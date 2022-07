Syynä on tytäryhtiö Uniperin päätös.

Energiakonserni Fortum siirtää osavuosikatsaustaan. Yhtiö kertoi torstaina tiedotteessa julkistavansa puolivuotiskatsauksensa 25. elokuuta. Alun perin osavuosikatsaus piti julkaista 12. elokuuta.

Syynä siirrolle on Fortumin tytäryhtiö Uniperin päätös siirtää tammi–kesäkuun puolivuotiskatsaustaan. Uniperin uusi julkistuspäivä on 17. elokuuta, kun aiemmin ilmoitettu julkistuspäivä oli 2. elokuuta.

Uniper on ollut paljon julkisuudessa sen jouduttua talousvaikeuksiin. Uniperin vaikeuksien taustalla on se, että Venäjä on rajoittanut kaasutoimituksia Saksaan.

Uniperin pelastamiseksi Saksan valtio ja Fortum sopivat vakauttamispaketista, jonka myötä Saksan valtio hankkii 30 prosentin osuuden Uniperista ja Fortumin osuus Uniperissa laskee 56 prosenttiin.

Osana pakettia Saksan valtio on sitoutunut tukemaan yhtiötä miljardien suuruisella rahoituksella.