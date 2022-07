Rosatom siirtää rahaa Turkkiin 20 miljardin ydinvoimalaa varten

Ydinvoimalan pitäisi olla valmis vuonna 2026, ja sen on tarkoitus täyttää 10 prosenttia Turkin kotitalouksien energiantarpeesta.

Venäläinen ydinvoimalaprojekti on Turkille merkittävä.

Venäjän valtion ydinvoimayhtiö Rosatom on siirtänyt rahaa tytäryhtiölleen, joka on rakentamassa 20 miljardin euron hintaista ydinvoimalaa Turkkiin, kertoo talousjulkaisu Bloomberg vedoten turkkilaisiin lähteisiinsä.

Rosatom siirsi viime viikolla lähes viisi miljardia euroa turkkilaiselle rakentajalle Akkuyu Nuclear JSC:lle. Tiedossa on myös lähiaikoina kaksi vastaavansuuruista rahansiirtoa.

Venäläispankit Sberbank ja Sovcombank ovat rahoittaneet projektia. Molemmat ovat länsimaiden pakotelistalla.

Hankkeen pitäisi olla valmis vuonna 2026. Tarkoituksena on, että nelireaktorinen ydinvoimala kattaa 10 prosenttia Turkin kotitalouksien energiantarpeesta. Turkki on riippuvainen Venäjältä tuotavasta energiasta. Pelkona on ollut, että pakotteet saattaisivat viivästyttää projektia.

Ydinvoimalan rakentamisesta on sovittu jo vuonna 2010, mutta hanke on viivästynyt. Kun vuonna 2018 rakennustyöt aloitettiin, projektin tavoitevalmistumisajaksi kerrottiin vuosi 2023.

