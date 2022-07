Itärajalta palataan kauppoihin palauttamaan kiellettyjä tavaroita – näin yritykset rajoittavat tiettyjen tuotteiden myyntiä

Venäjä-vastaiset sanktiot heijastuvat yritystoimintaan Lappeenrannassa.

Lappeenrannan Motonetissä on venäjänkielisiä kylttejä ympäri liikettä. Niiden tehtävä on kertoa itänaapurista tuleville turisteille, minkä tuotteiden vieminen rajan yli on sanktioiden vuoksi kiellettyä.

Silti Motonetissä myydään näitä tuotteita lähes kaikille halukkaille, kertoo paikallinen myyjä.

– Me kerromme rajoituksista kylteissä, mutta vastuu ostopäätöksestä jää asiakkaalle itselleen, myyjä sanoo.

Hän kertoo, että monet venäläisturistit ovat ostaneet liikkeestä kyseisiä tuotteita. Moni on myös tullut palauttamaan tuotteet todettuaan ensin rajalla, ettei pääse etenemään niiden kanssa.

Keskustelumme keskeyttää toinen myyjä, joka kertoo toimitusjohtajan kieltäneen antamasta aiheesta lausuntoja. Tätä seuraa minuutteja kestävä painostusyritys, jossa hän yrittää saada minut lupaamaan, että äsken käyty keskustelu jää vain meidän väliseksemme.

Moottoriöljy on yksi monista tuotteista, joita ei saa tällä hetkellä viedä Venäjälle.

Venäläisturistit ovat palanneet itärajan tuntumassa sijaitsevaan Lappeenrantaan sen jälkeen, kun Venäjä avasi kunnolla rajansa alle kaksi viikkoa sitten.

Määrä ei ole kuitenkaan entisensä, mikä näkyy myös yritystoiminnassa.

Lisäksi lännen Venäjälle asettamat sanktiot estävät monien tuotteiden viemisen rajan yli. Tullin mukaan vientikielto Venäjälle voi koskea useita tuotteita, jos niiden tuotekohtainen hinta on yli 300 euroa.

Tällaisia voivat olla muun muassa vaatteet, kodinkoneet, korut, mobiililaitteet sekä ajoneuvojen osat ja tarvikkeet. Tulli estää esimerkiksi maalin ja moottoriöljyn viemisen Venäjälle.

Motonetin toimitusjohtaja Toni Stigzelius kertoo, että kaikkia tuotteita myydään yksittäisille kuluttajille.

– Myyjille olisi hyvin vaikea tehtävä arvioida, kuka on venäläinen turisti ja kuka venäjänkielinen Suomessa asuva henkilö, Stigzelius sanoo.

Liike ei kuitenkaan myy tuotteita tax-free-myyntinä, joka osoittaa, että tavaroita oltaisiin viemässä rajan yli. Myöskään suuria määriä tullin kieltolistalla olevia tuotteita ei suostuta myymään.

– Jos joku on ostamassa kymmenen kappaletta viiden litran kanisteria öljyä tai kuusi veneilyplotteria, niin silloin voimme kieltäytyä myymästä. Mutta nämä ovat haastavia rajanvetotapauksia.

Ennen koronapandemiaa noin kymmenen prosenttia Lappeenrannan Motonetin asiakkaista oli venäläismatkustajia.

Jonkun verran rajalta on myös palattu palauttamaan tuotteita, vahvistaa Stigzelius.

– Muutamia tällaisia tapauksia on varmasti ollut. Totta kai meillä on normaali 30 päivän vaihto- ja palautusoikeus.

Motonet on ollut tullin rajoituksista yhteyksissä paikalliseen raja-asemaan sen jälkeen, kun itäraja avautui turistiliikenteelle.

Viime viikkoina venäläisasiakkaita on taas riittänyt liikkeessä, mutta ei samaan tapaan kuin ennen koronapandemiaa. Aikaisemmin venäläismatkailijat muodostivat noin kymmenen prosenttia Lappeenrannan myymälän asiakasmääristä, arvioi Stigzelius.

Mikäli venäläisturistien pääsyä Suomeen rajoitettaisiin, ei se juurikaan vaikuttaisi liikkeen myyntiin.

