Aurinkopaneelien tuottamasta sähköstä saa nyt moninkertaisen hinnan aiempaan verrattuna.

Janne Käpylehto talonsa katolla Helsingin Käpylässä vuonna 2020. Katolle on asennettu kuuden kilowatin aurinkovoimala.

Sähkön hinnan huidellessa pilvissä on aurinkopaneelien tuottaman ylijäämäsähkön myyminen nyt tuottoisaa.

Aurinkoenergia-asiantuntija, tietokirjailija ja aurinkoenergiayhtiö Solarvoima oy:n kehitysjohtaja Janne Käpylehdolla on omakotitalonsa katolla Helsingin Käpylässä kuuden piikkikilowatin aurinkovoimala.

Erityisesti kesäkuukausina tuotot ovat hyvät. Käpylehdon paneelit tuottavat kesäpäivinä keskimäärin noin 21 kilowattituntia sähköä. Oman kulutuksen jälkeen myyntiin menee keskimäärin 15 kilowattituntia päivässä.

Sähkön hinta vaihtelee tunneittain, mutta esimerkiksi heinäkuussa tuotantopainotettu keskiarvo oli noin 25 snt/kWh. Keskimäärin voimala tuotti siis 3,75 euroa päivässä.

Päiväkohtaisesti tuotto riippuu kuitenkin paitsi sähkön pörssihinnan vaihteluista, myös säästä.

– Jos aurinko paistaa koko päivän aamusta iltaan, tuottaa voimala enemmän sähköä. Jos taas sataa ja on pilvistä, tuotto voi olla 80 prosenttiakin vähemmän, Käpylehto sanoo.

Hänen mukaansa omakotitaloihin asennetaan yleensä 6–10 piikkikilowatin aurinkovoimaloita.

– Tällä hetkellä voimala voi takoa omistajalleen rahaa jopa 5–10 euroa päivässä, Käpylehto sanoo.

Ennen sähkön nykyistä hinnannousua sähkön hinta on ollut keskimäärin 4 snt/kWh ja siirtomaksut. Tuottoa tulee siis tällä hetkellä moninkertaisesti enemmän.

Sähköyhtiön ostaessa sähköä asiakkaalta se maksaa ainoastaan sähkön hinnan siinä missä asiakas maksaa sähkön lisäksi myös siirtohinnan ja verot.

Janne Käpylehdolla on katollaan kuuden kilowatin aurinkopaneelijärjestelmä.

Käpylehdon voimala tuottaa vuodessa sähköä noin 4 900 kilowattituntia. Hän arvioi, että rahaa aurinkopaneelit ovat aiemmalla hintatasolla tuottaneet noin 400–450 euroa vuodessa.

Sähkön tulevaisuuden hintakehitystä on vaikeaa arvioida, mutta jos nykyiset hinnat pitäisivät pintansa, kasvaisivat myös vuosituotot huomattavasti.

Käpylehto arvioi, että esimerkiksi hintaan 20–25 snt/kWh oma voimala tuottaisi 1000–1200 euroa vuodessa.

Kun kiinteistöön hankitaan aurinkovoimala, tehdään oman sähköyhtiön kanssa ostosopimus, jolla sama yhtiö ostaa voimalan ylijäämäsähkön. Hinta on pörssisähkön spot-hinta.

Käpylehto arvioi, että tällä hetkellä sähkölasku menee kuukausitasolla miinukselle lähes kaikissa omakotitaloissa, joissa on aurinkovoimala. Omakotitalon omistajat siis saavat rahaa.

Käpylehdon mukaan heidän viimeisimmät sähkölaskunsa ovat olleet viime kuukausina 100–150 euroa miinuksella.

Kesäkuukausina, jolloin kulutus on hyvin pientä, kannattaa sähkön ulosmyynti maksimoida, Käpylehto sanoo.

– Meillä on kiinteähintainen sopimus, ja ostamme sähköä noin hintaan 8 snt/kWh. Lataan sähköautoni yöllä, jotta päivällä olisi enemmän ulos myytävää.

Omakotitalojen aurinkovoimaloiden takaisinmaksuaika on ollut perinteisesti noin 15–20. Hintojen pysyessä korkealla, myös takaisinmaksuaika voi Käpylehdon mukaan lyhentyä.

Käpylehto sanoo, että aurinkovoimala­kauppa käy tällä hetkellä kuumana korkeiden hintojen vuoksi.

– Tilanne on räjähtänyt käsiin. Aurinkovoimalat ovat tällä hetkellä niin kannattavia.

Käpylehdon mukaan aurinkovoimaloita on perinteisesti asennettu niin, että aurinkovoimaloiden tuottamasta sähköstä käytetään itse 60–90 prosenttia ja loppu menee ulosmyyntiin. Hinnannousu voi kuitenkin muuttaa tätä.

– Kun ulosmyyntihinta on tällainen, se on muuttanut mitoitusperusteen. Tällä hetkellä voisi sanoa, että mitoitusperuste on se, että katto täyteen.