valjastamaan käyttöön fossiilista tuotantoa.

Sjöblom suosittaa lämpimästi, että kuluttajat ottaisivat käyttöön kantaverkkoyhtiö Fingridin sovelluksen, jolla voi seurata sähkön pörssihintoja ja omaa kulutustaan ja paljon sähköä kuluttavan kodinkoneen käyttöä.

– Kun näkee sähkön hinnan reaaliajassa, se tuo hintamuutoksia lähemmäksi. Jonkin kerran voi saunanlämmittämisen into hiipua, kun katsoo hintaa. Vastaavasti sovelluksen avulla löytyy päiviä ja iltoja, jolloin on hyvin tuulituotantoa ja saunan voi lämmittää hyvällä omallatunnolla.

Sähkön kuluttajahinta muodostuu sähkön hinnasta, arvonlisäverosta, sähköverosta, siirtohinnasta sekä sähköyhtiön marginaalista.