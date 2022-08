Näin otat yösähköstä kaiken irti – kaksi asiaa nousee ylitse muiden

Yösähköä suositellaan erityisesti kotitalouksiin, jotka toimivat sähkölämmityksellä. Mitään yleistä nyrkkisääntöä yösähköllä säästämiseen ei ole, mutta esimerkiksi kodin lämmityksen tai sähköauton lataamisen yöllinen suosiminen voi höylätä sähkölaskua pienemmäksi, arvioivat IS:n haastattelemat asiantuntijat.

Sähkön hinta huitelee kolminkertaisissa lukemissa vuoden takaiseen verrattuna, ja sekös kutakin kunnollista kansalaisluottamuksen nauttijaa hirvittää.

Kaikenlaiset keinot sentin venyttämiseen ja sähkön kitsasteluun nurkan takana vaanivien syksyn ja talven varalle ovat siis tähän maailmanaikaan kullanarvoisia. Yksi vaihtoehto henkilökohtaisen sähkölaskun keventämiselle on yösähkön suosiminen.

Mittaustapa asettaa sähkölle vuorokauden aikana kaksi eri hintaa: päivisin kalliimman ja öisin halvemman. Yösähköä suosivien kotitalouksien kannattaa siis keskittää kulutuksensa sille ajalle, kun halvempi sähkö tulee voimaan. Näin malli eroaa esimerkiksi yleissähköstä, jonka hinta pysyy samana ympäri vuorokauden.

Takavuosina sähköyhtiöt saivat määritellä melko vapaasti yösähköaikansa, mutta vuonna 2016 järjestelmä yhtenäistyi. Yösähkö on voimassa iltakymmenestä aamuseitsemään.

Yösähköjärjestelmä kehitettiin ohjaamaan vuorokausittaista sähkönkulutusta tasaisemmaksi ja ehkäisemään raskaampia sähkönkulutuspiikkejä. Logiikka on yksinkertainen: silloin, kun sähköä kulutetaan paljon, on myös sen pörssihinta korkeampi. Kun yöllä kaista on vapaampi, saa myös sähköä kuluttaa edullisemmin.

Siispä tuumasta toimeen. Helposti yösähkö houkuttelee hoitamaan esimerkiksi huushollin ylläpitotyöt kuten pyykin- ja astianpesun tai sähkölaitteiden lataamisen iltakymmenen jälkeen.

Vakuutusyhtiö Fennia toppuuttelee kuitenkin yöllistä konepesua, jos asukas menee nukkumaan ja jättää laitteet pyörimään. Mahdollisen haverin sattuessa on riskinä, ettei vakuutusyhtiökään korvaa vahinkoja, jos laitteiden valvonta on ollut puutteellista.

Samoilla linjoilla on myös Energiateollisuuden energiamarkkinoiden johtaja Pekka Salomaa.

– En minäkään kehota ketään laittamaan pesukonetta päälle niin, ettei sen toimintaa pysty valvomaan, hän toteaa.

Kun yösähköllä optimointia tonkii vähän enemmän, käy ilmi, ettei asiaan löydy mitään kaikenkattavia nyrkkisääntöjä.

– Asunnot, talot ja elämäntilanteet ovat kovin erilaisia keskenään, Salomaa myöntää.

– Mutta vanhastaan yösähköstä on tietenkin eniten hyötyä ihmisille, jotka asuvat sähköllä lämpiävissä kotitalouksissa. Silti perustalouksissa mahdollisuudet kikkailla yösähköllä ovat aika vähäisiä.

Kuitenkin voisi sanoa, että yösähkön hyötyjä määrittää kaksi tekijää: lämmitys ja lataaminen.

– Jos mahdollista, niin sähköauton lataus on hyvä ajoittaa yötunneille, sanoo Energiaviraston vähittäismarkkinoiden juristi Jani Kostiainen.

– Ja jos kotitaloudessa on sähkökäyttöinen lämminvesivaraaja, niin sitäkin kannattaa suosia öisin.

Nykykodeista alkaa löytyä myös muuta hienostunutta teknologiaa, jonka toimintaa voi säädellä automaattisella aikakatkaisulla.

– Joistakin automerkeistä esimerkiksi löytyy applikaatio, joka ohjaa sähköauton lataamisen tietylle ajalle. Myös uudempia vesivaraajia voi ajastaa käymään edullisemmilla tunneilla, Pekka Salomaa luettelee.

Myös paljon puhuttu sähkösyöppö, sähkösauna, kannattaa laittaa lämpiämään vasta iltamyöhällä tai aamuvarhaisella, asiantuntijat sanovat. Muita säästökikkoja ovat lattialämmityksen sekä suihkun ajoittaminen yösähkölle, jolloin säästää lämpimän veden lämmityskuluissa.

– Ylipäätään asukkaan kannattaa tutustua asuntonsa tekniikkaan ja selvittää, paljonko sieltä löytyy sellaisia ominaisuuksia, joita voi aikakatkaisun mukaan säädellä, hän sanoo.

Ideaalitilanne Salomaan mukaan olisi, jos tällaisilla mukavuuksilla varustettujen asuntojen omistajat myös säätelisivät sähkönkäyttöään tällä lailla ajankohtien mukaan.

– Se olisi yleisenkin edun kannalta hyvä, sillä se voisi tasoittaa sähkön aamu- ja iltapiikkejä. Se tasoittaisi sähkön kulutusta ja täten myös hintoja ja hyödyttäisi myös heitä, joilla ei tällaisia mahdollisuuksia asunnoissaan ole.

Yösähkön todellisia rahallisia hyötyjä on kuitenkin vaikea seurata. Niistä voidaan asiantuntijoiden mukaan puhua vain yksilötasolla. Energiateollisuuden Pekka Salomaa antaa esimerkin omasta elämästään:

– Perheeni käyttää pörssisähköä, mutta heinäkuussa ajoitimme kulutusta yöajalle ja halvimmille tunneille. Kyllä siitä kolmisen senttiä per kilowattitunti höyläytyi pois. Toki tämä koskee vain tuota kuuta. Syksyllä on sitten eri tilanne. Isot vuorokauden sisäiset hintaerot kasvattavat halpojen tuntien etsinnän hyötyä.

Myöskään Energiaviraston Jani Kostiaisella ei ole tarjota tarkempia lukuja yösähkön hyödyistä.

– Mutta periaatteessahan kuka tahansa voi vertailla näitä hintoja itse. Lasketaan vuosittainen kokonaiskulutus ja katsotaan päivä- ja yösähkön hintaero. Siitä voi sitten laskea, mitä kulutusta on mahdollista siirtää yölle.