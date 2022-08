Seitsemän kuukauden koulutuksella yli 5 000 euron ansioille – näillä aloilla pääsee hyville palkoille lyhyellä koulutuksella

Muun muassa veturinkuljettajan, lennonjohtajan ja isännöitsijän ammateissa ansiot ovat hyvät ja koulutus lyhyt.

Jos hyville ansioille pääseminen lyhyellä koulutuksella kiinnostaa, on veturinkuljettajan ammatti yksi varteenotettava vaihtoehto.

VR:n vt. liikennejohtaja Toni Rinne kertoo, että veturinkuljettajan keskiansiot kolmen ensimmäisen vuoden aikana ovat noin 50 000 euroa vuodessa, siis yli 4 000 euroa kuukaudessa.

Peruspalkka nousee kokemusvuosien mukaan, joten veturinkuljettajien ansiot vaihtelevat 50 000 ja 60 000 välillä tai jopa siitä yli. Kokonaisansiot lisineen voivat siis nousta kuussa yli 5 000 euron.

Palkka koostuu peruspalkasta ja lisäpalkkioista. Lisäpalkkiot muodostavat 30–40 prosenttia ansioista.

VR järjestää veturinkuljettajan koulutuksia omaan tarpeeseensa, joka vaihtelee liikennetilanteen ja kysynnän mukaan, Rinne kertoo. Koulutus järjestetään yhdessä Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n kanssa ja se kestää noin yhdeksän kuukautta.

– Koulutus on erittäin intensiivinen ja vaatii paljon keskittymistä ja uuden oppimista. Se koostuu perehdyttämisestä, teoriasta, käytännön harjoittelusta sekä osaamisen varmistamisesta, Rinne sanoo.

Veturinkuljettajan ammattiin ei ole helppoa päästä.

Kurssille pääsy ei ole helppoa, sillä kiinnostusta ammattia kohtaan riittää. Viimeisimpään, maaliskuussa käynnistyneeseen koulutukseen haki yli 1 900 henkilöä, joista 48 valittiin. Koulutukseen hyväksyttävien määrä vaihtelee kurssien välillä kulloisenkin tarpeen mukaan.

Rinne sanoo, että alustavan arvion mukaan uusia kuljettajia tullaan kouluttamaan 2023–2024 välisenä aikana.

Kuljettajalle on useita vaatimuksia, joista osa tulee jo laista. Hakijan tulee esimerkiksi täyttää tietyt terveydelliset ja psykologiset soveltuvuusvaatimukset. Muun muassa näön ja kuulon tulee olla hyvä.

Koulutuksen jälkeen Traficom myöntää koulutettavalle kuljettajan lupakirjan. Sen edellytyksenä on vähintään toisen asteen koulutus, siis ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto. Täysin ilman aiempaa koulutusta ammattiin ei siis pääse. Myös suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon tulee olla hyvä.

Rinteen mukaan veturinkuljettajille riittää töitä, koska heitä koulutetaan tarpeen mukaan. Hän sanoo, että tavoitteena on työllistää kaikki koulutuksen käyneet.

Moninaiset vaatimukset johtuvat Rinteen mukaan työn vastuullisuudesta.

– Kuljetamme satoja matkustajia ja tuhansia tonneja rahtia junissa. Tärkeä ominaisuus on valmius ja kyky oppia uutta, kun kalusto ja tekniikka kehittyy jatkuvasti. Lisäksi turvallisuus on ehdoton kulmakivi. Työ on hyvin itsenäistä, ja siinä tarvitaan tarkkaavaisuutta ja ennakointikykyä.

Myös aiempi kokemus epäsäännöllisestä vuorotyöstä, asiakaspalvelusta tai kuljetusalalta ja hyvät tietotekniset taidot ovat eduksi, Rinne lisää.

Lennonjohtajan palkan suuruus riippuu työnkuvan laajuudesta.

Liikenteen parista löytyy muitakin tehtäviä, joista voi löytää tuottoisan ammatin lyhyellä opiskeluajalla. Lennonjohtajan koulutus kestää ainoastaan 1,5 vuotta, mutta ansiot voivat nousta jopa yli 7 000 euron.

