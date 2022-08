Perheenäiti Anna, 35, paljastaa suihkussa olemisen kipurajan – Niklas, 18, käy suihkussa 3–4 kertaa päivässä: ”Pelkkää kylmää vettä”

Kysyimme ihmisiltä, kuinka pitkiä suihkuja he tapaavat ottaa ja ovatko he valmiita esimerkiksi lyhentämään tai jopa vähentämään suihkussa käyntejään.

Valtio aikoo pyytää syksyllä ihmisiä säästämään energiaa.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiansäästökampanjalla halutaan kääntää ihmisten huomio konkreettisiin ratkaisuihin, joilla energian käyttöä voisi vähentää.

Saksassa vastaaviin toimiin on jo ryhdytty, ja esimerkiksi hieman Helsinkiä pienemmässä Hannoverin kaupungissa on muun muassa sammutettu kuumavesihanat suihkuista ja vessoista.

Yksi iso energiasyöppö on niinkin yksityinen asia kuin suihkussa käyminen. Ilta-Sanomat jalkautui Helsingin ydinkeskustaan kysymään ihmisiltä, kuinka pitkiä suihkuja he tapaavat ottaa ja ovatko he valmiita esimerkiksi lyhentämään tai jopa vähentämään suihkussa käyntejään.

Münsteristä kotoisin oleva Matilda Hüsing kertoo länsimaalaisten uhrauksien olevan pieniä verrattuna ukrainalaisten päivittäin kokemiin vastoinkäymisiin.

Suomessa asuva, mutta Saksasta kotoisin oleva Matilda Hüsing kertoo käyttävänsä suihkussa aikaa kerrallaan 10–15 minuuttia.

– Käyn yleensä iltaisin, mutta en tosiaan joka päivä.

– Riippuu siitä, olenko ollut töissä, sillä töiden jälkeen käyn suihkussa, Elielinaukiolla World Visionin varainhankkijana työskentelevä 19-vuotias kertoo.

Suihkunsa hän kertoo nauttivansa tilanteesta riippuen sekä lämpimänä että kylmänä.

– Nyt käytävän tilanteen luonne on se, että on hyvää säästää vähän kaikesta, kuten pitääkö televisiota päällä ja mikä on huonelämpötila, Matilda pyörittelee.

– Uhraukset, joita me joudumme tekemään ovat pieniä siihen nähden, mitä ukrainalaiset joutuvat kokemaan päivittäin.

Tampereelta Helsinkiin lomaa viettämään tullut Anna Palomäki kertoo voivansa vähentää ajallisesti suihkussa käymistä, mutta ei itse käyntikertoja. Lapset Iida ja Eetu nauttivat äidin fiktiivisen suihkun alla.

35-vuotias perheenäiti Anna Paloheimo kertoo käyvänsä suihkussa 3–5 kertaa viikossa.

– Riippuen tilanteesta 10–20 minuuttia kerrallaan.

– Ajallisesti voisin vähentää suihkussa käyntejä, mutta en kertoja.

Kipurajana kahden lapsen äiti pitää viittä minuuttia.

Kysyttäessä vinkkejä energian säästämiseen, tulee vastaukset kuin siltä kuuluisalta, mutta harvoin nähdyltä apteekin hyllyltä.

– Pyykkiä pestään vain täysiä koneellisia.

Helsingissä lasten kanssa lomaa viettävä tamperelainen omavalmentaja kertoo jo aiemmin vähentäneensä muun muassa autolla ajamista.

– Lasten kanssa pystyy menemään myös pyörällä, hän toteaa luoden silmäyksensä 5-vuotiaaseen Iidaan ja 6-vuotiaaseen Eetuun.

Tuula Vehmas ei ole vähentänyt kahvin juomista, mutta ajamiseen kyllä.

Eläkkeellä oleva Tuula Vehmas, 74, ei mittaa sekuntikellolla suihkussa käyntejään.

