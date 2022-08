Ammattiliitot vaativat Helsingin kaupunkia maksamaan korvauksia työntekijöille palkkasotkun vuoksi

JHL ja OAJ vaativat Helsinkiä maksamaan viivästyskorkoja työntekijöille puuttuvista palkoista ja korvauksia vahingoista.

Ammattiliitot vaativat Helsingin kaupunkia korjaamaan työntekijöitä kuukausia vaivanneet palkanmaksuongelmat palkkaamalla lisää palkanlaskijoita.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) sekä Opetusalan ammattijärjestö (OAJ) vaativat yhteisessä tiedotteessaan Helsinkiä myös maksamaan työntekijöille viivästyskorkoja puuttuvista palkoista ja korvauksia vahingoista, joita maksuviivästykset ovat aiheuttaneet.

– Pahoittelut eivät enää auta. Kaupungin vastuulla on maksaa palkat lakien ja sopimusten mukaisesti ajallaan ja oikein, OAJ:n puheenjohtaja Katariina Murto ja JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine toteavat tiedotteessa.

– Rikosilmoituksia on jo tehty, samoin valvontapyyntöjä, ja yhä edelleen työntekijät odottavat palkkojaan, he jatkavat.

Liitot kertovat myös alkavansa valmistella kovempia toimenpiteitä, jos työntekijöiden palkkoja ei saada välittömästi korjattua.

Kaupunki siirtyi uuteen palkanmaksujärjestelmään

Helsingin kaupungin työntekijöiden palkoissa on ollut poikkeuksellisen paljon virheitä ja viivästyksiä tänä vuonna. Helsingin kaupungin mukaan taustalla on ollut uuden palkanmaksujärjestelmän Sarastian käyttöönotto. Uuden järjestelmän myötä useita prosentteja työntekijöille maksetuista palkoista on ollut väärin.

Pormestari Juhana Vartiainen (kok.) totesi Helsingin Sanomille heinäkuussa, että korjaukset voivat kestää vielä kuukausia. Helsingin kaupunki on jo ilmoittanut palkkaavansa lisähenkilöstöä, jotta palkat saadaan maksettua oikein ja järjestelmän ongelmat korjattua.

– Palkanmaksun ongelmat eivät ole hyväksyttäviä. Toimenpiteitä on tehty ja tehdään. Taustalla on sekä epäonnistumisia että epäonnea. Omasta puolestani varmistan, että resursseja lisätään niin kauan, että ongelmat saadaan ratkaistua, Vartiainen kirjoitti Twitterissä kesäkuussa.

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Kaupungin verkkosivujen mukaan sillä on palveluksessaan noin 38 000 ihmistä.