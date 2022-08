Norjan kantaverkkoyhtiö laski taksansa nollaan vuoden 2023 loppuun

Päätöksellä halutaan tukea kuluttajia, jotka kärsivät myös Norjassa sähkön kohonneesta hinnasta.

Suomessa kantaverkkoyhtiö on Fingrid.

Norjan valtio-omisteinen kantaverkkoyhtiö Statnett ilmoittaa jatkavansa linjaansa, jonka mukaan se ei veloita kantaverkon käytöstä. Tarkoitus on lieventää korkeasta sähkönhinnasta johtuvia kustannuksia.

Statnett ilmoitti helmikuussa huhtikuussa alkavasta nollaveloituksesta, jonka piti jatkua kuluvan vuoden loppuun. Nyt tehdyn päätöksen mukaan nollalinja jatkuu vuoden 2023 loppuun.

Statnett ilmoitti myös toisen verkkoveloituksen jäädyttämisestä syyskuun alusta vuoden 2023 loppuun. Sillä katetaan toiminnan mahdollisesti aiheuttamia tappioita.

Stanettin päätökset vähentävät yritysten ja kiinteistöjen maksamia verkkomaksuja. Yhtiön mukaan kuluttajille tätä kautta tulevat maksut laskevat yhteensä 11 miljardilla Norjan kruunulla eli noin 1,1 miljardilla eurolla.

Norjan kantaverkko jakaantuu viiteen eri tarjousalueeseen, joissa hinnoittelu voi poiketa toisistaan selvästikin.

Suomessa tarjousalueita on vain yksi eli täällä on vain yksi sähkön tukkuhinta. Kantaverkosta huolehtii Fingrid, joka on valtion ja eläkeyhtiöiden omistama yhtiö.