Kiinteistönvälittäjä kertoi taloaan myyvälle Minnalle, että sähkönkulutus karkottaa ostajaehdokkaita. Välittäjät eivät ole huomanneet, että sähkölämmityksen karttelu olisi yleistynyt.

Oululainen Minna (nimi muutettu) perheineen on myynyt lähes 300 neliön omakotitaloaan viime tammikuusta lähtien. Isosta pihasta, hyvästä kunnosta ja sijainnista huolimatta ei ostajaehdokkaita ole talossa kevään jälkeen käynyt.

– Kiinteistövälittäjän mukaan syynä on sähkönkulutus, eli arvelen, että ihmiset eivät ole edes harkinneet taloamme, koska siinä on suora sähkölämmitys, Minna sanoo.

Myös Minnan tuttavaparikunnalla Oulussa on samanlaisia kokemuksia. Sähkölämmitteisestä talosta ei kesän aikana ole tehty tarjouksia, vaikka katsojia onkin käynyt.

Kiinteistövälittäjien mukaan sähkön kallistumisella ei ole ollut ainakaan selvää vaikutusta omakotitalojen myyntiin.

– Sähkön hinta on toki lähtenyt nousuun, mutta meillä ei ole vielä näkyvissä, että se olisi vaikuttanut yksittäisiin kauppoihin, toteaa sen sijaan Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius.

Samaan suuntaan arvioi johtaja Lasse Palovaara OP-kodista.

– Energian kulutus ja sähkön hinnan nousu kiinnostavat oman tuntumani mukaan ostajia yhä enemmän, mutta harkintaan vaikuttavat muutkin asiat, hän sanoo.

Myös Sp-Kodin toimitusjohtajan Jukka Rantasen mukaan tietoisuus eri lämmitysmuotojen kuluista on lisääntynyt.

– Jos myynnissä on maalämmitystä, kaukolämpöä tai aurinkopaneeleja käyttävä talo, se herättää vähän enemmän kiinnostusta kuin puhtaasti sähkölämmitteinen, hän arvioi.

– Merkittävää vaikutusta lämmitysmuodolla ei kuitenkaan ole vielä ollut.

Usein vaikea erottaa selkeästi, mikä missäkin kohteessa on selkeä syy kaupan syntymiseen tai lykkäytymiseen, kiinteistönvälittäjät sanovat. Tilastoja asiasta ei ole.

– On ostajasta kiinni, miten hän kaupassa arvottaa sähkön korkean hinnan, Salenius sanoo.

Hän korostaa, että talokauppaa ajatellaan usein pidemmällä aikajänteellä, joten ohimeneviksi ajatellut hinnannousut eivät välttämättä vaikuta ostoaikeisiin.

Rantasen mukaan energiatehokkuus voi painaa ostajan vaakakupissa, jos samassa hintaluokassa on vaihtoehtona useampi talo. Kauppaan vaikuttavia tekijöitä on kuitenkin paljon.

– Korostan vielä, että omakotitalot ovat yleensä yksilöllisempiä kuin kerros- tai rivitalot. Materiaalivalinnat, pohjaratkaisut, pihat poikkeavat toisistaan. Niissä on enemmän tekijöitä kuin kerrostaloissa, jotka on yleensä tehty samankaltaisesti. Kuluttaja miettii asiaa omien mieltymystensä mukaan.

Talon hinta voi vaikuttaa päätökseen enemmän kuin lämmityskustannukset.

– Maalämpötalot ovat pääsääntöisesi uudehkoja taloja, ja hintapyyntö on niissä tietysti korkeampi kuin vanhemmissa omakotitaloissa, Rantanen sanoo.

– Kuluttaja tietysti miettii, mihin heillä on varaa. Unelma saattaa olla energiatehokas talo, jossa on maalämpö ja aurinkopaneelit. Mutta jos budjetti on vaikka 150 000 euroa, huomaakin, ettei sellaista taloa saa sillä rahalla. Kyllä kuluttajan oma lompakko ohjaa hankintapäätöstä.

Palovaara muistuttaa, että uusi omistaja voi teettää talon energiaremontin, jos se muuten vastaa toiveita. Lämmitysmuoto ei siis senkään takia välttämättä ratkaise kauppaa.

Minnan perheen omakotitalossa on jo ilmalämpöpumppu sekä kaksi takkaa. Aurinkopaneelien hinta olisi arvioiden mukaan 30 000 euroa. Maalämpöön vaihtamista perhe ei suunnittele, sillä kivilattioiden purkaminen nostaisi reilusti remontin kustannuksia.

– Energiaremontti on muutenkin hankala, sillä olemme muuttamassa ulkomaille. Kuka remonttia valvoisi? Mieluummin alennamme myyntihintaa, ja uusi omistaja voi tehdä remontit.

Lue lisää: Perheenisä Aki laskee, että sähkölasku on talvella ainakin 800 e/kk – pelkää joutuvansa keväällä ulosottoon