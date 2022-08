Korona-aikana moni rakastui Lappiin ja muutti sinne – Janina, 27, kaipaa kuitenkin takaisin kaupunkiin

Haja-asutusalueessa ja pohjoisessa on paljon hyviä puolia, mutta kaikki eivät sopeudu luonnon helmaan ja pohjoisiin vuodenaikoihin. Sallaan muuttaneen Janinan elämässä Puuilo ja Lidl ovat arjen luksusta.

Lapin kunnissa on isoja eroja. Moni muutti korona-aikana pohjoiseen miettimättä tarkemmin, mikä kunta omaan elämään parhaiten passaisi.

Tuntureita, yötöntä yötä ja puhdasta luontoa. Korona-ajan Lappi-buumissa moni lähti pohjoiseen etsimään omaa rauhaa ja uusia kuvioita. Monelle pohjoinen elämä sopi, mutta moni huomasi myös kaipaavansa takaisin kaupunkiin.

Janina, 27, halusi avartaa maailmaansa ja vaihtaa maisemaa. Hän muutti miehensä kanssa syksyllä 2020 Sallaan. Aiemmin hän oli asunut Kempeleessä ja sen läheisyydessä. Sallassa he asuivat ensin omakotitalossa 15 kilometrin päässä keskustasta, myöhemmin he muuttivat keskustaan kerrostaloon.

– Pohjoinen tuntui luonnolliselta muuttokohteelta, koska olemme luontoihmisiä ja harrastamme metsästystä ja kalastusta.

Janina muutti Lappiin suunnittelematta isommin paikkakuntaa. Salla valikoitui, koska sieltä löytyi ensimmäisenä lähihoitajalle sopivia töitä.

Janina asuu edelleen miehensä kanssa Sallassa, mutta harkitsee muuttoa pois.

– Lähdin avoimin mielin, halusin luonnonrauhaa ja lähemmäs harrastuksia. Olemme ennenkin reissanneet pohjoisessa.

Janinalle luonto on ollut pohjoisessa voimavara. Tunturimaastojen kelopuut ja vaivaiskoivut ovat hurmanneet hänet.

– Ajattelin, että täällä elämä olisi lähempänä luontoa ja niin se kyllä onkin.

Vuoden 2020 Maaseutubarometrin mukaan joka viides kaupunkilaisista haluaisi asua maaseutumaisemmassa ympäristössä ja 37 prosenttia uskoo omistavansa kymmenen vuoden kuluttua vapaa-ajan asunnon maaseudulla.

Janina on tutustunut Sallassa moniin paikallisiin ihmisiin, mutta syvemmän yhteyden löytäminen on ollut haastavaa. Janinan mukaan monet ovat Sallassa kasvaneet yhteen jo lapsesta saakka, eikä sellaisiin porukoihin mukaan pääseminen uutena ihmisenä ole niin helppoa.

– Näin minä olen sen kokenut, mutta totta kai se riippuu ihmisistä. Minulla on ehkä syvempi yhteys toisten, muualta töihin muuttaneitten kanssa.

Janinan mukaan pohjoisessa ihmisten on luotava itse elämälleen sisältöä.

– Kaupungissa on tosi helppoa keksiä tekemistä, kierrellä kaupoissa, käydä yksin tai kavereitten kanssa kahvilassa tai syömässä. Tuntuu, että muuton mukana jouduin luopumaan joistain asioista.

– Täällä eletään hyvin samanlaista arkielämää kuin muuallakin. Meillä on koirat, joiden kanssa ulkoillaan, sitten käydään salilla ja joskus jonkun luona kahvilla.

Janina tykkää käydä muutaman tunnin reissuja metsässä. Hän on ollut Sallassa paljon luonnossa, mutta huomaa, että Pohjois-Pohjanmaalla asuessa retkelle oli oikeastaan yhtä näppärää lähteä.

– Tietysti täällä on kansallispuistot, joista on hyötyä esimerkiksi ihmisille, jotka tykkäävät patikoida pitempiä reissuja.

– Elämä täällä on hyvin tavallista, ei sitä muuten voi kuvailla. Täällä aina asuneet ihmiset ovat tottuneet tällaiseen elämään, eivätkä he kaipaa siihen mitään viihdykkeitä.

Janina tiesi jo ennen muuttoa, että talvi olisi pitkä ja luminen, mutta silti totuus iski vasten kasvoja.

– En tajunnut, että lunta voi oikeasti olla niin paljon. Lumikasat terassin vieressä olivat valtavat. Ei tosiaankaan kannattanut jäädä odottamaan, sulaisivatko lumet vaan lumitöihin kannatti ruveta heti.

Janina muistuttaa että Lapissa suurin osa vuodesta on oikeasti talvea.

– En yhtään odottanut, että lumi olisi maassa niin pitkälle kevääseen. Lunta on vielä toukokuun loppupuolella. Kesä on äärettömän lyhyt ja ötökkäinen. Niitä on kesällä todella paljon.

– Pakkasta saattoi olla yöllä 38 astetta, se kyllä yllätti ja näkyi sähkölaskuissa lämmityskustannuksissa. Yllätyin myös siitä, että täällä on talvella ollut sähkökatkoksia, jotka voivat kestää useita tunteja. Sellaiseen ei ollut tottunut, kun nykyään kaikki toimii niin hyvin, Janina pohtii.

Janina tiesi pitkistä välimatkoista etukäteen. Hän käy kaupoissa, joita Sallassa ei ole 150 kilometrin päässä Rovaniemellä ja 112 kilometrin päässä Kuusamossa. Puuilo ja Lidl ovat arjen luksusta.

– Pitää osata ennakoida, koska kaikkia tuotteita ei saa täältä, vaan ne pitää hakea kauempaa.

Janinan polttoainekustannukset ovat nousseet ajettavien matkojen myötä ja kaupat ovat hänen laskemiensa mukaan hieman kalliimpia kuin muualla.

– Täällä pitää huomata, että jos käy ostamassa jonkun tavaran, jota ei kannata netistä tilata, pitää sen hinnan päälle lisätä vielä aina 40–50 euroa polttoainekustannuksia. Siinä mielessä moni tavara on kalliimpi.

Toisaalta Janina tietää, että muualla asuessa rahaa menisi enemmän shoppailuun, vaatteisiin, kahviloihin ja huvituksiin.

– Täällä pukeutumisessa on kyse enemmän käytännöllisyydestä kuin ulkonäöstä. Jos kauppaan on pukeutunut hienosti, oletetaan heti että on turisti, Janina naurahtaa.

Hän haluaisi opiskelemaan ja samalla muuttaa pois Sallasta.

– Kyllä minä täällä vielä pärjään, ei tarvitse tuli hännän alla lähteä pois. Mutta olen aina ennen asunut kaupungissa ja loppupeleissä kaipaan niitä asioita, joita siellä on.

Aivan kaupunkiin Janina ei halua muuttaa.

– Haluan asua maalla ja luonnon helmassa, mutta lähempänä sivistystä. Se on minun mielipiteeni ja kokemukseni.

– Monet ihmiset ovat syntyneet tänne ja heillä on täällä perheet ja suvut. Minulla ei ole täällä perhettä ja sukua, vaan kaikki ilo pitää saada sitten harrastuksista ja kavereista.

Janina suosittelee Sallaa asuinpaikkana ihmiselle, joka viihtyy omissa oloissaan.

– Salla sopii sellaiselle ihmiselle, jolla on suurimmaksi osaksi luontoharrastuksia. Täällä on harrastusvalikoima aika suppea, mutta luonnossa tekemistä riittää niin paljon kuin jaksaa ja ehtii tehdä.