Palkka riippuu työnkuvasta: pienellä maakuntakentällä aloituspalkka voi olla reilut 3 000 euroa, mutta Helsinki-Vantaalla se voi nousta jopa yli 7 500 euroon esimerkiksi aluejohdon vuoroesimiehen tehtävässä.

Lue lisää: 1,5 vuoden koulutuksella jopa yli 7 000 euron palkka – sisäänpääsy nyt historiallisen helppoa

Lennonjohtajaksi on perinteisesti ollut hyvin vaikeaa päästä opiskelemaan. Hakijamäärät ovat liikkuneet 1 100–1 700 hakijan välillä, ja opiskelemaan valitaan vain kymmenen henkilöä.

Myös toisessa lentoalan ammatissa palkka on hyvä ja koulutus lyhyt. Lentokoneasentajaksi- ja korjaajaksi voi kouluttautua kolmessa vuodessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Viimeisimpien, Tilastokeskuksen vuoden 2020 tilastojen mukaan mediaaniansio kuukaudessa oli lentokoneasentajille 3 816 euroa.

Yleensä kolme vuotta kestävällä ammattitutkinnolla voi monella muullakin alalla päästä reilusti yli 3 000 euron ansioihin. Laboren johtava tutkija Merja Kauhanen sanoo, että tällaiset ammatit löytyvät usein miesvaltaisilta aloilta, kuten teollisuudesta.

Esimerkiksi sahatavara, paperin ja kartongin prosessityöntekijöiden kokonaisansioiden mediaani kokoaikaisilla vuonna 2020 oli 3 830 euroa kuussa. Tässä ryhmässä paperityöntekijät ansaitsevat keskimäärin enemmän kuin saha- ja puutavaran käsittelijät.

Myös muun muassa sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat pääsevät selvästi kokonaisansioissa palkansaajamediaanin yläpuolelle, Kauhanen sanoo.

– Täytyy huomioida, että kokonaisansioissa on mukana säännöllisen ajan ansio plus erilaiset lisät ja luontaisedut. Teollisuusaloilla jatkuvaa vuorotyötä tekevillä tällaiset lisätkin tekevät varmasti paljon, hän sanoo.

Kauhanen sanoo, että esimerkiksi tuotettu arvolisä ja tuottavuuden kehitys vaikuttavat verrattain korkeiden palkkojen taustalla. Siksi muun muassa vientivetoisilla teollisuuden aloilla on ollut palkanmaksuvaraa ja niillä on voitu neuvotella paremmista palkoista.

Kiinteistönvälittäjä voi tienata yli 3 000 euroa kuussa.

Kiinteistöalalta löytyy ammatteja, jolla palkka voi muodostua suhteellisen muhkeaksi pienelläkin koulutustaustalla.

Isännöitsijän tehtävässä ei ole lakisääteisiä koulutusvaatimuksia, mutta kuukausiansio voi lisineen ja kokouspalkkioineen olla 3 000-4 000 euron välillä. Isännöitsijän tehtäviin voi pätevöityä noin 1–1,5 vuotta kestävän isännöinnin ammattitutkinnon kautta, johon kuuluu myös työssä oppimista.

Lue lisää: Tällä alalla on vain vuoden koulutus ja krooninen pula tekijöistä – palkka jopa 4 000 e/kk

Myös kiinteistönvälittäjänä voi päästä hyville ansioille. Ammattia voi harjoittaa ilman koulutusta, mutta kiinteistönvälittäjän nimikettä saa käyttää vain, jos on suorittanut Keskuskauppakamarin järjestämän kirjallisen LKV-kokeen. Koetta varten voi myös käydä vuoden mittaisen kurssin, mutta se ei ole pakollista.

Kiinteistönvälittäjän mediaanipalkka oli vuonna 2020 Tilastokeskuksen mukaan yli 3 200 euroa kuukaudessa.

Vaikka joillain aloilla hyville palkoille voi päästä lyhyemmälläkin koulutuksella, on korkeakoulutus kuitenkin varmin tapa kasvattaa ansioita, Kauhanen sanoo.

– Koulutus näkyy palkassa, työmarkkina-asemassa, urakehitysmahdollisuuksissa sekä monesti myös työpaikan varmuudessa.