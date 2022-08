Annika, 41, saattaa olla alansa ainoa nainen Suomessa – ei kaipaa takaisin toimistohommiin

Annika Karhu päätti vaihtaa ammattia 23 vuoden työuran jälkeen. Alallaan hän Suomen harvoja ellei ainoa nainen.

Annika Karhu, 41, arvelee olevansa Suomen ensimmäinen nainen, joka on ammatiltaan maalämpö- ja poravesikaivojen poraaja.

Tämän asian todistaa Jimmy Kronberg, Karhun työnantaja ja Poratekin eli kaivonporausalan ammattilaisten kattojärjestön puheenjohtaja.

– Minun tietooni ei ainakaan ole tullut, että missään firmassa olisi naispuolista poraajaa, vaikka olen kysellyt. Kukaan muukaan alalta ei tiedä. Ruotsissa on muutamia.

Karhu on ollut aiemmin maatalousalalla lomittajana ja lomitustyönohjaajana.

– Nyt kuitenkin kolme yksikköä yhdistyi ja työilmapiiri oli haastava, ajattelin sitten, että olisikohan jotain muuta työtä, mitä voisin tehdä.

Facebookissa Karhun silmille hyppäsi mainos, jossa Saariston kaivoporaus haki uusia työntekijöitä.

– Piruuttani kommentoin sitten, että kiinnostaa, ja he ottivat yhteyttä ja haastattelivat.

Kesälomalla Karhu tutustui alaan neljän päivän ajan, ja työ vaikutti sopivalta.

– Olen ollut nyt kymmenen vuotta toimistohommissa esimiestehtävissä, mutta olen ennemmin käytännön työn ihminen. Kaipaan kunnon ruumiillista työtä.

Karhu uskoo, että maataloustaustasta on apua uudella alalla. Karhulla on myös voimaurheilutaustaa. Hän oli vuonna 2018 Suomen vahvin nainen. Euroopan mestaruus -kisoissa Karhu on ollut neljäs.

Ennen työtä Karhun on pitänyt suorittaa lupakortit, ja itse ammatin hän oppii työn ohella. Jemmassa oli jo valmiiksi kuorma-autokortti.

– Ainakin ajopätevyys, tulityökortti ja vesilupakortti, Karhu luettelee.

– Ajattelin, että jos nyt, kun olen ollut 23 vuotta samanlaisissa hommissa ja maatalous on murroksessa, ei olisi oikea aika, niin milloin se sitten olisi?

Karhu kertoo, että on ihanaa mennä uudelle alalle, kun on intoa, halua ja motivaatiota.

– Uudessa työssä pääsen hyödyntämään koulutustani, jonka aikanani sain. Hitsaaminen ja kuorma-auton ajokortti esimerkiksi. Ja pääsen näkemään konkreettisesti oman työn jäljen.

Karhu ei aiemman työkokemuksensa vuoksi pelkää sontaa. Hän tietää, että tulevassa työssä rapa ja maa-aine roiskuu.

– Asenne täytyy olla kunnossa.

Karhua ei pelota työ miesvaltaisella alalla.

– Ensimmäisinä päivinä jo juttu luisti, ja opin paljon uusia asioita.

Karhu kertoo, että miesvaltaisella alalla parasta on, etteivät miehet ajattele niin tunteella.

– Jos nainen suuttuu, se helposti henkilöityy ja kun joku otetaan hampaisiin, sitä jyrsitään niin kauan, että saadaan ärsyke pois. Se on valitettava tosiasia.

– Minä tykkäisin, että asia keskustellaan selväksi ja jatketaan matkaa, mennään eteenpäin eikä jäädä märehtimään.

Annika Karhu nauttii ruumiillisesta työstä.

Myös läheiset olivat Karhun uudesta alasta innoissaan.

– Tyttärenikin sanoi, että ilman muuta. Hän oli nähnyt, mihin edellinen työ on mennyt ja kuinka raskasta se oli.

Karhu ei kaipaa takaisin edelliseen työhönsä.

– Jos henkilökemiat evät toimi, se syö voimavaroja.

Suoraan palkkasuhteessa oleviin maalämpökaivon poraajiin sovelletaan usein Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimusta. Monet tekevät töitä myös alihankkijoina ja kevytyrittäjinä lainakalustolla tai omalla kalustolla. Silloin tienestit voivat kivuta vuodessa jopa 100 000 euroon, jos pora pyörii ja töitä tekee ahkerasti.

– Keskipalkka vaihtelee palkkaustavasta riippuen hyvinkin paljon, mutta alan parhaimmat, jotka saavat urakoita, tienaavat hyvinkin enemmän kuin akateemisesti koulutettu henkilö, kertoo Poratekin toiminnanjohtaja Asmo Huusko.

Viime vuonna Suomessa palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 027 euroa. Huusko kertoo, että kaivonporausalalla kuukauden keskiansio ylittää tämän.

– Alalla pääsee hyville ansioille nopeallakin koulutuksella.

Monen maalämpöä rakentavan yrityksen kasvu on pysähtynyt, sillä vaikka uuteen kalustoon investoidaan satoja tuhansia euroja, työntekijöistä on pulaa.

– Yritykset kilpailevat palkkauksella ja eduilla työntekijöistä, palkka on helppo motivaattori.

mYÖS Saariston kaivoporauksen Kronberg kertoo, että alalle on vaikeaa löytää työntekijöitä.

– Tämä on erikoisala, jolle ei ole koskaan ollut minkään näköistä koulutusta. Yhtäkkiä syntyi valtava buumi maalämpöön, ja kaikki nykyiset porarit ovat ylityöllistettyjä.

Maalämpöä halutaan yhä enemmän, mutta alalle on vaikeaa löytää työntekijöitä.

Saariston kaivoporauksessa on nyt 29 ihmistä töissä ja Karhu on ensimmäinen poraava nainen.

Kaivonporausalalle tulee ihmisiä monenlaisista koulutustaustoista. Kronbergin mukaan etua on, jos alalle haluavalla on etukäteen osaamista koneista tai hydrauliikasta.

– Koulutustaustat vaihtelevat paljon. Meillä on ollut entisiä metsäkoneenkuljettajia, autonkuljettajia, maanviljelijöitä, hitsaaja ja meidän yrityksessä jopa yksi ääniteknikko.