– Muutamia minuutteja, varmaan viitisen minuuttia suunnilleen.

Vehmas kertoo, että ei käy suihkussa joka päivä.

Lääkkeet säästämiseen löytyvät nopeasti.

– Sähkölaitteita vähemmän päällä, kuten radiota, Tuula paaluttaa.

Kaikesta eläkeläinen ei kuitenkaan ole valmis vähentämään.

– Kahvin juomista en ole vähentänyt, mutta ajamista ehkä hieman.

Ranskasta lähes 40 vuotta sitten Suomeen muuttanut Didier Rezé kertoo olevansa valmis säästämään erinäisistä asioista, jos tilanne tulee eteen.

Suomessa jo 37 vuotta asunut ranskalainen Didier Rezé käy suihkussa kerran päivässä ja viettää siellä kerrallaan 5–10 minuuttia.

– Olen kyllä valmis vähentämään aikaa suihkussa, vaikka puolella.

– Vähintään.

Kiinteistönhoitajana työskentelevä 57-vuotias herrasmies sanoo olevansa valmis säästämään erinäisistä asioista, jos tilanne tulee eteen.

– Sähköt yleisesti, kuten lämmitys taloissa.

Helsinkiläistä jalkapallojoukkue Atlantista edustava Niklas Jokiniemi kertoo käyvänsä yleensä suihkussa kylmän veden alla.

Jalkapalloa pelaava 18-vuotias Niklas Jokiniemi kertoo käyvänsä suihkuissa usein mutta viettäen lyhyitä aikoja veden alla.

– Pari kolme minuuttia kerrallaan, maksimissaan viisi.

– Yleensä pelkkää kylmää vettä.

Atlantiksessa pelaava nuorimies käy suihkussa peräti 3–4 kertaa päivässä.

– Käyn aamulla, treenien jälkeen ja sitten vielä iltaisin.

Välipäivinä, kun urheilua ei ole, suihkukertoja on kaksi: aamuisin ja iltaisin.

Jos säännöstely tulisi eteen, Niklas kertoo selviävänsä minuutin mittaisilla suihkuilla.

Circus for Climate -ryhmässä akrobaattina työskentelevä Max Behrendt kertoo ihmisten pystyvän säästämään sekä luontoa että energiaa, jos vain haluavat.

Akrobaattina sirkuksessa työskentelevä Max Behrendt, 33, kertoo olevansa hyvin tietoinen energiakriisistä ja yleisesti myös ilmastonmuutoksesta.

– En käy normaalisti joka päivä, ja silloin kun käyn, aikaa kuluu suunnilleen viitisen minuuttia.

Circus for Climate -ryhmässä toimiva ruotsalainen kertoo ihmisten pystyvän säästämään sekä luontoa että energiaa, jos vain haluavat.

– Ajamme liikaa, lämmitämme liikaa rakennuksia, ruokaa jää yli liikaa ja vettä kuluu todella paljon, Max luettelee.

– Asun Ranskassa, ja siellä käytetään paljon venäläistä kaasua, jota olisi hyvä vähentää minimiin.

Anssi Järvinen toteaa länsimaalisen elämäntavan olevan hyvin kuluttava. Säästää voisi hänen mukaan käytössä melkein mistä vain.

Nuoriso-ohjaajana työskentelevä 40-vuotias Anssi Järvinen sanoo vietävänsä suihkussa aikaa maksimissaan viisi minuuttia kerrallaan ja yleensä kerran päivässä.

Jos tilanne vaatisi, ei hänellä olisi ongelmaa vähentää ja lyhentää suihkukertoja.

Säästökohteita turkulainen, nykyisin Helsingissä asuva Anssi löytää helposti.

– Sähkön ja veden käytöstä voidaan helposti säästää. Länsimaalainen elämäntapa on aika kuluttava ja jokainen pystyy kyllä tekemään asioista, jos vain haluaa.

Myös terveiset päättäjille tulevat nopeasti.

– Siirtykää enemmän vihreään.