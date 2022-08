Perheenisä Aki laskee, että sähkölasku on talvella ainakin 1 200 e/kk – pelkää joutuvansa keväällä ulosottoon

Aki Hirvonen laskee maksavansa tulevana talvena sähköstä ainakin 1 200 euroa kuussa. Vaikka taloudessa on kaksi työssäkäyvää ihmistä, rahapussi on tyhjä.

– Kyllähän tämä on ihan karmeaa. Euroopassa monessa maassa, esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa hallitus alkoi heti toimiin ja rupesi jelppaamaan kansaa, että tässä pärjättäisiin. Tuntuu, että täällä ei laiteta tikkua ristiin, Aki Hirvonen sanoo.

Iisalmelainen Aki Hirvonen kertoo, että talous on tiukilla jo nyt, mutta pelkää, että talvella tilanne on hankalampi. Keväällä hän uskoo tilanteen olevan erittäin paha ja ulosoton koputtelevan ovella.

Hirvonen asuu vuokralla 120-neliöisessä, vuonna 1988 valmistuneessa talossa, jossa on suora sähkölämmitys. Viime vuonna sähköä meni vuodessa 22 500 kilowattituntia.

– Meillä on ilmalämpöpumppu ja takka, joilla jelppaamme sähkölaskua jonkin verran.

Toissa talvena Hirvonen lämmitti takkaa paljon, viime talvena vähemmän. Talvena, jolloin hän lämmitti jatkuvasti takkaa, talo söi 3 000 kilowattituntia vähemmän sähköä.

– Takka on enemmän semmoinen koriste illanviettoon tai makkaranpaistoon, se ei juuri varaa ja tuhkat pitää kantaa joka lämmityksen jälkeen ulos. Sen hyötysuhde ei ole kovin hyvä. Tämä talo on rakennettu aikana, jolloin sähkö on ollut halpaa.

Hirvonen tietää, että talon sähkölasku vaihtelee vuodenajan mukaan. Kesäkuukautena se on ollut sähkönsiirtoineen 80–90 euroa kuussa, talvella 350–420 euroa kuussa.

Kun vanha sähkösopimus umpeutui maaliskuussa, Hirvonen kokeili vajaan pari kuukautta pörssisähköä, mutta huomasi, että se ei ole kannattavaa.

– Mediassa alkoi olla pelottelukuvia 20–30 sentin hinnoista tulevalle talvelle. Silloin älysin, että olemme pahoissa ongelmissa ensi talvena, jos en kilpailuta sähköä.

Hirvonen kilpailutti sähkön ja otti edullisimman tarjouksen, joka silloin oli mahdollista. Nyt kahden vuoden määräaikaisessa sopimuksessa hinta kilowattitunnilta on 13,62 senttiä.

– Silloin kauhistutti, että sähkölasku tulee kolmin–nelinkertaistumaan. Pari kuukautta myöhemmin ajattelin, että luojan kiitos tein sopimuksen jo silloin enkä pelannut enempää riskipeliä pörssisähköllä.

Hirvosen sähkönhinta nousi siis 3,9 sentistä 13,62 senttiin kilowattitunnilta. Hinta nousi siis 3,5 kertaiseksi.

– Mediassa puhuttiin, että Olkiluoto käynnistyy heinäkuussa. Sitten se siirtyi syksyyn ja vuodenvaihteeseen, ja sitten alkoi tulla puhetta, että pelkkä Olkiluodon osittainen käynnistäminen ei välttämättä laske hintoja.

Hirvosen sopimus on nykymittapuulla suhteellisen edullinen, sillä nyt kiinteähintaisten sähkösopimusten hinnat liikkuvat jo yli 20 sentissä kilowattitunnilta.

Silti Hirvonen on kauhuissaan tulevasta talvesta. Kesällä hän säästää sähkölaskussa laittamalla patterit pois ja lämmittämällä taloa pelkällä ilmalämpöpumpulla.

