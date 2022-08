Kaikki lähti siitä kun Laura lähti treenaamaan vauvansa kanssa – ”Tajusin, että tämä on mahdollista vain minulle”

Valmentaja Laura Lehtilän sali erikoistui äitiys- ja perheliikuntaan. Seuraavaksi yrittäjä suuntaa pääkaupunkiseudulle. Haaveissa on laajentaa vielä paljon isomminkin.

Odottavia ja hiljattain synnyttäneitä äitejä treenitunnilla. Vauvoja sittereissä ja vilteillä köllimässä sekä isompia ryömimässä jumppasalin lattialla ja kiipeämässä painonnostopenkille. Yksi itkee ja yhtä nukutetaan ulkona ikkunan takana.

Meneillään on perjantaiaamun T2M Powermama -tunti Seinäjoella. Valmentaja Laura Lehtilä näyttää seuraavan liikkeen sekä variaatiot niille äideille, joilla raskaus on loppusuoralla tai joilla synnytyksestä on kulunut vasta vähän aikaa.

Jouppilanvuoren juurelle vuosi sitten muuttaneella salilla on yhteisöllinen tunnelma. Välillä Laura nappaa syliinsä levottomaksi käyneen pienokaisen, jotta tämän äiti voisi tehdä loppuun liikesarjansa.

Sali täyttyi äideistä ja lapsista

Laura Lehtilä, 32, on liikuttanut ihmisiä Seinäjoella jo noin kymmenen vuotta, aluksi henkilökohtaisena valmentajana. Time2Move Oy perustettiin 2015. Yrityksellä oli pt- ja ryhmävalmennukseen erikoistunut kuntosali Seinäjoen keskustassa.

Kun Lehtilän oma esikoislapsi vuonna 2018 syntyi, toiminta lähti kuin itsestään uusille urille.

– Yksi kaunis aamu menin vauvan kanssa salilleni treenaamaan, kun tajusin, että tämä on mahdollista vain minulle, koska omistan paikan. Laitoin kavereille viestiä, että tulkaa tänne ja ottakaa lapset mukaan. Siitä alkoi erikoistuminen, ja syntyi kokonaan uusi tuote vanhojen rinnalle.

Perjantaiaamun T2M Powermama -tunti alkaa lämmittelyllä.

Yrittäjä alkoi ohjata ryhmäliikuntatunteja pienten lasten äideille. Tunneista tuli todella suosittuja, ja sali täyttyi äideistä ja lapsista.

Erityistä oli se, että äidit ja pikku hiljaa myös isät tulivat tunnille lasten kanssa. Lapsille ei ole ohjattua tekemistä, vaan he pyörivät vanhempiensa jaloissa ja vanavedessä. Osa leikkii omilla leluillaan, pienimmät istuvat sittereissä tai nukkuvat päiväuniaan.

– Ajattelen niin, että lapset ovat luonnollinen osa arkea ja että he kulkevat vanhempien mukana. Suomessa on vähän sellainen mentaliteetti, että lapset häiritsevät, kuuluu liikaa ääntä ja ne juoksevat liikaa, minkä vuoksi lapsia ei voi ottaa mukaan. Haluaisin ihan isommassakin mittakaavassa normalisoida lasten mukanaolon ja lasten kanssa yhdessä tekemisen.

Vauva viihtyy lattialla äidin jumpan ajan.

Lehtilällä itsellään on 4- ja 2-vuotiaat lapset, ja omasta kokemuksesta hän tietää, että vauvojen kanssa voi oikeasti tehdä yhdessä monia asioita. Lapset ovat syntymästään lähtien kulkeneet hänen mukanaan treeneissä ja juoksulenkeillä: Vauvaikäisinä tyttäret nukkuivat päiväunensa salin vaunuparkissa tai juoksupoluilla juoksemiseen soveltuvissa vaunuissa, tai matkustivat repussa mukana. Nykyään esikoinen jo pyöräilee rinnalla.

