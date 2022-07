Metsä Group teki historiansa parhaan tuloksen

Metsä Groupin vertailukelpoinen liikevoitto paisui roimasti.

Metsäyhtiö Metsä Groupin huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos nousi 330 miljoonaan euroon viime vuoden 242 miljoonasta. Samalla liikevaihto ylsi yli 1,8 miljardiin viime vuoden 1,5 miljardista.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä totesi, että sodan ja Kiinan tiukkojen koronarajoitusten hallitsemasta toimintaympäristöstä huolimatta kysyntätilanne on yhtiön päätuoteryhmissä ja markkina-alueilla säilynyt vahvana.

– Toinen vuosineljännes oli liikevoitolla mitaten Metsä Groupin historian paras, Hämälä totesi tiedotteessa.

Viime neljännestä hallitsi Venäjän liiketoiminnasta ja puunhankinnasta irtautuminen. Metsä Group teki 88 miljoonan euron alaskirjaukset Venäjän liiketoiminnan lopettamiseen liittyen.

Kartonki korvaa muovia

Konserniin kuuluvan pörssilistatun Metsä Boardin vertailukelpoinen liiketulos nousi 146 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli 103 miljoonaa. Pakkauskartonkia valmistavan yhtiön liikevaihto nousi liki sata miljoonaa ja oli 650 miljoonaa euroa.

Metsä Boardin ensikuitukartonkien kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Muovin korvaaminen uusiutuvilla pakkausmateriaaleilla tukee kysynnän kasvua pitkällä aikavälillä. Epävarmuutta taas aiheuttavat maailmanlaajuisen talouskasvun hidastuminen ja kuluttajien ostovoiman heikentyminen.

Metsä Board selvittää parhaillaan mahdollisuuksia kasvattaa taivekartongin valmistuskapasiteettia joko Suomessa tai Ruotsissa. Selvityksen on määrä valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Yhtiön Ruotsissa Husumissa sijaitsevan soodakattilan ja turbiinilaitoksen käyttöönotto on taas lykkääntynyt vuoden loppuun, koska asennustyöt ovat resurssipulan takia viivästyneet.

Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio totesi yhtiön varautuvan jatkossakin korkeaan kustannusinflaatioon kemikaaleissa, energiassa ja logistiikassa. Korkea inflaatio tulee muutenkin näkymään liiketoiminnassa.

– Korkean inflaation negatiiviset vaikutukset kuluttajien ostovoimaan ja siten kuluttajatuotteiden kysyntään ovat väistämättömiä. Viimeaikaisissa keskusteluissamme asiakkaidemme kanssa katse on kuitenkin ollut jo vuodessa 2023 ja kartongin saatavuuden turvaamisessa, Joukio ennakoi tiedotteessa

Kustannukset nousevat

Pehmopaperia valmistavan tytäryhtiö Metsä Tissuen liiketoimintaympäristö on tällä hetkellä epävakaa, sillä energiakustannukset nousevat nopeasti ja raaka-aineiden saatavuudessa on haasteita. Yhtiö keskeytti tuotantonsa Saksan ja Slovakian tehtailla yhdeksi päiväksi heinäkuussa erittäin korkeiden energiakustannusten takia. Yhtiö jatkaa hinnankorotuksia ja lisäveloituksia vastatakseen kustannusten nousuun.

– Kannattavuuden tarkastelua jatketaan päivittäin, ja energian korkea hinta voi myös jatkossa aiheuttaa tilapäisiä tuotannon pysäytyksiä, yhtiö ennakoi.

Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas on myös kohdannut kustannusten nousun. Tuotanto on määrä aloittaa vuoden kuluttua, mutta kustannusinflaatio on nostanut hankkeen alkuperäistä kustannusarviota noin 15–20 prosenttia, Hämälä toteaa.