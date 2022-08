Master Chef-voittaja tuo uusia oppeja Neste-aseman keittiöön – yrittäjyys kiehtonut jo vuosia

Tuoreen yrittäjän asemalla maku ja hinta ovat hyvässä sovussa.

Suomen ensimmäisen amatöörikokkien Master Chef -kilpailun voittanut Joonas Hämäläinen on nyt liikenneasemayrittäjä. Kauppiasvalmennuksen läpi käynyt kokki kertoo, että yrittäjyys on kiehtonut mieltä jo vuosia.

Oulussa kymmenisen vuotta asunut Hämäläinen otti Kempeleessä sijaitsevan Neste K Ouluntullin liikenneaseman vastuulleen elokuun alussa.

– Kauppiaan rooli on muuttunut ja vahvistunut viime vuosina K-ryhmässä. Paikat ovat yrittäjiensä näköisiä. En usko, että voisin perinteisessä ravintolatoiminnassa toteuttaa kauppiasnäkemyksiäni, hän arvioi.

Polttoaineen hinnan nousu ei ole ainakaan vielä näkynyt asiakasmäärissä. Ouluntullin pysähtymispaikan asiakkaita ovat etelästä Lappiin suuntaavat matkailijat, ammattiautoilijat ja työmatkaa ajavat.

Polttoaineiden hinnan nousu ei ole pelästyttänyt tuoretta yrittäjää. Jutun tekohetkellä 95-bensiinin hinta oli 2,199 euroa litralta ja dieselin 2,159.

– Ihmisten liikkumisen tarve ei ole vielä muuttunut dramaattisesti ainakaan asiakasmäärien mukaan. Tulevat sesongit näyttävät miten jatkossa käy.

Aseman pihalla on myös paikkoja karavaanareille, osa heistä parkkeeraa vaununsa paikalle koko kaudeksi.

Joonas Hämäläinen on ollut kiinnostunut ruuanlaitosta pienestä pojasta lähtien. Hän tykkäsi kotiruuasta ja avusti äitiä keittiöhommissa.

Hämäläisellä on pitkä kokemus ravintola- ja elintarvikealoilta. Hän voitti Suomen ensimmäisen Master Chef -kilpailun vuonna 2011. Sen jälkeen hän on työskennellyt Helsingin huippuravintoloissa, myyntipäällikkönä Viskaalin teurastamoilla Muhoksella sekä Food Solution Managerina Kesprolla.

Joonas Hämäläinen voitti Master Chef -kilpailun 2011. Kuvassa Hämäläinen uurastaa ohjelman finaalissa.

– Vanhemmat olivat torikauppiaita ja sitä kautta yrittäjyys ja kauppa ovat tulleet tutuiksi. Huomasin vasta opiskeluaikana, että ruoka on hyvä keino välittää tunnetta ja kokemuksia. Huomio liittyi silloiseen elämäntilanteeseen. Arki oli tasaantunut ja aloin seurustella nykyisen vaimoni kanssa.

Hämäläinen opiskeli Kuopiossa puutekniikan insinööriksi, mutta opinnot jäivät kesken, kun ruoka vei mukanaan.

Liikenneaseman yrittäjänä hän aikoo yhdistää monia itselleen tärkeitä asioita. Hän tiedostaa kuitenkin, ettei asemaa viedä eteen päin vain omien mieltymysten, vaan asiakkaiden tarpeiden mukaan.

– Minun lempparini eivät välttämättä vastaa asiakkaiden tarpeita. Kauppakohtaisella liikeidealla mennään eteen päin. Maku ja hinta kun ovat hyvässä sovussa, niin päästään pitkälle.

Joonas Hämäläisen liikenneasema sijaitsee komealla paikalla Oulun ja Kempeleen rajamailla. Taustalla näkyy Ouluntullin Kalliomonttu, joka on suosittu uimapaikka kesällä ja talvella.

Ouluntullin Neste K:n lisäksi Hämäläinen jatkaa Oulun Tuirassa sijaitsevan pizzerian konsultoimista. Hän on ollut mukana Pizza Lovers -ravintolan avaamisessa tuotteistamassa palveluita.

Hämäläisen vapaa-aika kuluu perheen ja 13 vuoden seniori-ikään ehtineen chihuahua Pablon kanssa. Hän harrastaa myös japanilaistyylisten kokkiveitsien valmistamista. Hän tekee veitset alusta loppuun itse.

