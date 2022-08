Outokumpu pamautti ennätystuloksen

Outokummulle kevätkesä oli suotuisaa aikaa.

Ruostumatonta terästä valmistava Outokumpu teki uuden ennätyksensä, kun sen käyttökate nousi yli puoleen miljardiin euroon toisella vuosineljänneksellä.

– Vahva tuloskehitys jatkui toisella neljänneksellä – teimme jälleen ennätystuloksen, ja oikaistu käyttökatteemme ylsi 547 miljoonaan euroon kustannusinflaatiosta ja geopoliittisesta levottomuudesta huolimatta. Ruostumattoman teräksen toimituksemme laskivat, mutta toteutuneet hinnat nousivat ja tukivat kannattavuuttamme, Outokummun toimitusjohtaja Heikki Malinen sanoo yhtiön tulostiedotteessa.

Vertailukaudella eli viime vuoden huhti-kesäkuussa käyttökate oli 223 miljoonaa euroa. Outokummun liikevaihto kasvoi 2 951 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 1 873 miljoonasta eurosta.

Outokumpu kertoo muuttuvien kustannusten nousseen merkittävästi energian ja tuotannon tarveaineiden kustannusinflaation kiihdyttyä. Myös kiinteät kustannukset kasvoivat ja painoivat kannattavuutta yhtiön mukaan jonkin verran.

– Markkinaympäristö on ollut poikkeuksellisen suotuisa, mutta erityisesti perustuotteissa on nyt alkanut näkyä heikentymistä. Kasvua odotetaan erityisesti pro-teräslajien liiketoiminnasta, jonka tavoitteena on kasvaa maailmanlaajuisesti, Malinen sanoo.

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama energiakriisi on nostanut energian hintaa ja aiheuttaa epävarmuutta energian saatavuudesta tulevana talvena. Malisen mukaan on vielä vaikea arvioida epävarman tilanteen todellisia vaikutuksia ruostumattoman teräksen kysyntään tai talouskasvuun.

Outokumpu jatkuvien toimintojensa ruostumattoman teräksen toimitusten vähenevän kolmannella vuosineljänneksellä 10-20 prosenttia toisesta neljänneksestä ja oikaistun käyttökatteen laskevan.