Saksassa aloitettiin massiiviset säästötalkoot – kuuma vesi katkolla ympäri maan

Kuumavesihanat ja valot sammuvat Saksassa energiansäästön takia.

Useissa Saksan kaupungeissa otetaan käyttöön erilaisia energiansäästötoimia johtuen Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan vuoksi aiheutuneesta energiakriisistä.

Brittiläisen Guardian-lehden mukaan säästötoimiin kuuluvat muun muassa kylmät suihkut, sammuvat suihkulähteet ja valaisematta jäävät monumentit.

Hannoverin kaupunki oli yksi ensimmäisistä säästötoimista ilmoittaneista suurkaupungeista. Kaikissa kaupungin pyörittämissä tiloissa, kuten urheilukeskuksissa ja uimahalleissa, sammutetaan kuumavesihanat suihkuista ja vessoista.

Samalla kunnalliset toimistotilat lämmitetään lokakuun alusta maaliskuun loppuun vain 20 asteeseen. Kannettavat tuulettimet sekä patterit ovat myös kielletty. Uudet säännöstelyt eivät koske kouluja, sairaaloita ja palvelutaloja.

– Tilannetta on vaikea ennustaa. Jokainen kilowatti on tärkeä, ja kriittisen infrastruktuurin suojelu on etusijalla, Hannoverin kaupungin pormestari Belit Onay sanoi.

Lue lisää: Nämä kysymykset ovat vailla vastauksia – Fortumin hallitus vaikenee

Maan pääkaupungissa Berliinissä sammutettiin 200 monumentin ja kaupungin rakennuksen valaistus keskiviikkona. Valot sammuivat muun muassa voitonmerkki Siegessäulella, Keisari Vilhelmin muistokirkolla ja Berliinin juutalaismuseolla.

Myös Dresdenissä ilmoitettiin heinäkuun alkupuolella, että lämmin vesi ei virtaa kaupungin liikuntatiloissa. Lisäksi tilojen valaistusta himmennettiin ja jäähallin käyttöä rajoitettiin. Kaupungin nurmikenttiä ei huolleta enää yhtä usein.

Münchenissä on sammutettu kaupungintalon valaistus ja katkaistu vesi suihkulähteistä. Nürnbergissä laitetaan kokonaan kiinni kolme kaupungin pyörittämästä neljästä uimahallista. Ulkouimaloita pidetään auki poikkeuksellisesti 25. syyskuuta asti.

Lue lisää: Tänne energia­kriisi potkaisee niin että tuntuu: jättimäinen teollisuusalue käyttää yhtä paljon maa­kaasua kuin suuri kaupunki

Kesäkuun alussa Saksassa otettiin käyttöön ”yhdeksän euron junalippu”, joka käy koko maassa kaikkiin juniin, busseihin, ratikoihin ja metroihin, paitsi Intercity-juniin sekä joihinkin yksityisiin junayhtiöihin. Junalippu kattaa koko kuukauden matkat ja tarkalleen 9,60 euron hintaisen lipun pystyy ostamaan kesä-, heinä- ja elokuussa.

Lippukokeilulla tähdättiin niin ikään energiansäästöön, kertoo Deutche Welle -julkaisu.

Energian hinnannousu ei ole toistaiseksi tuntunut saksalaisten kuluttajien kukkaroissa, mutta hintojen odotetaan nousevan huomattavasti myös kuluttajille, jotta energiayritysten konkurssit vältetään.

– Emme tiedä vielä kuinka paljon kaasu tulee maksamaan marraskuussa, mutta huono uutinen on se, että se on varmasti muutama sata euroa taloutta kohden, maan talousministeri Robert Habeck totesi.