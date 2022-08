Marttojen säästövinkit ruokakauppaan – erityistärppi Norjan lohesta haaveileville

Marttojen kehittämispäällikkö Emmi Tuovinen neuvoo, kuinka teet ruokaostokset edullisesti monipuolisuudesta tinkimättä.

VENÄJÄN Ukrainassa aloittama sota on ollut yksi suurimmista syistä sille, miksi ruoan hinta on tänä vuonna niin kovassa nousussa.

Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat nousivat kesäkuussa lähes 11 prosenttia.

Näin suuri hinnannousu on Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luodon mukaan saanut osan kuluttajista muuttamaan ostokäyttäytymistään. Asiakkaat suosivat tarjouksia ja kauppojen omia, edullisempia merkkejä aiempaa enemmän.

Marttojen kehittämispäällikkö Emmi Tuovinen sanoo, että omaa ostamista kannattaa tarkastella tarpeesta käsin.

– Ajattelen, että jos arkiruoassa kiinnittää enemmän huomiota hintaan ja tekee kasvisvoittoista ruokaa järkevän hintaisista raaka-aineista, niin voi vaikka viikonloppuna ostaa jonkun kalliimman raaka-aineen.

Emmi Tuovinen suosittelee ostamaan sesongin kasviksia, kuten kurkkua ja tomaatteja.

Tuovinen kehottaa suosimaan sesongin satoa.

– Nyt on siinä mielessä hyvä hetki tehdä edullisempia ostoksia, kun Suomessa on sesonki parhaimmillaan. Suosittelen ostamaan kaikkia kotimaisia kasviksia ja juureksia, esimerkiksi kesäkurpitsaa, kurkkua, tomaattia ja porkkanaa. Kasvikset on kauppaan tullessa tarjolla heti ensimmäisenä ja hinta on kohdallaan.

Tuovisen mukaan myös syksyä kohden mentäessä kauden kasvikset ovat hyvä ja edullinen pohja monelle ruoalle.

– Meillä on hyvin säilyviä varastokasviksia- ja juureksia, kuten porkkana, kaali ja peruna. Kun valikoima pienenee, voi ottaa apuun pakastealtaan. Esimerkiksi itselläni on aina kotona pakasteherneitä ja pakastepinaattia, jotka ovat ympäri vuoden edullisia ja pysyvät pakastimessa hyvänä pitkään.

Proteiinin lähteistä Tuovinen kehottaa suosimaan kasvipohjaisia vaihtoehtoja.

Kasviproteiinivalmisteet eivät ole edullisimmasta päästä, mutta palkokasvit ovat edelleen halpoja.

– Pavut, linssit, herneet ja soija ovat hyviä ja edullisia proteiinin lähteitä.

Kalan hinta on noussut huomattavasti viime vuodesta. Tilastokeskuksen mukaan toukokuussa tuoreen ja jäähdytetyn kalan hinta oli noussut 48,7 prosenttia edellisvuodesta.

Siitä huolimatta Emmi Tuovinen suosittelee kalan syömistä kahdesti viikossa ravitsemussuosituksen mukaisesti, mikäli se sopii omaan ruokavalioon.

– Korkein hinnan nousu on Norjan lohessa. Se ei muutenkaan ole suositelluin valinta. Jos haluaa syödä lohta, suosittelen ostamaan kotimaista kasvatettua kirjolohta. Se on usein halvempaa ja myös ympäristön kannalta järkevämpi valinta.

Mikäli haluaa syödä lohta, kokonainen kasvatettu kotimainen kirjolohi on edullisin ja ympäristöystävällisin vaihtoehto.

Tuovinen kannustaa opettelemaan kalan käsittelemistä, sillä kokonainen kasvatettu kirjolohi on kaikkein edullisinta lohitiskillä.

– Kun kalan käsittelee, siitä saa kaksi filettä. Toisen puolen voi laittaa esimerkiksi pakastimeen valmiiksi paloiteltuna ja toisesta puolesta tehdä ruokaa.

Kalaa voi myös syödä vähemmän kerralla ja sen sijaan laittaa lautaselle enemmän lisukkeita. Kalan perkeistä voi keittää vielä liemen ja keiton.

– Kokonaisesta kalasta saa parhaimmillaan kolme ruokaa ja silloin hintakin jää järkeväksi.

Tuovinen kehottaa panostamaan monipuoliseen ruokavalioon hintojen noususta huolimatta. Yksinkertaisistakin raaka-aineista saa monenlaista syötävää, kun käyttää luovuutta.

– Kaikenlaiset keitot on hyviä ja edullisia ruokia. Myös esimerkiksi pastaa voi versioida loputtomiin alkaen herneistä ja kauden kasviksista. Pastan kanssa voi tehdä vaikka kastikkeen järvikalasäilykkeestä.

Myös edullisesta perunasta on moneksi. Tuovinen suosittelee esimerkiksi uuniperunaa mieleisen täytteen kera, perunasalaattia tai keitettyä perunaa lisukkeena.

Viljatuotteista jauhot ja hiutaleet eivät ole vielä kalliita vaikka niiden hinta onkin noussut.

– Hintojen nousu näkyy erityisesti valmiiden leipomotuotteiden kallistumisena. Niissä näkyy energian hinnan nousu. Puuro on hyvä ja edullinen ruoka ja kotona leipominen on tietysti järkevää. Esimerkiksi leipää voi tehdä isomman määrän kerrallaan ja pakastaa osan.

Jos haluaa säästää, kannattaa Tuovisen mukaan karsia ensimmäisenä pois turhat ostokset, esimerkiksi makeiset ja virvoitusjuomat.

Ruokamenojen pienentämisessä on Tuovisen mukaan olennaista suunnitelmallisuus ja hävikin vähentäminen.

Hän muistuttaa, että ruoka ei ole suurin suomalaisten kuluerä.

– Suomalaisilla menee keskimäärin 11 prosenttia heidän kulutusmenoistaan ruokaan. Se ei ole vielä kovin valtava osuus kaikesta kuluttamastamme. Ruoka on kuitenkin meille tärkeää, että saamme riittävästi ravintoaineita.

Hän ajattelee, että ruoka on myös edullinen tapa saada luksusta arkeen.

– Kaiken muunkin hinta on noussut ja arjessa täytyy säästää. Jos esimerkiksi täytyy tinkiä leffassa käymisestä tai ravintolassa syömisestä, kotona hyvän ruuan laittaminen ja vieraiden kutsuminen voi olla edullisempi piristys arkeen.

Marttojen edullisen ruokalistan avulla viikon ateriat ja ruokaostokset on helppo suunnitella etukäteen. Reseptit löydät täältä.