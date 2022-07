Kosmetiikkayritys joutui sulkemaan myymälänsä vain puolen vuoden jälkeen – hintojen nousu iski pahimpaan mahdolliseen aikaan

Toimitusjohtaja uskoi, että kesällä myynti nousee normaaliin tapaan, mutta asiakkaat eivät löytäneetkään kivijalkaliikkeeseen.

Salolainen luonnonkosmetiikkayritys Saaren Taika perusti myymälän ja joutui sulkemaan sen nousseiden kustannusten vuoksi jo puolen vuoden päästä avaamisesta.

– Myymälä oli parhaalla mahdollisella paikalla. Oletimme, että koronan jälkeen ihmiset palaavat kivijalkaliikkeisiin. Sitten alkoi Ukrainan sota ja asiakkaat eivät palanneet, harmittelee yrityksen toimitusjohtaja Veera Amnelin-Kylämäki.

Hänen mukaansa koronan ja inflaation seurauksena ihmisten ostokäyttäytyminen on muuttunut.

– Emme osanneet varautua tähän. Ensin tuli korona, sitten Ukrainan sota ja tällainen maailmantilanne. Onhan inflaatiosta puhuttu, mutta se, että se tuli näin nopeasti, yllätti.

Amnelin-Kylämäki uskoi helmikuussa Raisioon kauppakeskus Myllyyn kauppaa avatessaan, että kesällä myynti nousisi normaaliin tapaan.

– Tarkoitus oli pitää kauppaa ainakin vuosi, jotta kuluttajat löytäisivät paikan, mutta ehdimme pitää sitä vain puoli vuotta.

– Asiakkaita kävi tuhansittain, mutta keskiosto oli pientä ja kuukausittainen myynti ei riittänyt kattamaan myymälän kustannuksia.

” ”Ihmisten ostokäyttäytyminen on epävarmaa ja he tarttuvat helposti vain tarjouksiin.”

Inflaation vuoksi kaikki on kallistunut sähköstä kuljetuskustannuksiin.

Amnelin-Kylämäki kertoo, että inflaatio näkyy yrityksen arjessa monella tavalla.

– Kulut nousevat kauhean paljon, mutta palkat eivät.

– Ihmisten ostokäyttäytyminen on epävarmaa, ja he tarttuvat helposti vain tarjouksiin. Normaalilla hinnalla on vaikeaa saada kaupaksi tavaraa, ja meidän on täytynyt turvautua alennusmyynteihin. Pysyvästi hintojen alentaminen ei kuitenkaan pitkälle kanna. Rahaa ei tule, mutta muut kulut juoksevat.

Amenlin-Kylämäki kertoo, että he yrittävät kaikkensa ja yöunet on menetetty perheyrityksen selviytymisen vuoksi.

– Kyllä tämä on päivin ja öin tehtävää työtä.

Inflaatio on kallistanut myös pakkausmateriaaleja.

– Raaka-aineiden saatavuus on hankaloitunut jo korona-aikana, toimituskulut ovat nousseet bensan hintojen mukana, toimitusajat ovat pidentyneet ja pakkauksia on hankalampi saada.

Saaren Taialla on ollut parhaimmillaan 24 työntekijää, joista kuusi on pitänyt irtisanoa liikkeen sulkemisen myötä. Yritys käy parhaillaan yt-neuvotteluja muussa toiminnassaan.

Amnelin-Kylämäki ei ole kuitenkaan heittänyt hanskoja tiskiin. Vuonna 2017 perustetun tuotemerkin nousu oli nopeaa.

– Alun perin innostus luonnonkosmetiikkaan lähti, kun yrityksen perustajalla ja omistajalla, äidilläni, oli paljon iho-ongelmia, joihin ei löytynyt apua. Luonnonkosmetiikka helpotti oireita.

Toimitusjohtaja uskoo, että ihmisiä kiinnostaa jatkossakin nollahukka-tuotteet, jotka eivät jätä jälkeensä päästöjä.

– Ihmiset eivät halua laittaa iholleen turhia lisäaineita. Viime aikoina allergiat ja iho-ongelmat ovat yleistyneet, ja luonnollisilla tuotteilla moni saa vähennettyä oireita.

Amnelin-Kylämäki ei haaveile uudelleen kivijalkamyymälän avaamisesta, vaan aikoo jatkossa keskittyä Perniössä sijaitsevaan tehtaanmyymälään ja nettikauppaan.

– Saimme alkuvuodesta tuotantotehtaan Perniöön. Siellä voimme valmistaa uutuuksia ja tuotteita, joita ei ole aiemmin voitu valmistaa liian pienten tilojen vuoksi.

Toimitusjohtaja kertoo, että haluaa ottaa nyt hieman rauhallisemmin, sillä viimeiset pari vuotta ovat olleet hänen mukaansa melkoista nousukiitoa.

– Pyrimme pitämään perusasiat kunnossa toiminnan jatkuvuuden kannalta.