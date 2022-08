Iberia Expressin työntekijät aikovat lakkoon

Taustalla on tyytymättömyys sekä työoloihin että palkkaukseen, joka on jäämässä jälkeen inflaatiosta.

Halpalentoyhtiö Iberia Expressin matkustamotyöntekijät suunnittelevat yli viikon mittaista lakkoa, joka alkaisi 28. elokuuta ja päättyisi 6. syyskuuta.

Työntekijät vaativat ammattiliittojen mukaan parempia työskentelyolosuhteita ja parempaa palkkaa, joka vastaisi yleistä hintatason nousua.

– Olemme hyvin pettyneitä Iberia Expressin johtoon, joka ei ole ollut sanojensa mittainen eikä kunnioita työntekijöitä, jotka ovat kamppailleet pitääkseen yhtiön pinnalla, ammattiliittojen tiedotteessa todetaan.

Iberian johto ilmoitti pitävänsä lakkoa käsittämättömänä, koska neuvotteluja työntekijöiden kanssa käydään edelleen ja kolmas ammattiliitto on jo suostunut esitettyihin ehtoihin.

Yhtiön mukaan lakko on aina ”viimeinen keino”, mutta kertoi luottavansa siihen, että uhkaava lakko voidaan vielä välttää. Iberia Express kuuluu osana IAG-konserniin, jonka tunnetuin lentoyhtiö on British Airways.

Tänä kesänä lakkoja on nähty useissa yhtiöissä, kuten Lufthansalla, SAS:lla ja Ryanairilla. Taustalla on henkilökunnan tyytymättömyys pandemian jälkeisiin työehtoihin, kun matkustajaliikenne on alkanut nopeasti elpyä.