Liki puolella miljoonalla suomalaisella on kiinteistövero maksamatta.

Kiinteistöveroa on maksamatta yhteensä 71 miljoonaa euroa, kertoo Verohallinto.

Noin 410 000 henkilöä jätti kiinteistöveron ensimmäisen erän elokuussa maksamatta, kertoo Verohallinto.

Valtaosalla kiinteistönomistajista tämä maksupäivä oli maanantaina 8. elokuuta. Verohallinnon ylitarkastajalla Irene Laineella on kuitenkin esittää pari arvelua sille, miksi maksu unohtui monelta.

– Ehkä siksi, että osalla maksupäivä osuu kesälomalle, ja osittain siksi, että kiinteistöveropäätökset tilisiirtoineen lähetetään jo keväällä, hän kertoo Verohallinnon tiedotteessa.

Hän kehottaa silti maksamaan rästiin jääneen veron saman tien, sillä maksamatta jääneelle verolle alkaa kertyä 7 prosentin viivästyskorkoa heti maksupäivää seuraavasta päivästä.

Kiinteistöveroa ei kuitata automaattisesti veronpalautuksista, Verohallinto muistuttaa.

– Vaikka veronpalautuksia olisi tulossa, kiinteistövero pitää maksaa erikseen, jotta välttyy viivästyskorolta, Irene Laine sanoo.

Rästiin jäänyt kiinteistövero ja viivästyskorko vähennetään veronpalautuksista vain silloin, jos kiinteistönomistajan henkilökohtainen verotus on vielä kesken ja kiinteistöverot yhä maksamatta, hän täsmentää.

Verohallinto muistuttaa myöhässä maksavia tarkistamaan maksutiedot OmaVerosta, jotta myös kiinteistöveron viivästyskorko tulee maksettua.

Alkuperäisen tilisiirron tietoja ei kannata käyttää maksaessa, sillä siinä ei ole mukana viivästyskorkoa, Laine muistuttaa.

– Kun ajantasaiset maksutiedot tarkistaa OmaVerosta, koko summa korkoineen tulee maksettua kerralla, hän lisää.

Verohallinto suosittelee e-laskun tilaamista kiinteistöveron eräpäivien muistamiseksi. Kiinteistöveron maksupäivät vaihtelevat asiakaskohtaisesti, ja suurimmalla osalla vero erääntyy joko elo- ja loka- tai syys- ja marraskuussa. Maksueriä on kaksi silloin, jos kiinteistövero on 170 euroa tai enemmän.

Myös maksujärjestelyjä on mahdollista hakea OmaVerossa, jos kiinteistöveron maksaminen tuottaa vaikeuksia esimerkiksi henkilökohtaisen rahatilanteen takia. Ehtona on, että maksuvaikeudet ovat tilapäisiä, aikaisemmat maksujärjestelyt Verohallinnon kanssa on hoidettu eikä henkilöllä ole velkoja ulosotossa.

Kaikkiaan kiinteistöveroa on maksamatta yhteensä 71 miljoonaa euroa. Veroa erääntyi elokuussa 1,9 miljoonalle asiakkaalle kaikkiaan 352 miljoonaa euroa.

Kaiken kaikkiaan kiinteistöveroa maksaa tänä vuonna noin 2,2 miljoonaa suomalaista. Viime vuonna veroa kertyi kaikkiaan 2 miljardia euroa, mikä oli yhteensä 2,6 prosenttia kaikista Verohallinnon keräämistä veroista.