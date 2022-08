Hintojen nousussa on hurjat erot eri Euroopan maiden välillä – tästä se johtuu

Hintojen raju nousu puhuttaa nyt kaikkialla Euroopassa, mutta inflaatioluvuissa on eri maiden välillä isoja eroja. Ääripäissä ovat Viro ja Sveitsi.

Hintojen nousu on noussut kuumaksi puheenaiheeksi Euroopassa ja myös EU:n ulkopuolisen Britannian sisäpolitiikassa.

Kesäkuussa Britannian inflaatio kiihtyi nopeimmilleen 40 vuoteen eli 9,4 prosenttiin. Taustalla oli etenkin elintarvikkeiden ja energian kallistuminen.

Englannin keskuspankki on yrittänyt hillitä hintarallia koronnostoilla, joita on ollut nyt jo kuusi peräkkäin. Elokuun alussa pankki nosti ohjauskorkoaan 0,5 prosenttiyksikköä 1,75 prosenttiin. Viimeksi korkoa on nostettu yhtä paljon vuonna 1995.

Keskuspankin johtaja Andrew Bailey on varoittanut, että inflaatio voi vaivata Britanniaa pidempään kuin muita Euroopan maita.

Konservatiivien katkolla olevasta pääministerin paikasta kisaava entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak on pitänyt keskuspankin varoituksia esillä kampanjapuheissaan. Hän on vannonut saavansa G7-maiden nopeimman inflaation kuriin tavalla tai toisella.

The Telegraph-lehti huomauttaa, että Britannian inflaatio ei ole erityisen nopeaa, kun sitä verrataan muuhun Eurooppaan.

EU:n keskimääräinen inflaatio oli kesäkuussa 9,6 prosenttia. Tätä rajumpaa hintojen nousu on ollut esimerkiksi Espanjassa, Puolassa, Virossa, Kreikassa ja Hollannissa.

Selittävä tekijä löytyy usein venäläisenergiasta, jonka osuus Britannian energiapaletista on suhteellisen pieni. Etenkin maakaasun kohonnut hinta on vauhdittanut inflaatiota.

Energian hinta näkyy esimerkiksi Espanjassa, vaikka maan sidos venäläisenergiaan ei ole Euroopan tiukimpia. Siellä inflaatio liikkui kesäkuussa kymmenessä prosentissa.

Hintapaineet tulevatkin osin turismielinkeinon kautta.

– Turismiin liittyvien asioiden ja palvelujen hinnat ovat nousseet selvästi, sanoo Oxford Economicsin edustaja Angel Talavera The Telegraphille.

Espanjaa pahemmin on energianhinnoista kärsinyt Kreikka. Maa on Espanjaa enemmän riippuvainen perinteisistä fossiilisista energianlähteistä. Kreikassa inflaatio oli kesäkuussa 11,6 prosenttia.

– Nopea inflaatio Kreikassa heijastaa lähinnä raaka-aineiden maailmanlaajuisesti nousseita hintoja, jotka juontuvat Ukrainan sodasta, sanoo Economist Intelligence Unitin edustaja Joan Hoey.

– Öljy ja kaasu vastaavat yli 70 prosentista Kreikan energiapaletista.

Myös Hollannissa nopea inflaatio heijastaa kaasun kohonnutta hintaa, sillä Venäjän kaasuyhtiö Gazprom on katkaissut toimitukset maahan, kun Hollanti ei suostunut maksamaan toimituksista ruplilla.

Energian nousseet hinnat vastasivat noin puolesta Hollannin inflaatiosta, joka oli kesäkuussa 9,9 prosenttia.

Energian hinta vauhditti inflaatiota kesällä myös Puolassa, joka on suuri venäläisen kivihiilen kuluttaja. Myös hallituksen löysäkätinen finanssipolitiikka on lisännyt inflaatiota, joka oli kesäkuussa 14,2 prosenttia.

EU:n kovinta hintojen nousu oli Virossa, peräti 22 prosenttia. Viron kauppasidokset Venäjään ovat olleet tiiviit. Se on esimerkiksi tuonut sieltä yli 90 prosenttia kaasustaan.

Myös elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet Virossa viime aikojen heikkojen satojen takia. Rahan määrää taloudessa on toisaalta lisännyt viime vuonna voimaan tullut eläkeuudistus, joka sallii kansalaisille työeläkesäästöjen käytön etukäteen.

Suomessa inflaatio oli kesäkuussa EU-mittareilla Euroopan maltillisemmasta päästä: 8,1 prosenttia.