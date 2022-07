Saksa on kalliin kaasu­lämmityksen kulta­maa – berliiniläinen Leo kertoo, kuinka kaasutekniikka toimii hänen vuokra­kaksiossaan

Kaasun hinta Saksassa on noussut jyrkässä kulmassa Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa. Talven lämmityskaudesta on tulossa vaikea, sillä miljoonat saksalaiset kotitaloudet lämpiävät kaasulla.

Berliini

Kaasulämmitys on suosittu ratkaisu Saksassa. Viime vuonna asennettiin kaasulämmitys peräti 635 000 uuteen saksalaiseen kotiin, kertoi Saksan lämmitysteollisuuden liitto BDH helmikuussa. Määrä on suurin 25 vuoteen.

Yhteensä kaasulla lämpiää lähes seitsemän miljoonaa kotitaloutta Saksassa. Tämä tilastoluku on vuodelta 2020.

Kaasutoimitusten epävarmuus ja kaasun hinta ovat omiaan laskemaan kaasulämmityksen suosiota.

Berliinissä asuva Leo Rerich on kaasulämmittäjä. Rerichin noin 60 neliömetrin kaksiossa Weddingin kaupunginosassa on kaasulla toimiva lämminvesivaraaja, joka tuottaa sekä kuumaa hanavettä että kiertovettä asunnon lämpöpattereihin. Kaasun osuus Rerichin vuokrassa on tällä hetkellä vajaan satasen luokkaa kuukaudessa.