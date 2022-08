Asuntojen ostoaikeissa historiallinen sukellus – ”Näin jyrkkää heikkenemistä ei koettu edes finanssikriisissä”

Aktian ja Hypon pääekonomistien mukaan erityisesti muutoksen suuruus ja nopeus on ollut voimakas.

Suomalaisten asunnonostoaikeissa on tapahtunut jyrkkä pudotus alkuvuoteen verrattuna. Tämä kävi ilmi Tilastokeskuksen heinäkuun lopussa julkaistusta kuluttajabarometrista.

– Näin jyrkkää heikkenemistä ei ole koettu edes finanssikriisissä, arvioi Aktian pääekonomistin Lasse Corin arvioi Twitter-päivityksessään.

Hänen mukaansa pudotukseen on kaksi syytä.

– Yksi syy on kuluttajien luottamus, joka on tällä hetkellä mittaushistorian pohjalukemissa. On selvää, että taloudella menee huonommin kuin 12 kuukautta sitten. Se vaikuttaa kuluttajien ostohaluihin, Corin toteaa Taloussanomille.

– Toinen syy on korkomarkkina. Vaikka korkotaso on vieläkin matalalla, ja nousu on pysähtynyt, kuluttajat ovat alkaneet miettiä koronnoston vaikutuksia. Se on tuonut tiettyä varovaisuutta asuntojen ostoaikeisiin.

Tilastokeskuksen data ei erottele tavallisia asunnonostajia asuntosijoittajista. Corin arvelee vuokrien nousun hidastumisen kuitenkin huolestuttaneen myös asuntosijoittajat.

– Asuntosijoittamisen riskit ovat selkeästi koholla, ja se vaikuttaa asunnon ostohaluihin, hän toteaa.

Romahduksesta asuntokaupassa ei Corinin mielestä voi ainakaan vielä puhua. Viime vuosi oli Corinin mukaan asuntomarkkinoilla poikkeuksellisen pirteä, ja nyt ostoaikeet ovat alkuvuonna laskeneet suunnilleen vuoden 2017 tasolle.

Ostohaluja osoittava käyrä osoitti heinäkuussa yhä jyrkästi alaspäin.

– Se mikä minusta oli silmiinpistävää, oli nimenomaan se voimakas muutos, Corin sanoo.

– Varmasti tulevat kuukaudet näyttävät, että jatkuuko tämä sama tilanne. Uskon vahvasti siihen, että asuntojen hintojen nousu tulee selvästi hidastumaan.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus arvioi hänkin asuntokaupan rauhoittuvan ja hintojen nousun hidastuvan.

Hän nimittää ostoaikeiden kevään aikana tapahtunutta pudotusta Twitterissä ”historialliseksi sukellukseksi”.

Vaikka kuluttajien talousodotukset ovat heikot, ristiriitaisesti työllisyysnäkymät ovat parempia kuin pitkään aikaan.

– Ellei työllisyystilanne olisi poikkeuksellisen hyvä, tiedossa olisi kyllä kylmää kyytiä, Brotherus sanoo.

Pohjois- ja Itä-Suomessa kyyti näyttää varsin kylmältä jo nyt. Brotheruksen mukaan asunnon ostoaikeet ovat Itä-Suomessa laskeneet maaliskuun 16 prosentista 4 prosenttiin.

Toisin sanoen Itä-Suomessa oli heinäkuussa 75 prosenttia vähemmän asunnon ostosta kiinnostuneista kotitalouksia kuin maaliskuussa.

– Pohjois-Suomen asunnonostoaikeiden hiipumisen taustalla voi olla bensan hinnan nousu, joka muodostaa siellä asuvilla suuremman osan kulutuskorista kuin suurissa kaupungeissa asuvilla, Brotherus arvelee.

Brotheruksen mielestä on yllättävää, että Etelä-Suomessa kiinnostus asunnon ostoon on taas pudonnut melko vähän.

Lue lisää: Asuntolainojen viitekorot nousivat ”yllättävän nopeasti” – näin suureksi maksettava lainaerä voi kasvaa

– Korkojen nousu vaikuttaa kuitenkin eniten sinne missä lainat ovat suurimmat, toisin sanoen, missä asunnot ovat arvokkaita. Sen tekijän luulisi osuvan erityisesti pääkaupunkiseudulle, mutta ei se ole sieltä paljon intoa vienyt, Brotherus sanoo.

Hän arvelee asuntosijoittajien kärsineen eniten kevään vaihtelevasta taloustilanteesta.

– Se buumi on nyt kyllä rauhoittunut selkeästi. Vuokramarkkina on edelleen haastava, vuokrien kehitysnäkymät on hyvinkin vaisut, samalla kun vastikkeiden nousu on voimakasta, sillä lämmityskulut muu inflaatio valuu niihin. Toisin sanoen asuntosijoittamisen tuotot heikkenevät vääjäämättä, sillä vuokria ei voi nostaa kustannusten nousun tahtiin, Brotherus sanoo.