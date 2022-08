Kiinteistönvälittäjät moittivat pankkeja ylivarovaisuudesta – ”moni ostaja joutunut pettymään”

Tuoreen kyselyn mukaan pankkien vakuusarvoissa on tullut yllätyksiä.

Kiinteistönvälittäjien tuoreen kyselyn mukaan rahoituslaitosten epäämät luottopäätökset vanhemmille kiinteistöille ovat voimakkaasti kasvaneet kesän aikana.

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry sanoo tiedotteessaan, että tarjonta markkinoilla on kasvanut pitkästä aikaa mutta moni ostaja on joutunut pettymään, sillä pankkien vakuusarvoissa on tullut yllätyksiä, vaikka lainalupauksia on ollut valmiiksi haettuna.

– Aika huonon näköistä on, oikeasti, Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg sanoo Taloussanomille.

Järjestö edustaa noin 500:ttä paikallista kiinteistönvälitystoimistoa ja 1 700:ää välittäjää eri puolilta Suomea

Kiinteistönvälittäjät kertovat, että pankit joko eväävät luoton tai eivät myönnä luottoa ”normaaleilla ehdoilla” eli vaativat luotonhakijalta aiempaa suurempaa oman rahan osuutta.

Erityisen hankala tilanne on kyselyn mukaan Helsingin, Turun ja Tampereen seudulla.

Mannerberg pitää yllättävänä sitä, että näin on juuri kasvukeskusten ympärillä, missä kysyntää on vahvaa.

– Tämä on ehdottomasti merkittävä kaupan jarru. Ostajat ovat liikkeellä ja olisivat valmiita ostamaan, mutta eivät saa haluamiinsa kohteisiin rahoitusta.

Hän moittii pankkeja ylikorostuneesta varovaisuudesta, joka on yleistynyt viime vuosina.

– Olen ennenkin havainnut, että kun markkinat näyttävät hiukankin hiljenevän, pankit lähtevät reagoimaan ennakoivasti. Samat kiinteistöt siellä kuitenkin koko ajan ovat eivätkä niiden arvot niin nopeasti lähde putoamaan, jos markkinoilla on pientä hiljenemistä, Mannerberg sanoo.

– Mutta pankit lyövät heti jarrut päälle ja pahentavat tilannetta. Syntyy ketjureaktio, jossa kauppa hiljenee kun rahoitusta ei saa.

Pulma koskee varsinkin vanhoja kiinteistöjä ja remontoitavia kohteita, joiden vakuusarvot pankit määrittävät välittäjien kertoman mukaan ”liian alas”.

– Tämä on kohtuutonta remontoitavaa kohdetta ostavaa asunnonvaihtajaa kohtaan. Tarvitaan tosi paljon omaa rahaa, että sellaiseen pääsee kiinni.

Pulmaksi nähdään myös se, että pankit pyytävät hinta-arvioita muilta kuin kauppaa tekeviltä välittäjiltä, esimerkiksi omaa pankkiryhmittymää lähellä olevalta ketjulta. Mannerbergin mukaan kuitenkin paras asiantuntija kiinteistön arvon määrittämisessä on siitä kauppaa tekevä välittäjä.

–Miksei välittäjä olisi paras, kun parhaiten markkinahinta löytyy ostajan ja myyjän välillä, hän sanoo.