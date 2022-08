Uusi ruotsalaisketju laajenee Suomeen – haastaa Puuilon, Bilteman ja Motonetin

Vaasassa aukeaa ensimmäinen myymälä.

Ruotsalainen tee-se-itse -myymälä ja kodin ja vapaan tarvikkeita myyvä yhtiö Jula laajentuu syksyllä Suomeen.

Vaasassa on määrä avata 2 800 neliön myymälä marraskuun alkupuolella ja seuraava, suunnilleen samankokoinen, liike Raisiossa ensi keväänä. Valikoimassa on noin 15 000 tuotetta.

Syksyllä Jula lanseeraa myös verkkokaupan.

Jula on tiedottanut laajentumisestaan tänä vuonna ja etsinyt työntekijöitä rekrytointisivustoilla. Rekrytoinnit ovat Vaasassa loppusuoralla ja alkamassa Raisiossa.

Julan tavoitteena on avata ainakin 20 myymälää eri puolille Suomea seuraavan kolmen vuoden aikana. Ensi vuoden aikana se avaa 5–7 uutta myymälää.

– Omistajilla on hyvin vahva tahtotila siitä, että ketju halutaan valtakunnalliseksi ja että kuluttajia halutaan palvella sekä myymälöiden että nettikaupan kautta Suomessa, Jaakko Soini, Julan Suomen-maajohtaja, kertoo.

Vuonna 1979 perustetun perheyrityksen liikevaihto on noin 900 miljoonaa euroa. Tavarataloja ja verkkokauppa sillä on jo 116 kappaletta Ruotsissa, Norjassa ja Puolassa.

Suomalaiset tykkäävät korjailla ja fiksata tavaroita, ja on hyväkin jos kaikkea ei tarvitse ostaa uutena, maajohtaja Jaakko Soini sanoo.

Jula myy työkaluja ja -laitteita, käyttötavaraa kotiin, mökeille, puutarhaan, harrastuksiin ja vapaa-aikaan. Suurimmat kilpailijat ovat Puuilo, Motonet ja Biltema.

– Siellä ovat ne suoranaiset kilpailijat. Meillä on vahva konsepti, tuotteita, joita ei saa muualta, myös omia tuotemerkkejä.

Lisäksi Bauhaus ja K-rauta kilpailevat Julan kanssa suuren volyyminsa ja valikoiman kautta.

– Hyvin luottavaisia olemme, sillä meillä on hyvä esimerkit Pohjoismaista, jossa ketju on menestynyt hyvin. Uskomme, että Suomessa on paljon samankaltaisuutta.

Liiketiloja etsitään eri puolilta Suomea. Pääkaupunkiseudun kauppapaikasta ei toistaiseksi ole tietoa.