Suomalaisten koronaepidemian aikaan alkanut klapihamstraus on kiihtynyt, kun lähestytään energiakriisin varjostamaa, epävarmaa talvea. Räjähtänyt kysyntä haastaa myös suurempia tavarataloja, jotka joutuvat kikkailemaan säilyttääkseen polttopuuvarannot riittävinä.

Yrityksissä on ollut tilanteita, joissa polttopuuta ei ole yksittäisessä liikkeessä ollut tarjottavaksi. Puuilon toimitusjohtaja Juha Saarelan mukaan tilanteeseen on vaikuttanut se, että venäläisfirmojen kanssa solmittu yhteistyö on katkaistu.

Syynä välirikkoon on Venäjän aloittama laajamittainen hyökkäyssota Ukrainassa.

– Iso osa Suomessa poltetuista klapeista ja haloista on pitkään tullut Venäjältä. Kun kotimainen tuotanto ei tyydytä kysyntää, on tarjonnassa hetkittäin puutteita, Saarela perustelee.

Puuilossa ei vielä elokuussa ole alkanut kotitalouksien lämmitykseen ostetun puutavaran sesonki. Sen aika on syksyllä.

Kesäaikaan polttopuita ostetaan pääasiallisesti mökeille. Toisaalta moni näyttää täydentävän varastojaan nyt ennakoiden.

– Se kuinka kotimainen klapituotanto pystyy vastaamaan kuluttajien tarpeeseen, on vielä iso kysymysmerkki, Saarela myöntää.

Yrityksen varastoja on täydennetty Saarelan mukaan kesällä Baltian maista tuodulla puulla. Kyseessä on väliaikainen järjestely. Saarelan mukaan jatkossa ja toistaiseksi ketjun liikkeissä myydään kotimaista puuta.

– Meillä tilanne vaikuttaisi toimittajaverkostossa olevan hyvä. Lähtökohtaisesti ensi talven saatavuus on turvattu, hän vakuuttaa.

Saarela enteilee, että edessä on poikkeuksellinen talvi ja kysyntä kasvaa vielä koronavuosien ajoista. Vielä hän ei uskalla arvioida, miten se vaikuttaa klapin hintaan.

Puuilolla on yli 30 tavarataloa ympäri Suomen ja verkkokauppa. Tällä hetkellä 40 litraa koivuklapeja maksaa kahdeksan euroa.

Kyseistä tuotetta ei yrityksen verkkokaupan mukaan löydy tällä hetkellä Hämeenlinnan, Raahen, Raision, Kokkolan, Kouvolan, Rovaniemen, Salon, Lempäälän, Tuusulan tai Vantaan myymälästä. Se näyttäisi olevan loppu lisäksi Tampereen Lielahden ja Turtolan myymälöistä.

Rautakauppa Bauhausin talousjohtaja Ansu Saarelan mukaan ketju on valmistautunut syksyllä entistä vilkkaampaan myyntiin.

Tänä vuonna polttopuumenekissä on jo yksi poikkeuksellisen piirre verrattuna edeltäviin vuosiin.

– Myynti kohdistuu tänä vuonna suurempiin myyntieriin, joka viittaisi siihen, että puuta ostetaan (talouksien) lämmittämiseen, hän kertoo.

Saarelan mukaan varsinaisesta energiakriisin aiheuttamasta myyntimaniasta ei vielä ole merkkejä. Sen sijaan työmatkallaan Saksassa hän huomasi, että siellä Bauhaus-ketjun liikkeissä polttopuut ja briketit olivat heinäkuussa useamman viikon aikana kovin yksittäinen myyntituote – keskellä helteitä.

Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi murjoo erityisesti Euroopan talousmahtina tunnettua Saksaa. Heinäkuussa Deutsche Welle kirjoitti saksalaisten valmistautuvan jo nyt tyrehtyvän kaasun ja nousevien hintojen myötä kylmään talveen.

Suomessa ei ainakaan vielä olla vastaavassa pinteessä.

Saarelan mukaan Bauhausin varastot täydentyvät pääasiassa kotimaisella ja muualta Euroopasta tuodulla puulla. Suurempia tilauksia on tehty tavanomaista aikaisemmin, että kysyntään on pystytty vastaamaan.

– Energiansaatavuuden kannalta voi olla, että kysyntä tulee ylittämään tarjonnan, hän kuitenkin toteaa.

Bauhausissa 40 litraa koivuklapeja maksaa 8,50 euroa. Lavallinen (eli 66 kappaletta) vastaavaa tuotetta maksaa reippaat 560 euroa. Verkkokaupan mukaan Turun ja Vantaan liikkeissä koivuklapeja ei tällä hetkellä löydy.

Vaikka Bauhaus rautakauppana painottuu kestokäytettäviin tuotteisiin, myös polttopuulle ja briketeille on ”merkittävä” menekki yritykselle, Saarela kertoo.

Hänkään ei tahdo arvioida, kuinka paljon klapihinta kasvaa tulevina kuukausina. Saarelan mukaan jo nyt tapahtuneeseen hinnan kasvuun on vaikuttanut Bauhausilla eniten kuljetuskustannusten nousu.

– Hinnan muutokset lähtevät liikkeelle ensimmäisen tuottajan hinnasta kuten nyt käynnissä olevassa inflaatiossa vaikuttaa käyvän.