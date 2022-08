Ruotsissa pelätään asuntojen hintoihin jopa 20 prosentin pudotusta – yksi kuva paljastaa dramaattisen eron Suomeen

Korkojen nousu on jäähdyttänyt Ruotsin ylikuumentuneita asuntomarkkinoita. Asiantuntija kertoo, onko Ruotsin kehitys odotettavissa myös Suomessa.

Asuntojen hinnat ovat kääntyneet Ruotsissa tänä vuonna selvään laskuun.

Hinnat laskivat analyysiyhtiö Valueguardin mukaan heinäkuussa 2,9 prosenttia. Viimeisen kolmen kuukauden aikana laskua on tullut 8,1 prosenttia.

Vieläkin suurempaa lasku on ollut Tukholmassa, jossa hinnat ovat pudonneet kolmessa kuukaudessa 10,6 prosenttia. Heinäkuussa hinnat laskivat 3,5 prosenttia.

On syytä ottaa huomioon, että kesäkuukaudet ovat tavallisesti hiljaisia asuntomarkkinoilla. Kausivaihtelu huomioiden hintojen lasku oli Valueguardin mukaan 1,7 prosenttia.

Asuntojen hintojen arvioidaan laskevan 15–20 prosenttia seuraavan parin vuoden aikana, Nordean ekonomisti Juho Kostiainen sanoo Ruotsiin viitaten.

– Suunta on selkeästi se, että alaspäin mennään, Kostiainen toteaa.

Hintojen laskun taustalla on korkojen nousu. Ruotsin keskuspankki on nostanut tämän vuoden aikana ohjauskorkoa kaksi kertaa vastatakseen inflaation kiihtymiseen.

Keskuspankki nosti kesäkuussa ohjauskorkoa puolella prosenttiyksiköllä 0,75 prosenttiin, mikä oli suurin korotus sitten helmikuun 2000.

Myös uusia koronnostoja on suunnitelmissa. Keskuspankki arvioi, että ensi vuoden alussa ohjauskorko voi olla lähellä kahta prosenttia.

Korkojen nousu on myrkkyä Ruotsin ylikuumentuneille asuntomarkkinoilla. Asuntojen hinnat ovat nousseet Ruotsissa nopeasti jo useamman vuoden ajan.

Erityisen nopeaa nousu oli korona-aikaan kahtena viime vuonna, jolloin hinnat nousivat yli 20 prosenttia.

– Voisi sanoa, että siellä on muodostunut vähän tällaista kuplaa. Halpa korkotaso on mennyt läpi asuntojen hintoihin. Kun korot ovat nousseet ja Ruotsin keskuspankki on aika aggressiivisesti nostamassa korkoja, se näkyy asuntolainojen koroissa ja sitä kautta kupla on tulossa sisäänpäin, Kostiainen sanoo.

Ruotsissa on perinteisesti myönnetty hyvin pitkiä asuntolainoja toisin kuin esimerkiksi Suomessa. Lainoja ei myöskään lyhennetä usein, vaan niistä maksetaan yleensä vain korkoa. Tämä on Kostiaisen mukaan kannustanut kasvattamaan velkataakkaa korkojen ollessa matalalla.

– Kotitaloudet ovat ajatelleet, että koronlasku vähentää suoraan menoja, jolloin voidaan ottaa isompaa lainaa, hän sanoo.

Kostiaisen mukaan tilanteesta Ruotsissa ei ole vielä syytä kantaa akuuttia huolta. Hän sanoo, ettei ainakaan vielä ole näkyvissä, että asuntojen hintojen romahdus heijastuisi reaalitalouteen ja kuluttajille tulisi suurta shokkia.

Kostiainen sanoo, että hintojen laskussa on enemmänkin kyse hintakorjauksesta.

– Ihmiset ovat kaksi vuotta tunteneet itsensä varakkaammiksi kuin ovat olleetkaan, niin tietysti se laskee tunnelmaa.

