Osalla lämpöpumpuista jopa vuoden toimitusaikoja.

Hurjasti kasvanut kysyntä yhdistettynä komponenttipulaan ja muihin pullonkauloihin koettelee lämpöpumppufirmojen toimitusvarmuutta.

Kuluttajille, erityisesti maalämpöön siirtyville omakotitaloasukkaille, taloyhtiöille ja muille asiakkaille tilanne on turhauttava.

Maalämpöön painottuneen Tom Allen Seneran toimitusjohtaja Johan Holma kertoo, että valituksia ja korvauspyyntöjä tulee asennusten viivästymisistä jo siinä määrin, että kielteinen palaute kuormittaa jo myös asiakastyötä tekeviä.

Ongelma näkyy maalämpöpumppupuolella yleisemmin.

Johan Holma.

– Joudumme antamaan asiakkaalle jonkin aika­ikkunan. Sitten meille tulee ilmoitus, että komponenttia ei tulekaan tai sähkö­yhtiö ei teekään uutta liittymää ilmoittamallaan aika­taululla.

Osa asiakkaista ymmärtää, että eletään kriisi­aikaa, koronasta ja Ukrainasta johtuen, osalle tämä ei riitä selitykseksi.

– Tässä saa välillä selittää, rauhoitella ja joskus maksaa jotain omasta pussistakin. Olemme kaikista ongelmatilanteista todella pahoillamme, mutta tämä koettelee jo henkilökunnan jaksamista.

– Kun tilaa auton, myyjä voi ilmoittaa, että toimitus siirtyy puolella vuodella. Kun me teemme töitä ihmisten kotona, turhautuminen (viivästymisestä) on vielä suurempaa.

Maalämpöjärjestelmillä on kova kysyntä. Kuvassa saneerauksessa asennettuja maalämpöputkia.

Korvausta sähkölaskusta

Jotkut asiakkaat pyytävät jopa korvauksia sähkölaskuista, Holma kertoo. Lämpöpumppua on odotettu maaliskuulle, mutta valmista ei ole tullut edes heinä- tai elokuussa.

– Meidän laskumme ei pienentynytkään kun ette tulleetkaan asentamaan ja vaadimme teiltä korvauksia. Kyllä nämä tilanteet ovat syöneet henkilöstön jaksamista, kun joudumme kohtaamaan asiakkaiden pettymyksen, vaikka tilanne ei johdu meistä, Holma kertoo valituksista.

Pisin viivästys maalämpöpumpun osalta on ollut jopa vuoden, kuukausien viiveitä on paljon. Jos maalämpöpumpun toimitus kesti aiemmin joitakin kuukausia, nyt tilattuna maalämmön saanti voi kestää arviolta vuoden.

Jotkut tavarantoimittajat kertovat yllättäen hinnankorotuksista myös niille vielä toimittamattomille laitteille, jotka on jo tilattu.

– Työhön varatuille ihmisille on annettava jotain korvaavaa työtä, mutta se ei ole taloudellisesti järkevää ja suunnitelmallista.

Porauksia vasta ensi vuonna

Erityisen pitkiä jonot ovat porauksissa. Niitä ei saa yleisesti saa ennen kuin vasta ensi vuonna, Suomen lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen kertoo.

– Ihmiset mielellään investoisivat talvea varten, mutta kapasiteetti ei riitä kovaan kysyntään.

– Maalämpöpuolella hankkeet venyvät jo alkuvuoteen. Pulaa on ennen kaikkea porauskalustosta. Niidenkin toimitusajat ovat venyneet markkinan kiihtymisen ja komponenttipulan takia, hän vahvistaa.

Valmiista asentajista, suunnittelijoista ja myyjistäkin on pulaa, ja maahantuojat ja isommat urakoitsijat etsivät uusia työntekijöitä koulutettavaksi.

Pullonkauloista on pientä hyötyäkin, Hirvonen katsoo. Markkina on kuumentunut paljon. On jopa hyväkin, että kasvu ei ole täysin hallitsematonta, jolloin alkaa helposti tulla myös huonoa laatua.

Myös ilmalämpöpumppujen saatavuudessa voi olla viiveitä, mutta tilanne on hieman parempi kuin maalämpöjärjestelmien jonotuksessa.

Öljylaskujakin menee pumppufirmalle

Lämpöykkösen myyntijohtaja Tomi Hautakoski kertoo, että ilmalämpöpumpuissa saatavuus- ja asennusongelmia on vähemmän.

Laitteita on yleisesti maahantuojien varastoissa yhä paljon.

Jokaisella merkillä joitain toimitusongelmia on, ja myös Lämpöykkösellä on komponentti- ja varaosapulmia. Isommista laitteista ilmavesilämpöpumpuissa on jonoja ja viivästyksiäkin sattunut.

Hautakoski kertoo, että pahimmillaan asiakas on mitoittanut lämmitysöljyn riittämään sovittuun asennusaikaan asti. Kun toimitus venyy, eikä korvaava laite ei kelpaa, asiakas on vaatinut lisäöljyn ostamista pumppufirman laskuun. Hautakosken mukaan hieman on pyritty tulemaan vastaan ongelmissa.

Lämpöykkösellä elokuu on ollut täysin poikkeuksellinen. Yleensä myynti hyytyy loppukesästä, mutta nyt ilmalämpöpumpuissakin on ennätysjonot. Myynti vähintäänkin kaksinkertaistuu. Joillakin paikkakunnilla syyskuu on jo myyty loppuun.