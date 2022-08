Kuivuus koettelee Etelä-Eurooppaa – viinisadot kutistuvat ja sama uhkaa oliiviöljyä

Pitkään kestänyt kuivuus kiusaa Etelä-Euroopan maaseutua. Eläimet kärsivät poikkeuksellisista helteistä ja eläinsuojia on jouduttu viilentämään.

Espanjan viinintuotanto uhkaa tänä vuonna supistua 5–10 prosenttia viime vuodesta, jona sato jo jäi historiallisen alhaiseksi. Kuivuuden jatkuessa voi joillain alueilla tuotanto supistua neljänneksen, kertoo viinimarkkinoita analysoiva Jose Saiz talouslehti Wall Street Journalille.

Ranskassa viranomaiset povasivat aiemmin tässä kuussa, että viinintuotanto elpyisi viime vuoden pohjistaan, mutta kuivuus rajoittaisi tuotantoa.

Myös Italiassa tuottajat arvioivat kuivuuden haittaavan viiniköynnöksiä, mutta satovaikutusten selviävän vasta sadonkorjuun edettyä.

Viiniköynnös on erittäin kestävä kasvi ja sen syvälle ulottuvat juuret hakevat vettä tehokkaasti. Ankaran kuivuuden vallitessa viini hakee selviytyäkseen vettä kaikin konstein, mutta sitä ei välttämättä riitä rypäleisiin asti. Tällöin ne jäävät tavallista pienemmiksi ja niitä kypsyy tavallista vähemmän.

Espanjalaisen Torresin viinitalon Miguel A. Torres arvioi yhtiön tilojen sadon supistuvan 20–30 prosenttia. Hänen mukaansa sää on tänä vuonna ollut huonoin koko sinä yli 50 vuoden aikana, jonka hän on alalla työskennellyt. Esimerkiksi Penedésin alueella, missä Torresilla on paljon tuotantoa, ei ole satanut yli kolmeen kuukauteen.

Kuivuus ja poikkeukselliset helteet koettelevat ankarasti koko maataloutta. Espanjalainen El País -lehti kertoo, että broileri- ja sikatiloilla eläinsuojia on jouduttu viilentämään, jotteivät eläimet nääntyisi ja kuolisi. Laajalti jyrkässä nousussa olleita tuotantokustannuksia tämä lisää entisestään, sillä energia on myös Espanjassa kallistunut voimakkaasti.

Viljankorjuu on Espanjassa loppusuoralla, ja sato näyttää helleaaltojen vuoksi jäävän alle 15 miljoonaan tonniin viime vuoden 21 miljoonan tonnin jälkeen. Maissisato uhkaa jäädä kuivuuden vuoksi 18 miljoonaan tonniin, kun se viime vuonna oli 24 miljoonaa tonnia.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on mullistanut maailman ruokaöljymarkkinat, sillä Ukraina on suuri auringonkukantuottaja. Espanjassa on sen vuoksi kasvatettu auringonkukan viljelyalaa 900 000 hehtaariin aiemmasta 700 000 hehtaarista. Sato uhkaa kuitenkin supistua.

Cádizin alueella ennakoidaan auringonkukan sadon melkein puolittuvan ja jäävän runsaaseen tuhanteen kiloon hehtaarilta, kun se normaalisti on pari tuhatta kiloa hehtaarilta.

Espanja on maailman suurin oliiviöljyn tuottaja. Vielä keväällä näytti kukinnan perusteella siltä, että oliivisadosta oli tulossa hyvä, mutta helleaallot ja kuivuus ovat vähentäneet kasteluun tarvittavaa vettä. Sato uhkaa sen vuoksi jäädä 15–20 prosenttia jo viime vuonna tavallista heikommasta sadosta.