– Viimeiset kaksi vuotta olemme toimineet ilman venäläiskauppaa ja turisteja. Jos venäläismatkailijoiden tulo loppuisi, olisi tilanne sama kuin vielä kaksi viikkoa sitten.

Lappeenrantalainen autoliike Auto-Suni ei myy tällä hetkellä venäläisostajille isoja eriä varaosia, joiden vieminen Venäjälle on kiellettyä.

Myös lappeenrantalainen autoliike Auto-Suni kieltäytyy myymästä joissain tapauksissa varaosia venäläisostajille.

Käytännössä kyse on ostajista, jotka haluavat ostaa isomman erän tiettyjä varaosia, yrityksen huoltojohtaja Antti Mäkitalo kertoi Kauppalehdelle.

Mäkitalon mukaan linjaus on tullut varaosien maahantuojilta ja valmistajilta, ja se perustuu EU:n Venäjää vastaan asettamiin pakotteisiin.

– Asiakkaille, jotka myyvät niitä edelleen, niin emme myy. Sopimukset kieltävät sen. Me myymme vain sopimuskorjaamoille ja suomalaisille henkilöasiakkaille, jotka käyttävät ne omaan autoon, Mäkitalo kertoi lehdelle.

Ilta-Sanomat tavoitti Mäkitalon, mutta tämä ei halunnut kommentoida asiaa.

Kaupungista löytyy myös yrityksiä, joihin vientikielto Venäjälle ei juuri vaikuta.

Tällainen on muun muassa Kauppatorilla sijaitseva Kahvilakoju Kolehmainen, joka toivottaa venäläismatkailijat tervetulleeksi.

Kahvikoju Kolehmaisen yrittäjä Jarno Kolehmainen toivoo, ettei turistivirtaa Venäjältä Suomeen katkastaisi ainakaan täysin.

– Olisihan se talousnäkökulmasta suotavaa, jos venäläisturistit saisivat jatkossakin vierailla täällä torilla, sanoo kojua pyörittävä Jarno Kolehmainen.

Kolehmaisen asiakkaista noin kymmenesosa on tällä hetkellä venäläisiä. Hän toivoo, että turistiliikenne saisi jatkua hallitusti.

– Pakotteiden linjaaminen suhteessa turistiliikenteeseen olisi molemminpuolinen etu.

Siihen tulisi Kolehmaisen mukaan löytää ratkaisu, etteivät Suomen matkustusviisumin saaneet venäläiset voisi matkustaa tätä kautta maihin, joissa viisumeja ei venäläisille myönnetä.

– Siinä en näe vielä ristiriitaa, että sieltä matkustetaan tänne. Ehkä sitten, jos sota vain jatkuu ja jatkuu.

Lappeenrannan The Body Shopin yrittäjä Tiina Valkeapää-Leinonen on sen kannalla, että venäläismatkustajien pääsyä Suomeen tulisi rajoittaa.

Myös Kauppakeskus IsoKristiina on matkailijoiden suosiossa. Ostoskeskuksessa sijaitsevan kosmetiikka-alan yrityksen The Body Shopin yrittäjä Tiina Valkeapää-Leinonen on sitä mieltä, että venäläisturistien virtaa Suomeen tulisi rajoittaa.

– Sodan loppumisen ja ihmisarvojen edistämiseksi rajat kiinni, Valkeapää-Leinonen sanoo.

Valkeapää-Leinonen on ollut The Body Shopin yrittäjä viimeiset 27 vuotta.

Yrittäjän mukaan venäläisturisteja kyllä asioi liikkeessä usein. Liike ei kuitenkaan ole turismista riippuvainen.

– En perusta myyntiä Venäjään. Kyllähän se on täällä nähty, ettei sellainen kannata.

Valkeapää-Leinonen viittaa puheillaan lappeenrantalaisiin liikkeisiin, joiden suurin asiakasryhmä koostuu venäläisturisteista. Moni tällainen liike joutui koronapandemian ja rajojen sulkeutumisen myötä vaikeuksiin ja osa on joutunut sulkemaan ovensa.