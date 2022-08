Näin kokoomusjohto kommentoi Uniperin jättitappioita

Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä strateginen intressi pitäisi jatkossa kirjata selkeämmin ja tarkemmin ulos.

Karmeita lukuja. Näin tiivisti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo aamulla julki tulleet tiedot energiayhtiö Uniperin jättitappioista.

Fortumin tytäryhtiön Uniperin nettotappio paisui vuoden alkupuoliskolla yli 12 miljardiin euroon viime vuoden vastaavan ajan 20 miljoonasta eurosta.

Orpo luonnehtii kesällä syntynyttä Fortumin ja Saksan valtion välistä Uniper-diiliä huonoksi.

– Se oli mitä suurimmassa määrin poliittinen ratkaisu ja se on huono suomalaisen veronmaksajan kannalta. Lokakuuhun asti Uniper joutuu myymään polkuhintaan alle markkinahintojen kaasua. Tappiot ovat tästä lokakuuhun miljardeja ja nyt me alamme nähdä niitä lukuja. Lokakuun jälkeenkin puhutaan vasta yhdeksästä prosentista markkinahinnasta. Samalla Saksa saa Uniperistä 30 prosentin osuuden lainoittamalla sitä tässä tilanteessa.

Orpon mukaan koko tapahtumaketju on käytävä syksyllä läpi. Eduskunta on tekemässä selvityksen siitä, miten valtion omistaja-ohjaus on toiminut Uniper-asiassa.

– Sen jälkeen arvioidaan, mitä muutoksia mahdollisesti tarvitaan ensi hallituskaudelle omistajapolitiikan linjauksiin. Edelleenkään operatiivisten pörssiyhtiöiden toimintaan ei pidä puuttua, mutta tuntuu luontevalta, että silloin kun veronmaksajien pääomistama yhtiö tekee näin massiivisia investointeja ulkomaille omistajaäänen pitäisi maalaisjärjen mukaan kuulua enemmän.

Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan omistajapoliittisessa periaatepäätöksessä strateginen intressi pitäisi kirjata selkeämmin ja tarkemmin ulos.

Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Kai Mykkänen

– Meillä on aika skitsofreeninen tilanne, jossa tällä hetkellä periaatteessa omistetaan jopa enemmistö muutamasta pörssiyhtiöstä, Fortum etunenässä, mutta kun katsotaan omistajapoliittista periaatepäätöstä, on määrittely strategisesta intressistä aika lakoninen.

– Jos enemmistöosuuksia tai selkeästi määrääviä osuuksia halutaan pitää kuten nyt Fortumissa ja Nesteessä, strateginen intressi pitää kirjoittaa yksiselitteisemmin ulos, jotta kaikille sijoittajille on selvää, mitkä ovat ne asiat, joihin valtio pääomistuksellaan tähtää.

Varapuheenjohtaja Elina Valtosen mukaan kokoomus haluaisi ensi vaalikaudella käydä omistajaohjausta laajemmin läpi, mutta tarkkoja suunnitelmia siitä ei vielä ole. Valtosesta Suomessa olisi hyvä pohtia, pitääkö valtion edelleen omistaa nykyisessä mittakaavassa pörssiyhtiöitä.

– Vai pitäisikö kenties pohtia siirtymistä Ruotsin suuntaan? Siellä kun julkinen valta omistaa yhtiöitä, pitää olla strateginen intressi ja silloin omistetaan kokonaan, eikä osuuksia sieltä täältä.