– Lapsen kanssa voi tehdä tosi hyvän treenin, tai voi olla, että se menee ihan pieleen. Siinä käydään läpi kaikki tunneskaalat. Joskus lapsi nukkuu koko treenin ajan, tai ei nuku, vaan kitisee. Tärkeää on, että panostetaan hyvinvointiin, liikkumiseen ja lasten kanssa tekemiseen ja olemiseen.

– On kivaa katsoa äitiä, joka sanoo lapselle, että odota, äiti tekee vielä kaksi kertaa. Kun äiti tai isä liikkuu, lapsi saa samalla liikuntatapakasvatusta.

Koliikkivauvatkin tervetulleita

Äitien ja perheiden on helppoa tutustua toisiinsa yhteisen harrastuksen parissa. Myös lapset sosiaalistuvat.

– Kyllä tämä on lisännyt äitien kanssakäymistä. Yhdessä tekeminen ja vertaistuki on tärkeää, ja voi sanoa, että se on puolet tästä jutusta.

Vastasynnyttäneille äideille tarkoitetusta pienryhmävalmennuksesta on tullut kiitosta siksi, että valmennus on rohkaissut ja opettanut lähtemään liikkeelle vauvan kanssa.

Myös koliikkivauvojen vanhempia on käynyt salilla, jonne mahtuu myös itkua ja hammasten kiristystä. Lehtilä tietää yhdessä tekemisen antavan varmuutta muuhun arkeen ja elämiseen.

– Jotkut äidit ovat sanoneet, että vauva on kasvanut minun sylissä ensimmäisen vuotensa. Jos vauva ei nuku ja näen, että äidille olisi tärkeää tehdä treeni loppuun, pystyn hyvin tekemään töitä 6–8-viikkoinen lapsi sylissä. Se ei kuormita, sillä osaan sen. Sen Siperia on opettanut, eikä se lähde heti pois, Lehtilä nauraa.

Laura Lehtilä tekee äitien liikuntavalmentajana unelmatyötään.

Kyse on siis paljon muustakin kuin pelkästä treenaamisesta.

– Vaikka kyllä se treenaaminen on täällä oikeasti kovaa tekemistä. Saa hakemalla hakea parempikuntoisia pienten lasten äitejä kuin nämä täällä. Treeniä tehdään monipuolisesti, isosti ja laajalla skaalalla, mutta niin että palautuminen synnytyksen jälkeen otetaan huomioon ja perusasiat hoidetaan kuntoon.

– Yksi isä totesi, että tämä on paljon kovempaa treeniä kuin miesten omat ikinä.

Äidit käyvät salilla raskausaikana ja synnytyksen jälkeen vauvan kanssa, useimmat 1,5 vuotta, monet jopa 3–4 kertaa viikossa.

– Näen kun lapset kasvavat ja äidit muuttuvat. Se on iso juttu se. Perheiden hyvinvointi on minulle tärkeää, ja se on myös tämän työn suola.

T2M:n salissa ei ole peilejä ollenkaan, mikä on tietoinen valinta: treenaamaan tullaan sellaisena kuin ollaan.

Seuraavaksi pääkaupunkiseudulle

T2M Seinäjoki on tehnyt uraauurtavaa työtä äitiys- ja perheliikunnan kehittäjänä, eikä vastaavaa, yksityisen puolen palvelua tiettävästi löydy Suomesta. Laura Lehtilä onkin laajentamassa yritystä. Ensiksi työn alla on pääkaupunkiseudun valloittaminen. Ilmansuunta on helsinkiläissyntyiselle entiselle kilpauimarille tuttuakin tutumpi.

– Haaveena on laajentaa tulevaisuudessa isomminkin, mutta tehdään yksi asia kerralla ja hyvin.

Idea laajentamisesta on syntynyt asiakaspalautteen perusteella. Palvelulle on kysyntää ja yrittäjällä paloa viedä hyväksi todettua konseptia eteenpäin ja mahdollisimman monen äidin ja perheen saataville.

– Lomien aikaan meillä on käynyt porukkaa muualta Suomesta, ja palaute on ollut, että voi kunpa meilläkin olisi sali, jossa voisi viettää äitiyslomaa.