Esimerkiksi viime vuosina korkeilla hinnoilla asuntoja ostaneet voivat kuitenkin ajautua ongelmiin, jos korkoja ei ole enää varaa maksaa ja asunnon hinta on pienempi kuin lainan määrä.

” Kotitaloudet ovat ajatelleet, että koronlasku vähentää suoraan menoja, jolloin voidaan ottaa isompaa lainaa.

Pitääkö Suomessa olla huolissaan siitä, että asuntojen hinnat lähtisivät laskuun Ruotsin lailla?

Kostiaisen mukaan ei. Suurin syy tälle on se, että asuntojen hinnat ovat nousseet Suomessa huomattavasti Ruotsia maltillisemmin, eikä markkinaan ole ehtinyt rakentua samankokoista kuplaa. Hinnat ovat siis vakaammalla pohjalla.

Myös koronnostotahti vaikuttaa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Ruotsissa korkoja nostetaan euroaluetta enemmän, Kostiainen sanoo.

Euroopan keskuspankki nosti heinäkuun lopulla ohjauskorkoa 0,50 prosenttiyksiköllä tasan nollaan siinä missä Ruotsin keskuspankki on nostanut ohjauskorkonsa jo 0,75 prosenttiin.

Lisäksi Ruotsissa kotitaloudet ovat velkaantuneet voimakkaammin kuin Suomessa, mikä kasvattaa riskiä asuntojen hintojen noustessa. Vaikka ruotsalaisilla on runsaasti varallisuutta, ollaan velkaantumisesta oltu pitkään huolissaan. Nyt riski näyttää osin realisoituvan.

– Tilanteessa, jossa korot nousevat, kova velkaantuminen vaikuttaa siihen, että velanhoitokustannukset kasvavat, ja kun velkaa on enemmän, kasvavat ne vieläkin enemmän. Se toimii tavallaan momenttina.

Muun muassa pienempien asuntolainojen vuoksi Suomessa velkaantuminen ei ole ollut yhtä suurta. Myös asuntolainojen stressitestaaminen kuuden prosentin korolla on hillinnyt lainamääriä.

Kostiainen ei näe, että Ruotsin asuntomarkkinoiden tilanne uhkaisi levitä Suomeen, sillä maiden markkinat toimivat hyvin erillään.

Hän kuitenkin toteaa, että suuret kansainväliset sijoittajat saattavat nähdä Pohjoismaat yhtenä markkinana, jolloin Suomi voisi joutua sijaiskärsijäksi Ruotsin huonosta tilanteesta.

Suomen asuntomarkkinoiden tilanteesta Kostiainen ei ole huolissaan, vaikka markkina on selvästi hidastunut ja hintojen nousu tasaantunut.

– En näe, että monien prosenttien tai kymmenien prosenttien hintojen laskua olisi näköpiirissä. Kyllä meillä on selkeästi vakaampi tilanne.

Suomessa, kuten Ruotsissakin työmarkkinat vetävät edelleen hyvin, mikä luo kysyntää asuntomarkkinoille. Kostiainen toteaa, että työllisyys ja palkkojen kasvu on isoin ajuri asuntomarkkinoilla pidemmällä aikavälillä.

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen tuoreessa asuntomarkkinakatsauksessa todetaan, että ainoastaan vahva työllisyystilanne tukee asuntomarkkinoita nousevien korkojen ja pienenevän ostovoiman jyllätessä.

Katsauksen mukaan asuntojen hinnat kääntyvät ja laskuun ja ensi vuonna lukema jää koko maassa miinukselle ensimmäistä kertaa vuoden 2015 jälkeen. Jo loppuvuoden aikana pääkaupunkiseudun hintoihin ennustetaan reilun prosentin laskua loppuvuonna.

– Jos työllisyys ei heikkene jyrkästi, kyse ei kuitenkaan ole mistään hintaromahduksesta, vaan hintaluisusta, kuten hieman reilun prosentin lasku osoittaa, Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus sanoo tiedotteessa.