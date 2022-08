Uhkaako sipsikriisi, jos Ahvenanmaalla ei pian sada? – Näin vastaa Taffel-sipsejä valmistava Orkla

Ahvenmaalla kasvatetaan erityisen hyvin perunalastuihin ja ranskalaisiin perunoihin sopivaa lajiketta. Kuivuus uhkaa kesän satoa.

Vähäsateinen kesä saattaa aiheuttaa Suomessa pulan perunalastuihin tarvittavasta perunasta, kertoo sanomalehti Hufvudstadsbladet.

Ahvenanmaalla on 650 hehtaaria peltoa, joilla kasvatetaan erityisen hyvin perunalastuihin ja ranskalaisiin perunoihin sopivaa lajiketta. Ahvenanmaalla on satanut toukokuun jälkeen vain 40 millimetriä, ja monen viljelijät ovat joutuneet kastelemaan tavallista enemmän. Silti satotavoitteista on jo jääty jälkeen tonnikaupalla.

Muun muassa Taffel-sipsejä tuottavassa Orklassa ei olla huolissaan maata uhkaavasta ”sipsikriisistä”.

– Seuraamme satotilannetta. Jos sato jää pieneksi, niin pyrimme silloin hankkimaan perunaa myös muualta, kuten esimerkiksi Ruotsista ja Tanskasta. Teemme siis parhaamme välttääksemme sipsikriisin. Ensisijaisesti hankimme kuitenkin kotimaista perunaa, kertoo Orklan viestintäjohtaja Nina Olin.

Jos perunaa joudutaan hankkimaan maailmalta, se saattaa vaikuttaa raaka-ainehintoihin jo nyt tiukassa kustannustilanteessa.

– Mahdollisista vaikutuksista tuotteiden hintoihin on kuitenkin liian varhaista sanoa tässä vaiheessa sen tarkemmin, Olin sanoo

Luonnonvarakeskus Luke julkaisi tänään ennusteensa syksyn satonäkymistä. Luken mukaan Suomen perunasato yleisesti kasvaa viime vuoteen verrattuna prosentin verran.

– Kuivuus on koetellut Ahvenanmaata, mutta perunan kasvukausi on kuitenkin niin pitkä, että säät ehtivät vielä vaikuttaa satoon, rauhoittelee yliaktuaari Anneli Partala Lukesta Ilta-Sanomille.