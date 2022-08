Näin kuluttaja voisi saada jopa miinusmerkkisen sähkölaskun, Soininvaara ehdottaa TE:ssä – energia-ala pitää hyvänä avauksena

Vihreä poliitikko ja tietokirjailija Osmo Soininvaara ehdottaa Talouselämässä julkaistussa kolumnissaan järjestelyä, jolla kuluttaja voisi hyötyä pienestä sähkönkulutuksesta suoraan sähkölaskussaan. Energiateollisuus pitää käytännön toteutusta hankalana.

Viime talvena sähkön hinta kävi korkealla ja myös tulevana talvena sen pelätään nousevan ennätyksiin. Hintapaineet näkyvät selvästi määräaikaisten sähkösopimusten hinnoissa.

Myös sähkön säännöstely eli ajoittaiset sähkökatkot ovat olleet esillä. Tämä on nostanut esiin ajatuksia sähkön käytön paremmasta hallinnasta.

– Vaikka ensi talvesta selvittäisiin, tarve paremmalle kysyntäjoustolle kasvaa yhä, kun teholtaan vaihtelevan tuulivoiman osuus tuotannossa kasvaa, kirjoittaa poliitikko ja energiayhtiö Helenin hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara (vihr.) Talouselämä-lehdessä julkaistussa kolumnissaan.

Monet teollisuusyritykset ostavat kiinteähintaista sähköä. Ne osallistuvat kulutusjoustoon myymällä ostamaansa sähköä pörssissä, kun hinnat ovat korkeita, Soininvaara huomauttaa.

– Voisiko kuluttajille myydä vähän samanlaista sähkösopimusta? Hinta olisi kiinteä, mutta jos alentaa sähkön kulutusta korkean sähkönhinnan aikana, saa korvauksen käyttämättömästä sähköstä pörssihinnan mukaan, Soininvaara aprikoi.

Jos taas käyttää sähköä normaalia enemmän, maksaa pörssihinnan, joka voi kuitenkin olla tuulisina päivinä lähellä nollaa. Jos taasen käyttää korkeiden sähkönhintojen aikana normaalia enemmän sähköä, siitä joutuu myös maksamaan.

– Oikein tunnollisesti toimiva voisi näin painaa sähkölaskunsa jopa negatiiviseksi.

Ongelmana on normaalin kulutuksen määritteleminen, mutta sähköyhtiöllä on hyvät tiedot asiakkaidensa aiemmasta kulutuksesta, Soininvaara huomauttaa.

Energiateollisuuden asiantuntijan Janne Kaupin mukaan Soininvaaran kirjoitus on hyvä keskustelunavaus, vaikka sen käytännön toteutus jää avoimeksi.

Käytännön ongelmia ovat esimerkiksi kulutuksen normaalitason määrittely ja kuluttajilta vaadittava jatkuva aktiivisuus sähkönhinnan tarkkailussa.

Kulutuksen normaalitason määrittely vaatisi sähköyhtiöiltä jonkin verran resursseja, vaikka apuna voisi olla automaatio.

– Sähkönkulutuksen tarkkailu ei ole sähköyhtiöille haaste, sillä lähes jokaisen kotitalouden sähkönkulutus voidaan mitata tunneittain ja lukea etäyhteyden avulla, Kauppi sanoo.

Kaupin mukaan tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan erilaisia ja vaihtoehtoisia sopimusmalleja perinteisten rinnalle.

– Tämä helpottaisi kuluttajien osallistumista markkinoille ja lisäisi kulutusjoustoa, kun kaikki eivät ole valmiita solmimaan pörssisähkösopimusta, Kauppi sanoo.

Hänen mukaansa Soininvaaran malli ei sovi kaikille, mutta esimerkiksi sähköllä taloaan lämmittäville se voisi sopia.

– Se on hyvä niille, jotka voivat säätää omaa kulutustaan ja pystyvät käyttämään sähköä silloin kun se on halpaa. Sähkölämmitystä pystyy säätämään jonkin verran ja myös sähköautojen lataaminen öisin on nykyään suhteellisen helppoa.

