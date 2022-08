Metso Outotec jatkanut kauppaa pakotelistalla olevan oligarkin yritysten kanssa

Toimitusjohtaja Ylelle: Yhtiö on noudattanut talouspakotteita täysimääräisesti.

Metso Outotec on jatkanut kauppaa sellaisten venäläisyritysten kanssa, joiden merkittävä omistaja on EU:n pakotelistalla

Suomalainen kaivosalan yhtiö Metso Outotec on katsonut voivansa jatkaa kauppaa sellaisten venäläisyritysten kanssa, joiden merkittävä omistaja on EU:n pakotelistalla.

Kaupankäynnin jatkumisesta kertoi Ruotsin radion P4 Värmland -kanava. Kanava kertoi saaneensa haltuunsa listan, jolla on yli sata yritystä, joiden kanssa Metso Outotec voi oman arvionsa mukaan jatkaa kauppaa. Kaksi yrityksistä on oligarkki Alisher Usmanovin 49-prosenttisesti omistamia.

Usmanov on EU:n pakotelistalla.

Metso Outotecin toimitusjohtaja Pekka Vauramo sanoi Yleisradiolle, että yhtiö on noudattanut Venäjälle määrättyjä pakotteita täysimääräisesti. Pakotteiden piirissä oleville asiakkaille ei ole Vauramon mukaan toimitettu mitään.

– Olemme tehneet kaikista asiakkaista ja kaikkiin toimituksiin liittyen sanktioselvitykset. On tehty omat sisäiset selvitykset ja on käytetty ulkopuolisia kansainvälisiä lakifirmoja, jotka ovat katsoneet nämä sanktiot eri lainsäädäntöjen näkökulmasta, Vauramo sanoi Ylelle.

Alasajo käynnissä Venäjällä

Metso Outotec kertoi maaliskuun alussa keskeyttäneensä projektitoimitukset Venäjälle. Yhtiö ei ota vastaan uusia tilauksia, jotka toimitettaisiin Venäjälle. Se sanoi myös aloittavansa olemassa olevien sopimusten alasajon sanktioimattomien asiakkaiden kanssa.

Heinäkuun lopulla julkaisemassaan puolivuosikatsauksessaan yhtiö kertoi, että toisen neljänneksen aikana toimitukset ei-sanktioiduille asiakkaille Venäjällä olivat vielä 67 miljoonaa euroa. Sanktioiduista asiakkaista yhtiö ei ole kirjannut tuloa. Vauramon mukaan toimituksia on jatkettu sodan syttymisen jälkeen solmittujen alasajosopimusten mukaisesti.

Suomessa Ruotsin radion uutisesta kertoi aiemmin ainakin Helsingin Sanomat. Helsingin Sanomien mukaan Metso Outotecin listalla on myös kolmas yritys, jonka merkittävä vähemmistöomistaja Said Kerimov on niin ikään EU:n pakotelistalla.