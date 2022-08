Voimaan jää kuitenkin edelleen nippu säädöksiä, jotka rajoittavat rakentamista.

Valmisteilla oleva maankäyttö- tai rakennuslain uudistus tuo merkittävän muutoksen pienrakentamiseen.

Uudistuksen myötä pihamökin tai jopa saunan voisi rakentaa ilman rakentamislupaa, kunhan muut rakentamiselle asetetut säädökset ja määräykset täyttyvät.

Tarkoituksena on vähentää kuntien byrokratiaa ja sujuvoittaa rakentamista.

Uudistuksen uskotaan vauhdittavan piharakentamista, jopa niin että hankkeen arvostelijat pelkäävät rakentamisen karkaavan käsistä.

Viime vuosikymmeninä saunoja on rakennettu Suomeen useinkin ilman rakennuslupaa, mutta jatkossa tällainen rakentaminen olisi siis lainmukaista. Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että saunalle on haettava rakennuslupaa, koska siinä on tulisija.

Uudisrakennuksen luvattomuuden ehtona uuden rakentamislain mukaan on, että rakennuksen koko jää alle 30 neliömetriin. Tärkeimpiä ehtoja on myös se, ettei rakennus tule asumiskäyttöön.

– Käytännössä asumiskäyttöön tuleva rakennus edellyttää aina uuden rakentamisluvan, oli se sitten kuinka pieni tahansa, sanoo ympäristöministeriön hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi.

Käytännössä asunnon tunnistaa siitä, että siellä on hella. Näin keittiöllä varustettu pientäkään mökkiä ei saa rakentaa ilman lupaa.

Tontilla pitää myös olla rakennusoikeutta, joten aivan mihin tahansa pihavajaansa tai saunaansa ei saa pystyttää. Myös muiden rakentamiselle asetettujen säädösten ja määräysten pitää täyttyä.

– Esimerkiksi rantarakentamista koskevia säännöksiä sekä kaavamääräyksiä ja kaavan rakennusoikeutta täytyy noudattaa, sanoo Martinkauppi.

Rakennuksen täytyy olla myös rakentamismääräysten mukainen eli esimerkiksi sen paloturvallisuuden ja rakenteiden kantavuuden pitää olla kunnossa.

Jatkossa myös alle 50 neliön suuruiset katokset voi rakentaa ilman rakentamislupaa.

Uudistus ei vaikuta kiinteistöveron perintään eivätkä pienetkään rakennukset ole automaattisesti vapautettu kiinteistöverosta.

Vapaa-ajan asukkaiden liitto pitää uudistusta sinänsä tervetulleena, mutta huomauttaa, että se jättää edelleen turhan paljon byrokratiaa rakentajien ja kuntien setvittäväksi.

– Siinä on oikeansuuntaisia, mutta riittämättömiä elementtejä. Tervehdimme kuitenkin ilolla helpotuksia, joita on mahdollisesti tulossa kevytrakentamiseen, sanoo puheenjohtaja Tapio Tervo.

Uudistusta on valmisteltu vuosia. Ympäristöministeriön luonnos kaavoitus- ja rakentamislain hallituksen esitykseksi oli viime vuoden lopulla lausuntokierroksella.

Hallituksen esityksen uudeksi rakentamislaiksi on tarkoitus päästä eduskunnan käsittelyyn tänä syksynä. Uudistetun lain on määrä tulla voimaan vuoden 2024 alussa.

Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 alussa. Sen jälkeen siihen on tehty lukuisia muutoksia ja lisäyksiä.