Talvikuukausina laskut ovat olleet säästeliäälläkin elolla 350–420 euroa kuussa.

– Nuo voi tulevana talvena kertoa neljällä. Talvella voi sitten olla 1 200:n kantturoissa, hän huokaisee.

Jos Hirvonen tekisi sopimuksen nyt 20 sentin hinnalla, hän saisi maksaa talvikuukautena sähköstä maksaa 1 900 euroa kuussa.

Aki Hirvosen omakotitalon lämmityskustannukset uhkaavat viedä hänet ja hänen perheensä vararikkoon tulevana talvena. Aki, Akin tytäret Pipsa ja Ninja, sekä Akin puolison tytär Oona entisestä suhteesta syömässä.

Hirvonen on teollisuusalalla ja hänen vaimonsa hoitoalalla, molemmat vakituisissa työsuhteissa. Talossa asuu heidän lisäkseen neljä lasta, joiden ikähaitari on 2–14 vuotta. Joka toinen viikonloppu ja puolet lomista talossa asustaa myös lapset edellisistä liitoista. Silloin lapsiluku kasvaa yhdeksään.

– Kaikkinensa tämä tilanne on vaikea. Ruuat ovat kallistuneet älyttömästi, ja syksyllä kuljetuskustannukset tulevat näkymään kauppojen hinnoissa.

Inflaatio vaikuttaa Hirvosen arkeen.

– Nykyisillä hinnoilla menemme kesäaikanakin kädestä suuhun, ei tässä talvelle ole mitään vaihtoehtoa.

Talven varalle Hirvonen aikoo ostaa varastoon puuta, jotta saisi sähkölaskua kompensoitua. Nykyisin Hirvonen lämmittää sähkösaunaa kerran kuussa, mutta tulevaisuudessa siitä pitää karsia.

Hirvosilla ei myöskään lotrata suihkussa turhaan. Silti hän uskoo, että rahat eivät riitä.

– Pitää varmaan surutta antaa isojen laskujen mennä perintään läpi talven, ja keväällä ulosotossa paukkuu monella tonnilla pelkkää sähkölaskua. Taloutemme nykyisillä suorilla tuloilla ei ole mitään mahdollisuutta selviytyä.

Hirvonen ei usko, että kaksi työssäkäyvää ihmistä saisi tukia, vaikka rahat eivät riittäisikään.

– Pelkään, että melkoiset ulosotot voivat olla kesällä kasassa.

Aki Hirvonen ei halua kuormittaa raha-asioilla lapsia, vaikka esimerkiksi suihkussa käyntiä on pitänytkin valvoa.

Hirvonen haaveilee ostavansa ekologisemman talon ennen hurjempia sähkölukuja, mutta kertoo että inflaatio ja korkojen nousut hirvittävät.

– Se lannistaa talonostointoa ja isojen velkojen ottoa.

Taloussanomat uutisoi äskettäin, että esimerkiksi viihde-elektroniikka kuluttaa paljon sähköä.

– Meillä on pelikonsolit ala- ja yläkerrassa, mutta niistä en haluaisi karsia. Ne ovat sellaisia harvoja mielenrentouttajia, joilla pääsee todellisuutta hetkittäin karkuun.

Hän ei halua kuormittaa raha-asioilla lapsia, vaikka suihkussa käyntiä on pitänyt valvoa etenkin silloin, kun talossa on yhdeksän lasta.

– Silloin on saattanut lämmin vesi loppua ja on pitänyt suunnilleen kellolla katsoa, että suihkussa ei turhaan läärätä ja hengailla, Hirvonen naurahtaa.

– Olen ihan tietoisesti halunnut nämä viime vuosien kaikki koronat, sodat, bensakriisit ja nyt tämän sähköasian pitää mahdollisimman kaukana lasten mielistä. Koetamme elää mahdollisimman tavallista arkea.

Hirvonen heittää palloa päättäjien suuntaan. Hän ihmettelee, miksi Suomessa ei tehdä niin kuin monessa muussa Euroopan maassa.

