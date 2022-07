Kansa tuskailee bensapumpuilla, samaan aikaan öljy-yhtiöt takovat ennätysvoittoja

Omien osakkeiden ostot, ylimääräiset osingot ja puheet windfall-veroista leimaavat öljy-yhtiöiden tuloskautta.

Maailman suurimpien öljy-yhtiöiden odotetaan tehneen toisella vuosineljänneksellä ennätykselliset 50 miljardin dollarin voitot, kun Venäjän hyökkäyssota on sekoittanut maailman energiamarkkinat ja vauhdittanut hintojen nousua.

Ennätystulokset ovat suoraa seurausta energian kallistumisesta eivätkä siten ole lainkaan yksiselitteisesti myönteinen asia öljyjäteille. Hintojen kova nousu on kiihdyttänyt inflaatiota, asettanut kuluttajat ahdinkoon ja kasvattanut taantuman riskiä.

Samalla ovat kasvaneet vaatimukset öljy-yhtiöiden windfall-voittojen eli yritysten ilman omaa ansiotaan saamien voittojen verottamisesta.

Aiemmin tällä viikolla odotettuakin paremman tuloksensa julkisti kotimainen öljynjalostaja Neste, jonka liikevaihto yli kaksinkertaistui vuodentakaisesta ja oli runsaat seitsemän miljardia euroa. Tilikauden tulos nousi 599 miljoonaan euroon 432 miljoonasta eurosta.

Lue lisää: Neste paukautti hurjan tuloksen

Maailman öljyjäteistä tänään vuorossa ovat yhdysvaltalaiset Chevron ja Exxon Mobil, joiden povataan tekevän uudet tulosennätyksensä toista vuosineljännestä peräkkäin. Chevronin tilikauden tuloksen odotetaan olevan lähes kymmenen miljardia dollaria ja Exxonin jopa yli 16 miljardia dollaria.

Euroopassa tuloksensa ovat jo ehtineet julkistaa alankomaalaislähtöinen Shell ja ranskalainen Total. Brittiläinen BP on vuorossa ensi viikolla. Shellin vertailukelpoinen tulos paisui 11,5 miljardiin dollariin vuodentakaisesta 5,5 miljardista dollarista. Total ylsi vajaaseen kymmeneen miljardiin dollariin vuodentakaisen 3,5 miljardin dollarin jälkeen.

Yksi käyttökohde valtaisille käteisvaroille ovat omien osakkeiden ostot. Shell on tänä vuonna ostanut omia osakkeitaan jo 8,5 miljardin dollarin edestä ja aikoo kuluvalla vuosineljänneksellä ostaa kuudella miljardilla dollarilla lisää. Totalilla on käynnissä kahden miljardin dollarin osto-ohjelma.

Samaan aikaan, kun öljy-yhtiöiden kassat tulvivat yli äyräidensä, kärsitään taloudessa kalliista energiasta.

Kotitaloudet ovat hätää kärsimässä, kun polttoaineiden ja sähkön hinnat ovat nousseet roimasti ja samaan aikaan energian kallistuminen on nostanut laajalti muitakin hintoja. Teollisuus valittaa kustannusten noususta ja materiaalipulasta. Kiihtynyt inflaatio ajaa keskuspankkeja kiristämään rahapolitiikkaansa.

Inflaation kiihtymisen ja korkojen nousun myötä taantumapelot ovat kasvaneet. Samoin ovat yleistyneet puheet toimista kuluttajien ahdingon helpottamiseksi. Rahaa toimiin halutaan öljy-yhtiöiden suuriksi kasvaneista voitoista.

Britannia on jo päättänyt omasta windfall-verostaan. Italiassa on asetettu energiateollisuudelle ylimääräinen vero ja Ranskassakin sellaisesta puhutaan. Yhdysvalloissa presidentti Joe Biden on sanonut Exxonin tekevän voittoa ”enemmän kuin Jumala” ja syyttänyt muita öljy-yhtiöitä hintatilanteen väärinkäyttämisestä.

Norjan valtio-omisteinen Equinor eli entinen Statoil kolminkertaisti tuloksensa viiteen miljardiin dollariin vuodentakaisesta 1,6 miljardista dollarista. Tämä tietää hyvää valtion kassalle ja norjalaisille, jotka saavat öljyrahastoonsa reippaat ylimääräiset osingot.

Equinor aikoo pitää kaasuntuotantonsa niin runsaana kuin pystyy, koska venäläisen kaasun virta Eurooppaan on vähentynyt ja osin katkennut kokonaan, Equinorin rahoitusjohtaja Ulrica Fearn sanoi tulosjulkistuksen yhteydessä uutistoimisto Bloombergille.