Markus, 27, asui Lapissa puoli vuotta ja palautui – rahaa säästyi, välimatkat hämärtyivät ja ilmapiiri ihmetytti

Korona aikana moni suuntasi Lappiin. Markus Nivalle riitti puoli vuotta Itä-Lapissa ja hän kertoo nyt millaiselle ihmiselle elämä Pohjoisessa sopii.

Markus Niva, 27, muutti Lappiin rauhoittumaan ja palautumaan kiireisestä työelämästä. Aiemmin vähintään 47 tuhannen asukkaan kaupungissa asunut mies muutti 7 289 asukkaan Kemijärvelle elokuussa 2021.

– Ajattelin yleisesti, että haluan Lappiin, mietin vaihtoehtoja ja katselin töitä. Halusin vain jollekin pienelle paikkakunnalle.

Niva oli asunut aiemmin Kokkolassa, Vaasassa, Tampereella, Joensuussa ja Jyväskylässä. Nyt hän halusi paikkaan, josta ei tuntenut ketään.

– Halusin kokeilla elämää rauhassa itse yksin ja palautua uupumuksesta.

Kemijärvellä Niva asui kerrostalossa kalustetussa yksiössä, kävi töissä ja vietti vapaa-aikaansa fiiliksen mukaan.

– Kolmena ensimmäisenä kuukautena kävin paljon kalassa ja retkellä.

Kun kaamos alkoi ja pimeys valtasi maat, Niva alkoi treenata salilla.

” ”Tammikuussa ajattelin ensimmäisen kerran, että olisi kiva muuttaa takaisin etelämmäs.”

Töissä hän tutustui ihmisiin, mutta he eivät viettäneet vapaa-aikaansa yhdessä. Niva tutustui ihmisiin myös, kun piti frisbeegolf-kerhoa lapsille, mutta silti läheiset ystävät puuttuivat. Harrastuksen kautta Niva sai pari kaveria, joita näki viikoittain.

– Hengailin paljon liikuntahallilla, tuntui, että siellä olivat kaikki aktiiviset ihmiset.

Niva päätti olla Kemijärvellä ainakin puoli vuotta, joka oli myös hänen työsopimuksensa mitta. Kun työsopimukselle tarjottiin jatkoa, Niva ei ottanut sitä vastaan.

– Tammikuussa ajattelin ensimmäisen kerran, että olisi kiva muuttaa takaisin etelämmäs. Koin, että olin palautunut tarpeeksi, koska arki oli Kemijärvellä helposti hallittavaa.

Ikävä ystäviä painoi ja Niva muutti helmi-maaliskuun taitteessa takaisin Jyväskylään.

Monella paikkakunnalla asunut mies on huomannut eri puolilla Suomea erilaisia kulttuureita. Paikalliset olivat mukavia mutta Kemijärven ilmapiiri näyttäytyi Nivalle melankolisena ja pessimistisenä.

– Kemijärvi on entinen tehdaspaikkakunta, jonka tehtaat ovat menneet nurin. Yleinen ilmapiiri hämmensi. Tuntuu, että kaikki valittivat, mutta kukaan ei tehnyt mitään.

Se harmitti yrittäjäpiireissä pyörinyttä Nivaa.

– Mietin, eivätkö he tosiaan näe heidän tilannettaan. Kemijärvellä on paljon potentiaalia ja kehitettävää, mutta tuntuu, että he eivät tee asioille mitään.

Niva voisi muuttaa takaisin pohjoiseen joskus, mutta hän miettisi tarkemmin, minne haluaa muuttaa ja mitä sieltä haluaa. Hän ei näe Lappia yhtenäisenä könttinä, vaan tunnistaa paikkakuntien väliset erot. Hän suosittelee myös Lappiin muuttoa haaveilevia pohtimaan tarkasti, minne päin haluaa asettua.

– On tosi iso ero, asuuko talvikautena Levi-Ylläs-alueella vai Kemijärvellä. Sitten, jos muuttaa Ivaloon, kulkeminen ei olekaan niin helppoa. Rovaniemi taas on tosi normaali kaupunki, ei eroa juuri Joensuusta.

Niva asui koko Kemijärven aikansa kerrostalossa. Suomalaisista 72 prosenttia asuu kaupungissa, mutta kaupunkilaiseksi itsensä kokee vain 40 prosenttia. Suomalaiset kaipaavat myös omaa rauhaa ja luontoa, sillä vuonna 2020 kotimaassamme oli 508 289 mökkiä.

– Kemijärvi sopii ihmiselle, joka haluaa oppia olemaan itsekseen tai joka osaa jo olla itsekseen, Niva pohtii.

Markus Nivalla säästyi Kemijärvellä asuessa rahaa.

Hän ylistää Kemijärven luontoa.

– Siellä on mahtava luonto, mutta hienojen paikkojen löytäminen vaatii itse selvittämistä. Turismia ei ole otettu sillä tavalla huomioon ja paikkoja ei mainosteta. Itsekin katsoin aina kartasta, mikä olisi siisti paikka ja menin katsomaan.

Nivalla meni pohjoisessa aiempaa vähemmän rahaa.

– Ei ole Wolttia, ravintolat menevät aikaisin kiinni ja palveluita, joihin kuluttaa, on vähemmän. Huomaamattomia kuluja ei tule oikeastaan yhtään.

Nivalle pohjoisessa miellyttävää oli, että arki ei ollut hektistä suorittamista kalenterin kanssa.

Hänellä oli myös käytössään auto. Jos Kemijärveltä haluaa naapurikuntiin, ajomatka on vähintään tunnin. Kemijärveltä Rovaniemelle matka on 86 kilometriä.

– Lapissa kyllä välimatkat hämärtyvät. Jyväskylästä Tampereelle miettii heti, menenkö autolla vai bussilla, mutta pohjoisessa auto oli helpoin vaihtoehto.