Sairaanhoitaja Sanna, 33, tienaa hyvin keikkatöissä – kertoo nyt, mitä työpaikkoja hän välttelee

Työvoimapula tuo palkkakilpailua. Eräs yksityinen yksikkö tarjoaa 30 euron tuntipalkkaa sairaanhoitajille.

Hoitajavaje poikii uusia lisäongelmia ja lieveilmiöitä, jotka pahentavat alan tilannetta. Osassa terveydenhuollon yksiköistä työtaakka on jo niin iso, että keikkatyöläiset, joilla on varaa valita, saattavat vältellä niitä.

Lisäksi esimerkiksi kotihoidossa, jossa työntekijöitä ei ole varaa valita, työskentelee myös sellaisia ihmisiä, jotka ”menevät sieltä, missä aita on matalin”.

Näin kertoo kokenut tamperelainen Sanna Viherlehto. Vuosi takaperin hän havahtui isoon palkkaeroon ja huonoihin työoloihinsa, irtisanoutui vakityöstään ja alkoi tehdä keikkoja.

Viherlehto kertoo, että suorastaan välttelee joitakin työpaikkoja.

– Kyllä itsekin teen röyhkeästi niin, että jos jossain paikassa on liian kiire ja huonoa kohtelua, en mene sinne. On varaa valita, tiettyjä paikkoja on, jonne en mene.

Viherlehto kertoo, että hänen omat kokemuksensa Tampereen kaupungin kotihoidosta ovat olleet ikäviä, kun taas pienemmissä kunnissa työt sujuvat yleisesti paremmin. Viherlehto viittaa muun muassa Tampellan ja Tammelan alueen ongelmiin, joista kaupunki myös itse tiedotti viime syksynä.

Myös pitkäaikaishoidon yksiköistä osa on henkilöstövajeen takia raskaita paikkoja, vaikka niissä maksettaisiinkin hyvin.

Vuoden alusta Viherlehto on palannut jälleen tekemään lyhennettyä työviikkoa julkisella puolella. Hän toimii leikkaussalihoitajana, mutta keikkailee viikonloppuisin lisäksi kotihoidossa eri kunnissa Pirkanmaalla.

Julkiselle puolelle hän palasi, koska keikkatyössä ei ole sairausajan turvaa. Alakoululaisen yksinhuoltajana riski siihen, että sairastuminen romahduttaa toimeentulon, oli liian iso.

– Pakko on myös tehdä keikkaa, koska palkka on liian pieni. Vaikka tekisin sataprosenttista viikkoa, ei sillä tule toimeen.

– Sen huomaa ruokakaupassa, että rahat riittävät vähempään.

Viherlehto ottaa pääasiassa lauantai- ja sunnuntaivuoroja, koska niistä maksetaan hyvin. Ennen sunnuntaivuoroista melkeinpä tapeltiin, mutta nyt ei niitäkään aina saa täyteen, hän kertoo.

18 euron tuntipalkka

Leikkaussalihoitajan peruspalkka 2 680 euroa, johon Viherlehto saa 80 euroa kokemuslisää. Muita lisiä ei päivätyöstä kerry.

– Se on niin vaativaa työtä, jota kuka tahansa ei pysty tekemään, edes kaikki sairaanhoitajat. Kyllä sen pitäisi jotenkin palkassa näkyä.

Keikkatyötä on tarjolla kotihoidossa niin paljon kuin ikinä jaksaa tehdä. Siitä saa niin hyvää palkkaa, että sitä kannattaa sairaanhoitajankin tehdä, Viherlehto sanoo.

Tuntipalkka on nykyisessä firmassa 18 euroa, päälle lisät ja lomakorvaus.

Viherlehto on tehnyt töitä useissa terveydenhuollon eri toiminnoissa ja todistanut alan kriisiytymistä. Ennen työntekijöitä sai sentään tuplapalkan takia sunnuntaille, nyt pyhätkin voivat olla vaikeita.

– Tilanne kärjistyi kesällä, ja joka paikassa on sama tilanne. Sijaisia ei tahdo saada, ja töitä pyöritetään keikkalaisten voimin. Se on aikamoinen villi länsi välillä.

Eräässä tehostetun palveluasumisen yksikön osastossa oli vain yksi vakituinen työntekijä, Viherlehto ja toinen keikkatyöläinen. Koko talossa oli vaje, ja muissakin osastossa vain keikkalaisia. Vakinainen työntekijä hoiti yksin kymmenien asukkaiden lääkitykset.

– Me olimme ensimmäistä kertaa yksikössä ja hoidimme kahdestaan kaiken hoitotyön. Emme tunteneet yhtään asiakasta, emme edes tienneet, mistä hanskat löytyvät. Osastossa oli 15 asukasta, joista puolet kahden hoidettavia.

– Haluaisin hoitaa ihmistä kokonaisvaltaisesti, että on puhdas ihminen, haavat hoidettu, jotain virikkeitäkin tarjota, ihan perusasioita. Työvuoron jälkeen oli todella epäuskoinen olo. Toisaalta tiesi, että tämähän se on todellisuutta monissa paikoissa. Jos pitäisi pidemmän aikaa olla töissä siellä, ei onnistuisi. Eettinen kuorma kasvaa liian suureksi, kun työn hoitaminen hyvin tehdään mahdottomaksi.

Kotihoidossa kirjavaa keikkatyötä

Viherlehdon mukaan kotihoidossa moni vakituinen työntekijä puhuu keikkatyön ongelmista. Sovittu keikkalainen ei tulekaan, tieto ei kulje, ja asia huomataan vasta kesken päivää, jolloin asiakkaat pitää saada tungettua muille tekijöille.

– Asenne keikkalaisia kohtaan voi olla joskus vähän vihamielinenkin, ja ymmärrän sen. Vastuu on iso yksin töitä tekevillä. On sellaisiakin keikkalaisia, jotka eivät hoida työtään kunnolla, vaan menevät sieltä missä aita on matalin.

– Annetaan lääkkeet eikä mitään muuta. Tulevat vain hakemaan rahat ulos. Vakkarit korjaavat jäljet. Se on ikävä lieveilmiö, toivottavasti marginaalinen, mutta paljon tästä kuulee. Se on ikävää niille (keikkatyön tekijöille), jotka tekevät hommansa hyvin.

Kaikesta huolimatta Viherlehto pitää työstään kotihoidossa. Pääosa vuoroista on kivoja, mikä on asiakkaiden ansiota.Työnantajat harvemmin kiittelevät, mutta hoidettavat ovat useimmiten todella kiitollisia: ”Se on suurin motivaattori, se että näkee miten paljon hyvää tekee toiselle ihmiselle. ”

Kunnat haluavat säästää isoissa sosiaali- ja terveydenhuollon palkkakustannuksissa, mutta Viherlehto ei ymmärrä logiikkaa. Työvoimavaje ajaa palkkakisaan.

Sairaanhoitajan keikkatyöstä voidaan maksaa 23 euroa ja lisät päälle. Nykyään voi saada lyhyestä sijaisuudesta 27, jopa 30 euroa tunnilta.

Viimeksi mainitulla 30 euron tuntipalkalla useampaa hoitajaa haki hoito- ja terveysalan henkilöstövuokrausyritys Pisara Jalmarin kuntoutussairaalaansa Lahdessa.

– Kun miettii, paljonko keikkatyöllä korvataan vahvuutta, mietin, tuleeko se halvemmaksi kuin se, että panostettaisiin omiin työntekijöihin ja kokonaisvaltaiseen hoitoon.

